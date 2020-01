Le previsioni zodiacali del 25 gennaio ci segnalano l'andamento lavorativo di tutti i segni dello zodiaco. L'Acquario dovrà guardarsi dalle antipatie dei propri colleghi, i Pesci dovranno essere in grado di sfruttare alcune opportunità.

Dall'Ariete ai Pesci

Ariete: la giornata lavorativa risulterà essere molto complessa. Avrete degli imprevisti che vi metteranno di cattivo umore. Non perdete di vista l'obiettivo e continuate a lavorare sodo e con personalità.

Toro: avrete una giornata particolarmente impegnativa, non vi perderete d'animo e affronterete tutte le attività lavorative con la consueta tenacia e professionalità.

Non fatevi spaventare dalle responsabilità.

Gemelli: le offerte non vi mancheranno, avrete la volontà di buttarvi in nuovi progetti lavorativi. Cercate di capire come realmente stanno le cose e quali potrebbero essere le prospettive future.

Cancro: ricordatevi sempre che il lavoro é importantissimo e non potete rischiare di rimanere senza. Non fatevi prendere dalla voglia di fare giustizia a tutti i costi ed evitate polemiche che possano danneggiarvi.

Leone: trarrete vantaggio da alcune situazioni interessanti.

Vi potrebbe essere proposto un ruolo interessante. Sicuramente migliorereste la vostra posizione ma avrete maggiori responsabilità e più stress fisico e mentale.

Vergine: ai vostri superiori non andranno a genio alcuni vostri atteggiamenti. Chiarite in maniera diretta e decisa le motivazioni che vi hanno spinto ad assumere determinati atteggiamenti.

Bilancia: la giornata lavorativa risulterà essere molto positiva.

Sarete coinvolti in alcuni progetti che cercherete di portare al termine insieme ai vostri colleghi. Per ottenere un buon risultato sarà necessario un concreto lavoro di squadra.

Scorpione:cercate di essere umili e non pensate di poter risolvere sempre tutto con le vostre forze. Ci saranno alcune situazioni lavorative che richiederanno un aiuto esterno. Fatevi aiutare.

Sagittario: avrete finalmente alcune gratificazioni, il merito é tutto vostro e i sacrifici sono stati ripagati.

Concedetevi mezza giornata per festeggiare poi tornate ad impegnarvi come e più di prima.

Capricorno: alcune offerte potrebbero sembrarvi particolarmente vantaggiose. Valutate con estrema calma, non siate frettolosi, a volte l'apparenza potrebbe ingannare. Non lasciate a cuor leggero la vostra attuale attività.

Acquario: i vostri colleghi potrebbero prendersela per alcuni vostri atteggiamenti. Il vostro modo di fare non risulta essere sempre impeccabile.

Cercate di limitare le polemiche e non andate oltre le vostre competenze.

Pesci: siate lungimiranti e abbiate l'accortezza di sfruttare alcune occasioni. Non sempre potrebbero ripetersi delle situazioni così favorevoli, testa bassa e spingete forte sull'acceleratore.