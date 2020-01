Le previsioni zodiacali di mercoledì 22 gennaio 2020 sono pronte per dare conto su come andrà la giornata al centro della settimana. In evidenza la presenza di Venere in Pesci, in questo momento sotto delicata quadratura verso Urano in Toro. Il Sole insieme a Mercurio trova ospitalità nel comparto dell'Acquario con il Capricorno ancora in buona compagnia di Luna, Giove, Saturno e Plutone. Marte a dimora nel segno del Sagittario avrà contro la quadratura di Nettuno in Pesci. A questo punto, diamo spazio alle previsioni del giorno dall'Ariete fino alla Vergine interrogando le stelle in merito all'amore e al lavoro.

Previsioni astrali da Ariete a Cancro

Ariete: attenti ai dettagli, nel lavoro. Grazie alla Luna in Capricorno, sarete molto più ricettivi nei confronti dell’ambiente che vi circonda. Le relazioni sociali sono in netta ascesa: tutto dipende infatti dalla vostra capacità di saper ascoltare, e di questi tempi non è facile! Nel lavoro vorreste giungere alla conclusione di un importante contratto prima del previsto? In questo caso occorre lavorare sui dettagli, senza avere fretta. Discreto periodo in amor sia per la coppia che per i single.

Toro: Venere in quadratura. Sarete messi al centro di numerose controversie affettive per colpa di Venere in quadratura a Marte. Proprio per questo il livello di nervosismo sale. Per risolvere la faccenda e limitare al massimo i danni, sarebbe meglio provare a rilassarsi un po’. Se non siete disposti a qualche piccola rinuncia o a fare anche qualche sacrificio, non potete dire di amare veramente la persona che avete o che vorreste avere a fianco.

Stabile la parte lavorativa.

Gemelli: con la buona volontà si ottiene tutto. La Luna in Capricorno vi sta dando una grossa mano nel coltivare i vostri ideali, che potete mettere anche in pratica. In caso di contrasti sentimentali inutile avere la testa dura: significherebbe sprecare tempo utile, e il tempo si sa, non torna più indietro! Nel lavoro bisogna sforzarsi nel cercare di rinnovarsi, e sappiamo che non è certo facile; ma non vi mancano né le capacità né i contatti adatti per rimettervi in carreggiata.

Andate avanti senza rimpianti: con la buona volontà otterrete ciò che più vi preme.

Cancro: scelte rischiose. Con la voglia di comunicare portata dalle effemeridi di mercoledì, a voi positive, passerete più tempo del dovuto su Facebook e le persone amate non ne saranno contenti... Va bene condividere la propria vita sui social, ma perché non farlo anche di persona? Nel lavoro, di spunti ne avrete parecchi, ma il problema sarà fare una cernita adeguata.

Anche il vostro potere decisionale non sarà proprio al massimo, perciò sarete a rischio in eventuali scelte da fare, e non solo nella parte lavorativa.

Previsioni zodiacali da Leone a Scorpione

Leone: l'amore chiama i single. Le previsioni zodiacali di mercoledì vedono molto bene la presenza di Venere in Pesci. Sarà un’arma vincente in quelle occasioni in cui occorre tirare fuori un po’ di furbizia.

In amore gli astri di questo mercoledì sono buoni: potrebbe arrivare una richiesta del partner particolare. Single, è vero che state bene anche da soli, ma se l'amore vi chiama… Previsioni astrali positive nel lavoro: con Mercurio alleato avrete il coltello dalla parte del manico. Rigirerete le situazioni come vi piace, e gli altri dovranno arrendersi!

Vergine: basta un po' di fantasia! L’avvicinarsi del fine settimana vi riempie già da adesso di aspettative: fate però attenzione a non perdere la concentrazione in ciò che state facendo. Se continuate a fantasticare ad occhi aperti potreste farvi sfuggire qualche buona opportunità.

