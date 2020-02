Inizia la seconda settimana del mese di febbraio 2020. Come andranno sul piano astrologico le giornate comprese tra lunedì 10 e domenica 16 febbraio? Di seguito approfondiamo le stelle con amore, lavoro e salute dall'Ariete ai Pesci.

Astri e stelle settimanali per i segni zodiacali

Ariete: in queste giornate della settimana riuscirete a risolvere delle questioni amorose, anche grazie a Venere nel segno. Con la luna in opposizione è possibile però che viviate un momento di tensione nella parte centrale del periodo.

In campo lavorativo è possibile che alcuni equilibri cambino e che quindi dobbiate adattarvi. Arriveranno presto delle buone notizie.

Toro: cercate di non innervosirvi troppo in questa settimana, potrebbero sorgere delle tensioni in campo amoroso, soprattutto nel weekend. Forse è necessario cambiare qualcosa nel vostro rapporto. In campo professionale ci saranno delle giornate sotto pressione, arriveranno però delle buone risposte.

Gemelli: emozioni favorevoli per il segno. In questa settimana riuscirete a realizzare i vostri desideri.

Ci saranno anche delle conferme per le coppie che stanno insieme da poco tempo. In campo professionale, è possibile che ci siano dei problemi anche a livello economico è il momento di ampliare i vostri contatti.

Cancro: giornate turbolente in campo sentimentale, soprattutto nella parte centrale del periodo potrebbero esserci delle lievi tensioni e qualcuno potrebbe sentirsi bloccato. A livello professionale con Giove e Saturno ancora in opposizione non è semplice fare delle scelte.

Leone: Venere è favorevole vivrete un bel recupero in amore cercate di mantenere un buon equilibrio con il partner. Chi è reduce da una crisi, potrà ritrovare serenità. In campo professionale, sono in arrivo delle buone occasioni, ma soprattutto con la fine del mese potrete ottenere risultati.

Vergine: bella settimana per il segno, potrete parlare d'amore. I single, non è il caso che sottovalutino i nuovi incontri.

Nel lavoro con il transito ottimo di Marte, giungono delle belle novità.

Stelle e oroscopo della settimana fino al 16 febbraio

Bilancia: Venere non è più in opposizione e questo garantisce un momento di ripresa in amore. Il recupero ottimale necessita però di più tempo, periodi in cui dovrete fare delle scelte. In campo lavorativo è possibile che ci siano dei pensieri di troppo che riguardano anche il lato economico.

Scorpione: in campo professionale, arriveranno delle intuizioni soprattutto nel weekend con una bella Luna nel segno. In amore, cercate di non essere timidi in questo modo potrete aprire i vostri sentimenti alle persone che amate.

Sagittario: progetti lavorativi in vista per il segno, potrebbero però esserci dei rallentamenti da dover affrontare. In ogni caso ci saranno delle occasioni. In amore, con Venere nel segno non mancheranno delle belle emozioni da vivere.

Capricorno: in questa settimana dovrete fare chiarezza per quel che riguarda la vostra situazione lavorativa. Qualcuno potrebbe anche decidere di ripartire da zero. In campo amoroso potrebbero nascere dei conflitti, delle polemiche in particolare nella parte centrale del periodo.

Acquario: settimana creativa per il segno, sfruttate questo buon momento per ottenere risultati lavorativi.

In campo sentimentale, è possibile che nascano dei dubbi, ma in generale è un buon momento per voi.

Pesci: buone stelle per il segno, anche se sul lavoro potrebbero nascere dei momenti di ansia. L'inizio della settimana sarà per voi sottotono. In amore, potrete fare degli incontri speciali.