Le previsioni astrologiche per il weekend del 15 e del 16 febbraio vedono la Luna in transito nei Segni dello Scorpione e del Sagittario. Essa donerà una forte passionalità che il Cancro esprimerà per tutto il fine settimana. Sarà una Luna complicata per l'Acquario e per il Leone e quando entrerà nel Sagittario, a partire dalla mattina di domenica 16 febbraio, avrà l'effetto di rendere rendere i Gemelli parecchio frizzantini. L'Ariete sarà super dinamico e i Pesci, come spesso accade, tenderanno allegramente a esagerare da vari punti di vista.

Approfondiamo ora l'oroscopo del weekend per tutti i Segni.

Previsioni del 15 e del 16 febbraio dall'Ariete alla Vergine

Ariete - Questo fine settimana vede sempre Venere nel vostro segno. Per sabato il consiglio è di stare in relax, ma domenica 16 febbraio, con la Luna in transito nel segno amico del Sagittario, sarà una giornata più dinamica e sicuramente allegra. Potreste essere anche invitatati a pranzo da amici o da parenti. Weekend con voto 7.

Toro - Sabato 15 febbraio avrete ancora i postumi di quello che è accaduto il 14 e che vi era stato anticipato nelle previsioni per San Valentino.

Continuerete, quindi, a sentirvi nervosi e insoddisfatti. Domenica 16 febbraio la Luna in Sagittario alleggerirà un poco la situazione, ma i problemi di fondo resteranno. Weekend con voto 4.

Gemelli - Per voi sarà un fine settimana da vivere con la consueta allegria e sarete particolarmente frizzanti. Sabato 15 metterete le basi per una domenica che potrete dedicare tutta al partner, se siete in coppia.

Avrete, come sempre, una gran voglia uscire e la meta da raggiungere potrebbe essere un posto originalissimo. Weekend con voto 9.

Cancro - Le previsioni per il vostro fine settimana sono favorevoli. Vivrete due giornate all'insegna della passione romantica, se siete in coppia. Se siete single, sarebbe ottimo organizzare una serata al cinema con gli amici. Domenica 16 febbraio, invece, il consiglio è di restare a casa a mettere in agenda gli appuntamenti della settimana lavorativa in arrivo.

Weekend con voto 7.

Leone - Per voi Leone, in particolare della terza decade, sabato 15 metterà a dura prova i vostri nervi e la vostra pazienza. La giornata e la serata non andranno esattamente come vorreste: ci sarà il rischio di veder saltare progetti e appuntamenti oppure di essere inconcludenti per non saper decidere cosa fare. Domenica 16 sarà un po' meno stressante, anche se ancora poco costruttiva. Weekend con voto 5.

Vergine - Le previsioni per questo fine settimana non saranno il top. In particolare, domenica 16 febbraio potreste essere costretti a fare degli spostamenti fuori programma e non graditi.

La Luna non vi assiste dal punto di vista dell'umore e risulterete abbastanza scontrosi. Weekend con voto 4.

Previsioni astrologiche del weekend da Bilancia a Pesci

Bilancia - La giornata e la serata di sabato 15 febbraio saranno piuttosto anonime. Se deciderete di uscire, andrete al solito posto di sempre per, poi, dire che vi annoiate. Domenica i vostri pensieri saranno meno pesanti, ma ancora la noia la farà da padrona. Weekend con voto 6.

Scorpione - La Luna in transito nel vostro Segno si mette in aspetto negativo con il Sole. Avrete poca energia, soprattutto se siete della terza decade. Questa sensazione andrà a diminuire nella giornata di domenica, ma non ci saranno comunque molte occasioni di svago.

Weekend con voto 5.

Sagittario - Le previsioni per il 15 e il 16 febbraio vi vedono molto attivi, in particolare nella giornata di domenica. La Luna passa, infatti, nel vostro segno e mette in primo piano quel vostro modo di essere che vi rende unici: sarete particolarmente creativi e questo vi aiuterà a risolvere degli intoppi di tipo pratico. Weekend con voto 7.

Capricorno - Poco attivi, come sempre, la Luna in transito nello Scorpione per la serata di sabato più che altro vi farà interessare ad un buon libro. In alternativa, deciderete di fare tutto tranne che trascorrere una giornata in compagnia di parenti di ogni ordine e grado.

Domenica continuerete con lo stesso trend. Weekend con voto 6.

Acquario - Le previsioni per questo weekend vedono un sabato all'insegna dell'insoddisfazione. Sarete incontentabili, quindi sarà meglio restare a casa la sera nonostante gli inviti che riceverete. Vi sentite, in realtà, parecchio inquieti, ma, per fortuna, questa sensazione potrebbe sparire già domenica mattina. Weekend con voto 6.

Pesci - Gli influssi astrologici del fine settimana potrebbero portare molti ad esagerare allegramente da ogni punto di vista. Sabato 15 febbraio, ad esempio, deciderete di uscire? Bene. Il problema sarà che domenica sarete poco lucidi e stanchi per avere mangiato e bevuto troppo.

Regolatevi. Weekend con voto 8.