Le previsioni zodiacali di martedì 28 gennaio 2020 sono pronte a dare spazio alla seconda giornata della settimana.

Nel periodo indicato il cielo astrologico vede il trio Luna-Venere-Nettuno nel comparto dei Pesci, mentre nel settore del Toro, Urano risulta fuori da qualsivoglia formazione planetaria. Il settore del Sagittario annovera al suo interno ancora il Pianeta Marte, nel frattempo in pericolosa quadratura a Luna e Venere. Invece Giove, Saturno e Plutone restano ancora fermi in Capricorno, mentre il Sole e Mercurio sono immobili in Acquario.

Approfondiamo ora le previsioni del giorno dall'Ariete fino a Pesci.

Previsioni astrali da Ariete a Cancro

Ariete: fidatevi di chi vi ama. La Luna in questo giorno si oppone al vostro segno e vi rende piuttosto nervosi, nel rapporto con le persone che vi piacciono. Temete che queste persone possano farvi involontariamente del male e prendete misure eccessive. Non siate melodrammatici, sono le previsioni zodiacali a chiederlo: riprendete a fidarvi di chi vi ama! Novità in campo lavorativo a metà pomeriggio.

Toro: bene lavoro e affari. Appoggiata da Venere e Plutone, la Luna in Pesci dispensa serenità in famiglia e nelle amicizie. Le previsioni zodiacali prevedono che tra una cena appetitosa, quattro chiacchiere e una passeggiata distensiva, la giornata scorrerà via tranquilla e serena! Trascorrerete una bella serata, magari conoscendo facce nuove nel caso foste ancora single. La parte relativa agli affari con in testa il lavoro va discretamente.

Gemelli: sostegno dalla Luna in Pesci. Con il sostegno della Luna in Pesci, l'entusiasmo è alle stelle e tutto ciò che è pratico e concreto vi riesce a meraviglia. Il punto focale della giornata resta comunque per molti Gemelli il risparmio: tirate i cordoni della borsa, tenete a freno la voglia di spendere! Tutto bene in campo amoroso: il partner vi darà una meravigliosa soddisfazione. Il lavoro, secondo le nostre previsioni zodiacali, richiederà massimo impegno.

Cancro: distratti da Luna e cellulare. Resi distratti e poco motivati dalla Luna, faticate a mantenere la concentrazione e ad occuparvi di questioni che per voi sono solo noiose banalità. Anche se non amate i compromessi, un comportamento più delicato aumenterà le vostre chance. In coppia, le previsioni zodiacali invitano ad essere più presenti nei dialoghi quotidiani: via quel cellulare sempre in mano e sorridete a chi avete di fronte! Lavoro a rilento.

Previsioni zodiacali da Leone a Scorpione

Leone: partner entusiasta. Le previsioni zodiacali di martedì indicano novità in amore. Con la Luna che vi copre le spalle, siete l'immagine del buonumore: il lavoro non vi dà alcun pensiero e in viaggio filate con il vento in poppa.

Un cocktail di entusiasmo e di logica vi invita ad inoltrare proposte, reclami e richieste. Divertenti i programmi serali con il partner pronto già da subito a proporre qualcosa di entusiasmante da fare in due.

Vergine: buone notizie in famiglia. Il lavoro è in fermento ed assorbe gran parte delle vostre energie, tanto più che i progetti messi in cantiere trovano difficoltà a decollare. È una giornata di attesa più adatta a riorganizzare i progetti e studiare soluzioni che a formulare nuovi programmi. Se siete single, questo martedì imparerete a vostre spese che essere distratti non paga! Una bella notizia rallegrerà l'atmosfera familiare.

Bilancia: presto ritornerà il sorriso. Dovete fare i conti con la realtà, oggi che la Luna vi mette di fronte alle vostre mancanze: superficialità e atteggiamenti evasivi nel mirino. Non ci sono veri problemi, ma piccoli fastidi che, per chi tende a somatizzare, possono assumere un peso spiacevole. Cambiato l'umore, passerà tutto e tornerete più belli e sorridenti che mai.

Scorpione: ritorno di fiamma. Lo sprint è un po' appannato: nonostante la settimana sia appena iniziata, siete già lì a sbadigliare per la noia. Avete ben altre ambizioni e il lavoro è troppo monotono per i vostri gusti, ma il dovere chiama!

Potrebbe esserci un improvviso ritorno di fiamma per un vecchio amore. Se cosi fosse, questa volta pensateci bene, evitando quel comportamento sbagliato dell'ultima volta...

Previsioni dell'oroscopo da Sagittario a Pesci

Sagittario: flussi astrali da godere. Il desiderio di gratifiche affettive questo martedì 28 gennaio lascia emergere il lato più romantico e gioioso del vostro temperamento sentimentale. Non dedicate troppe ore al resto: godetevi gli influssi di Luna, di Venere e di Marte, meravigliosi per amore, eros e creatività. In ambito professionale usate la testa mettendo al primo posto la logica: perché rischiare inutilmente?

Capricorno: brillanti in amore. Instabilità e umore in recupero grazie a nuove situazioni in programma, sono gli effetti più evidenti della Luna e Venere positivi al vostro segno. Qualche contrattempo fuori dalle attese interferirà positivamente con i vostri progetti, specie quelli di stampo amoroso. I pianeti vi regalano dinamismo e buonumore: brillanti, non perderete nessuna occasione per divertirvi. Una nuova conoscenza stuzzica il vostro spirito da conquistatori.

Acquario: Luna disarmonica. La Luna aumenterà i vostri momenti di tensione e confusione. Non agite seguendo l'impulso, i problemi non si risolvono solo pensandoci.

Una volta individuato il bando della matassa, muovetevi! Un po' di egoismo non è sbagliato, quando dovete pensare a portare acqua al vostro mulino; ma forse, in più di un'occasione, avete esagerato. Colpa della Luna disarmonica, vi toccherà rimediare offrendo una cena a qualcuno.

Pesci: scelte mirate. Le previsioni zodiacali giornaliere per il 28 gennaio annunciano ottime possibilità in campo affettivo, soprattutto per quelli in cerca del primo amore. La Luna, amica in questa giornata, vi aiuterà a fare delle scelte mirate su cose abbastanza delicate: siate decisi. Qualche piccola lite in giornata, con il partner, renderà la vostra serata 'molto promettente'.

Scarso e poco appagante il tempo speso nel lavoro: sopportate!