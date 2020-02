Nel weekend del 15 e 16 febbraio 2020 troveremo sul piano astrale la Luna viaggiare dalla Vergine al Sagittario (dove staziona Marte), mentre Giove, Plutone e Saturno saranno nell'orbita del Capricorno. Il Sole permarrà in Acquario, così come Mercurio e Nettuno proseguiranno nel domicilio in Pesci. Infine Urano continuerà il suo transito in Toro, nel frattempo Venere sosterà in Ariete.

Oroscopo favorevole per Vergine e Capricorno, meno roseo per Pesci e Cancro.

Sul podio

1° posto Vergine: weekend top.

Le effemeridi del fine settimana lasciano presagire che i nati Vergine trascorreranno due giornate sfavillanti, sia sotto il profilo amoroso che professionale.

2° posto Sagittario: umore top. Il tono umorale dei nativi, con ogni probabilità, sarà ad alti livelli specialmente domenica quando il Luminare femminile si congiungerà con Marte nella loro orbita.

3° posto Capricorno: stacanovisti. Sul versante professionale i nativi, sino al pomeriggio domenicale, potrebbero dimostrare un'invidiabile stacanovismo che non passerà inosservato neppure ai superiori.

I mezzani

4° posto Leone: passionali. Con Venere e Marte di Fuoco, i nati Leone potranno presumibilmente contare su una carica passionale da primato, che il partner non potrà che apprezzare.

5° posto Toro: energici. Il bottino energetico del weekend sarà stracolmo e tali forze native saranno indirizzate nei loro progetti professionali in essere, con conseguenti gratifiche economiche.

6° posto Ariete: voltagabbana.

Malgrado i loro repentini cambi d'opinione nel settore professionale siano semplicemente frutto di una diversa prospettiva di veduta, saranno presumibilmente mal digeriti da qualche collega.

7° posto Acquario: perplessi. L'ambiguo atteggiamento di un familiare potrebbe far drizzare le antenne native che soltanto domenica, con la Luna nell'affine Sagittario, si renderanno conto di aver frainteso tale comportamento.

8° posto Bilancia: finanze flop. Il settore economico dei nativi potrebbe necessitare di un'accurata revisione, sopratutto sabato, in modo da scongiurare sgradite sorprese nel bilancio finanziario.

9° posto Scorpione: figli. Il focus del weekend nativo sarà presumibilmente rappresentato dall'educazione della prole, che sarà motivo di discussione con il partner per giungere a un felice compromesso.

Ultime posizioni

10° posto Cancro: umore flop. Le asperità planetarie in onda questo fine settimana potrebbero mettere a repentaglio il buonumore in casa Cancro, specialmente nel focolare domestico dove il clima rasenterà la gelidità.

11° posto Pesci: fuori fase. Ai nati del segno, durante queste due giornate, sembrerà di darsi da fare ma ricevere pochi ritorni sia economici che morali. Leggero miglioramento dalla sera del 16.

12° posto Gemelli: sfacciati. Durante la giornata di sabato i nati del segno potrebbero pagare il contrasto Sole-Luna assumendo un mood sfacciato, che farà storcere il naso a qualche collega.