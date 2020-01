Le previsioni per l'amore da lunedì 3 a domenica 9 febbraio sono pronte a dire cosa potrebbe accadere a tutti i segni dello zodiaco durante la settimana che vede iniziare il secondo mese dell'anno.

Il cielo astrologico è molto variegato e si prevede una situazione stabile per il Capricorno, gli Acquario saranno in piena fuga e qualche possibile novità in arrivo per i segni d'Acqua.

Previsioni per l'amore: Ariete in piena tentazione

Ariete - Molto attivi dal punto di vista passionale, dovreste essere molto più romantici, anche se per voi è sempre molto difficile lasciarvi andare da questo punto di vista.

Per quelli che vivono una situazione "doppia", diciamo che bisognerà fare più attenzione del solito, ma Giove, comunque, favorisce le relazioni extra.

Toro - Mercurio in Pesci vi permetterà di darvi una bella calmata. Eliminerete il nervosismo finora accumulato e, di conseguenza, vi calmerete anche nei confronti del partner. Non siete, però, in formissima e per alcuni inizia ad avvertirsi nell'aria una sostanziale voglia di cambiamento. Ribellione in arrivo.

Gemelli - Questa settimana vi vede un poco ombrosi, addirittura scontrosi e desiderosi di stare da soli e questo non è da voi.

Dove è finita la vostra brillantezza? Approfittate di Marte ancora in opposizione e vivete alla giornata anche i rapporti di lunga data: potrebbe essere un modo per risvegliare l'eros nel modo giusto.

Cancro - Tra di voi ci sono molti in separazione o che stanno per affrontare questo passaggio. Per quelli che, invece, ancora resistono in coppia si preannuncia, con Mercurio nei Pesci, una visione più chiara e lucida di quello che volete fare.

Per i single, invece, il momento è ideale per fare nuove conoscenze.

Predizioni astrologiche per l'amore: il Leone più affascinante che mai

Leone - Il cielo per voi è pieno di opportunità. L'amore potrebbe essere allegro e "stuzzicarello" e Marte vi favorisce nell'accentuare il vostro proverbiale fascino. Sarete brillanti e nuovi incontri saranno possibili nei luoghi in cui più amate recarvi: al parco a correre, ma anche a teatro.

Vergine - L'Oroscopo di questa settimana si indirizza più che altro a chi si trova in coppia: il consiglio per voi è di fare attenzione a quello che direte, con Mercurio in opposizione, infatti, potreste rischiare qualche discussione in più. Per i single il cielo è favorevole alla nascita di qualche simpatia amorosa da vivere in modo sereno e senza pensarci troppo.

Bilancia - Il clima sentimentale è esattamente come lo desiderate: c'è equilibrio, sicuramente, però potrebbe esserci anche un po' di pigrizia. Le abitudini in amore non vanno bene e i pianeti in quadratura vi stanno consigliando di guardarvi attorno: non vi accontentate.

Per i single o per chi si è appena lasciato il momento è buono per iniziare una nuova storia d'amore.

Scorpione - Romantici e sensuali: ecco gli aggettivi che vi descriveranno in questa settimana. Voi Scorpione spesso mettete a dura prova il partner, ma in questi giorni potreste essere più malleabili. Il Sole vi invita a dosare le vostre energie e Mercurio presto favorevole vi suggerisce di invitare a cena fuori chi vi piace.

Previsioni per l'amore: l'Acquario ancora più libero da legami

Sagittario - Continua ancora il transito di Marte nel Segno e questo vuol dire che dovrete fare attenzione a non essere troppo bruschi nel vostro modo di fare.

Di natura siete molto informali, ma in questi giorni rischiate davvero di trascurare un partner che, invece, potrebbe avere bisogno di qualche attenzione. Acquistate un fiore e donatelo a chi vi ama.

Capricorno - A gonfie vele vanno i rapporti di lunga data, sopratutto quelli che stanno vivendo un periodo di rinnovamento. Venere vi rende più attenti alle esigenze del partner: stupite la persona del cuore con una bella cenetta preparata con le vostre mani!

Acquario - L'amore per voi significa rivolgere le vostre attenzioni al mondo intero e in questa settimana continuerete su questa strada. Urano vi stuzzica e presto vi libererà da alcune catene.

Per il momento accontentatevi di chi avete accanto. Per i single, invece, va a tutta birra e in piena libertà: niente legami? Vedremo.

Pesci - Proprio quando penserete che tutto è contro di voi, all'orizzonte potrebbe profilarsi un incontro davvero niente male. Sarà il classico colpo di fulmine per qualcuno e per qualcun altro sarà l'avventura di una notte. A partire da questa settimana, inoltre, ci sarà la possibilità di risentire o rivedere qualcuno che avevate perso di vista.