Nel lavoro, le previsioni zodiacali invitano a seguire gli impulsi: siete i migliori, ma per quanto riguarda i progetti a medio o a lungo termine lasciate un po’ a desiderare. Rompete gli schemi quotidiani per evitare di finire nella routine: rischiate di smorzare la passione. Basta un po’ di fantasia…

Bilancia: alla pari cuore e mente. Dopo una giornata faticosa ritroverete la calma e la tranquillità. Le previsioni zodiacali invitano a non perdere tempo a porre rimedio ai piccoli disguidi: guardate avanti. Fatevi venire in mente un’idea nuova, capace di emozionarvi e di ridarvi nuovo smalto. Se vi siete dati da fare nel lavoro, ma i risultati non sono stati sufficienti, forse vuol dire che dovete indirizzare diversamente le vostre energie.

In amore invece, le ragioni del cuore dovrebbero andare di pari passo con quelle della mente, anche se a volte non è facile far collimare le cose alla perfezione.

Scorpione: Sole-Urano contro! Alcuni aspetti astrali disarmonici vi terranno impegnati più del dovuto e per ritrovare l’armonia interiore ed esteriore dovrete sudare sette camicie! Purtroppo anche la vostra tolleranza nei confronti dei contrattempi è agli sgoccioli: dovete reagire! La quadratura Sole-Urano potrebbe tenervi impegnati non poco in discussioni infinite con qualche collega. Con Venere che rema contro intanto, anche in amore le previsioni zodiacali la vedono dura: sarà molto difficile fare o disfare; sarebbe meglio rimandare.

Previsioni dell'oroscopo da Sagittario a Pesci

Sagittario: situazioni impreviste. Avete dalla vostra questo mercoledì la capacità di saper gestire gli imprevisti. L’arrivo di situazioni inaspettate non vi rovinerà la giornata. In famiglia 'aggiungete un posto a tavola!', le previsioni zodiacali annunciano visite fuori programma! Sul lavoro, meglio cominciare a pensare a qualche brillante idea se non volete essere sorpassati in un attimo dalla concorrenza. In amore intanto, anche se amate la libertà, non siete dispensati dal seguire norme di comportamento che rispettino anche le esigenze della persona amata...

Capricorno: un mercoledì senza stress. Le previsioni zodiacali indicano una giornata al riparo dallo stress: è quello che vi occorre per ricaricarvi di buone energie, magari facendo qualcosa di rilassante. Sfogate la vostra creatività come vi pare: dietro ai fornelli, alla scrivania dell’ufficio o nel lavoro in generale. In alcune situazioni siate decisi: non potete contare sempre sull’aiuto altrui… Non lambiccatevi troppo il cervello, in amore: negli affari di cuore a volte prevale l’irrazionalità sulla ragione e non potete farci niente!

Acquario: via i musi lunghi! Il transito della Luna in Capricorno porta un po’ di confusione.

Se non siete più tanto sicuri di aver fatto la scelta giusta, in qualsiasi ambito, non piangete sul latte versato ma provate a fare quanto vi è possibile per poter rimediare. Se nel lavoro non volete avere nulla a che fare con i rischi sappiate che forse state perdendo una bella 'fetta di torta'. Una giornata storta in ufficio non deve compromettere la serata in compagnia della vostra dolce metà. via quei musi lunghi!

Pesci: Luna in sestile. Le previsioni astrali sono positive in questo 22 gennaio e annunciano un coinvolgimento sempre di più concreto nei rapporti con gli altri. La Luna in sestile vi darà una mano preziosa nel gestire vari interessi, tuttavia sarebbe meglio concentrarsi su poche cose alla volta ed evitare di disperdere le energie.

Avete fra le mani diverse chance nel lavoro, ma solo voi potete decidere se seguire l'intuito o la comune legge di mercato. In amore vi stupirete di non trovare più il solito muro dall’altra parte. Forse perché il vostro atteggiamento è cambiato?