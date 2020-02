La settimana che va dal 10 al 16 febbraio vede in primo piano il giorno della festa di San Valentino. Il cielo astrologico di questo periodo ci mostra una simpatica Venere in Ariete, in ottimo aspetto a Marte ancora in Sagittario. Per i Segni di Fuoco, quindi, si prevede una settimana all'insegna della passionalità. Il giorno di San Valentino ci sarà la Luna nello Scorpione: non poteva esserci un transito migliore, visto che lo Scorpione è un Segno davvero molto sensuale e passionale. Questa Luna, quindi, aiuterà i Segni d'Acqua a vivere una giornata che potrebbe essere davvero indimenticabile.

Vediamo adesso che cosa racconta l'Oroscopo per l'amore, per quanto riguarda la settimana che va dal 10 al 16 febbraio, per tutti i Segni dello Zodiaco.

Previsioni dal 10 al 16 febbraio: per i Gemelli un San Valentino divertente e creativo

Ariete - La settimana sarà dominata da Venere nel vostro Segno in aspetto positivo con Marte, che vi guarda benevolo dal Sagittario. Si prevedono incontri pieni di passione per i single e per chi è in coppia ci sarà la possibilità di vivere queste giornate con grande equilibrio.

Il 14 febbraio, in particolare, sarete piuttosto in forma e potrete stupire con un invito a cena insolito e originale.

Toro - Alcune situazioni sentimentali stanno per chiarirsi: qualcuno di voi scoprirà qualcosa di poco gradito, che porterà verso la chiusura di alcuni rapporti. Di conseguenza, il giorno di San Valentino per alcuni di voi sarà un po' complicato. Per i Toro in coppia, infatti, potrebbe essere una giornata piuttosto pesante.

I single, invece, avranno l'occasione di rivolgere lo sguardo verso qualcuno che finora non avevano considerato.

Gemelli - Le giornate del 12 e del 13 febbraio potrebbero essere eccezionali per voi Gemelli. Il vostro umore sarà alle stelle e, di conseguenza, tornerete a mostrarvi al mondo nella vostra migliore forma. Il partner vi riempirà di attenzioni e il giorno di San Valentino potrete trascorrerlo in modo divertente e creativo: ad esempio, organizzando una giornata romantica in un centro benessere e, per finire, una bella cenetta vegetariana.

Cancro - Venere si trova in Ariete: per voi è in angolazione scontrosa e vi renderà più lunatici del solito. La Luna, l'astro-guida di tutti voi cancerini, sarà in aspetto critico nei giorni centrali della settimana. È, dunque, il caso di trovare il tempo per ritagliare qualche momento tutto per voi. Potrete, invece, dedicare ampio spazio all'amore e all'eros proprio il 14 febbraio: con quella luminosa Luna in Scorpione a San Valentino, il partner sicuramente non vi resisterà.

Previsioni per l'amore fino al 16 febbraio: San Valentino di fuoco per il Leone

Leone - Marte è ok e Venere vi strizza l'occhio in modo ammiccante e seducente: è un ottimo momento per vivere l'amore con serenità sia per i Leone in coppia e single.

Il giorno di San Valentino potrebbe essere molto stuzzicante per tutti voi. Il programma per la magica serata del 14 febbraio potrebbe essere molto semplice: tradizionale cena e appassionante dopo cena. Che ne dite?

Vergine - La settimana si apre con la Luna nel Segno, quindi vi dedicherete essenzialmente a voi stessi e magari alla lettura di un buon libro, mettendo il partner da parte. Da bravi Vergine, però, programmerete per bene il weekend, visto che venerdì sarà San Valentino. Per i single tutta la settimana sarà all'insegna del relax, anche perché la vostra ultima conquista non si è rivelata il massimo: avrete modo di recuperare prossimamente.

Bilancia - Cari Bilancia, la Luna transiterà nel Segno il 12 e il 13 febbraio e troverà l'opposizione di Venere dall'Ariete. È tempo d'iniziare a fare un bilancio in campo sentimentale e nel rapporto di coppia. Avete Marte in posizione favorevole ancora per questi giorni, approfittatene per immagazzinare l'energia giusta e agire prossimamente nel modo che riterrete opportuno. San Valentino per voi sarà un banco di prova. Per i Bilancia single, invece, si apre un periodo interessante con tanti nuovi incontri.

Scorpione - Il cielo astrologico della settimana sarà colorato con le sfumature di quel rosso che tanto vi piace, a cominciare proprio dal 14 febbraio e per tutto il weekend.

La Luna in transito nel vostro Segno, a San Valentino, sarà un bel dono e infatti vi ispirerà un appassionato romanticismo da esprimere a mille. Per voi sarebbe l'ideale fare la super classica cenetta a lume di candela, prenotando un ristorante piccolo e confortevole e, soprattutto, dall'atmosfera intima.

Previsioni per l'amore dal 10 al 16 febbraio: San Valentino casalingo per il Capricorno

Sagittario - Si preannuncia per voi Sagittario una settimana piena di soddisfazioni per quanto riguarda l'amore. Venere e Marte sono in ottima posizione e questo significa che tutto scorrerà in modo semplice, ma gradevole, come a voi piace.

La sera di San Valentino potrebbe essere l'occasione giusta per festeggiare in modo insolito e per voi può essere anche soltanto andare a cena in quel ristorante etnico in cui ancora non siete andati.

Capricorno - Venere vi invita a passare San Valentino tra le mura e il calore della vostra casa in compagnia di chi amate e questa per voi è davvero una notizia niente male! Il cielo della settimana vede un poco nervosa soltanto la giornata del 12 febbraio. Per il resto tutto scorrerà piuttosto bene. Se siete single e ben disposti a fare nuovi incontri, arriveranno delle nuove conoscenze, ma fate passare questa settimana.

Acquario - C'è movimento nell'aria per quanto riguarda l'amore. Se siete in un rapporto a distanza, si apre un periodo in cui ci saranno più possibilità di vedere il partner. I single invece, proprio nel corso di un piccolo spostamento, potranno avere modo di conoscere qualcuno di molto interessante. Voi Acquario considerate San Valentino una festa un po' troppo tradizionale, quindi per festeggiare al meglio penserete a qualche originalità delle vostre e la Luna del 14 febbraio vi spingerà addirittura a esagerare con la fantasia.

Pesci - Ancora un poco di nervosismo e poca passione nel dialogo con il partner per tutta la settimana, le giornate a cui fare più attenzione sono quelle del 10 e 11 febbraio.

I single, in particolare quelli della prima decade, stanno, però, già approfondendo una nuova conoscenza, magari via chat. Il giorno di San Valentino per voi Pesci in coppia sarà, però, un momento di pura magia: una serata, quindi, da trascorrere perdendovi l'uno con lo sguardo dentro l'altro.