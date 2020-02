Lunedì 17 febbraio 2020 troviamo sul piano astrologico la Luna sostare in Sagittario, mentre il Sole sarà nell'orbita dell'Acquario. Marte, Plutone, Saturno e Giove permarranno in Capricorno come Urano nel segno del Toro e Nettuno assieme a Mercurio nell'orbita dei Pesci. Infine il Nodo Lunare rimarrà in Cancro e Venere continuerà il suo transito in Ariete. Oroscopo favorevole per Sagittario ed Ariete, meno entusiasmante per Bilancia e Cancro.

Sul podio

1° posto Sagittario: focosi. Nel focolare domestico la fiammella della passionalità potrebbe riaccendersi, e ciò inevitabilmente cimenterà la simbiosi nel menàge amoroso.

Lavoro in secondo piano.

2° posto Leone: lavoro top. Le vicende professionali prenderanno, con ogni probabilità, il volo questo lunedì in casa Leone grazie ai felici transiti di Venere e Marte ben supportati da Urano.

3° posto Ariete: umore top. Sorridenti e spensierati i nativi affronteranno presumibilmente questa giornata, tanto che partner ed amici faranno a gara per stare in loro compagnia.

I mezzani

4° posto Gemelli: ostinati. Far mutare idea od opinione ai nati del segno quest'oggi potrebbe essere un'ardua impresa, dove le persone con cui avranno a che fare eviteranno di cimentarsi.

5° posto Acquario: mondani. Lunedì in cui i nativi, c'è da scommetterci, decideranno di accantonare le problematiche quotidiane per dedicarsi al divertimento, difatti molti tra loro organizzeranno una spensierata serata amicale.

6° posto Pesci: figli. 24 ore dove il focus potrebbe essere orientato sull'educazione dei figli, che passerà attraverso un confronto col partner per trovare di comune accordo la soluzione ideale.

7° posto Toro: energie top. Il bottino energetico nativo sarà probabilmente stracolmo, e tali forze garantiranno risultati eccelsi ai nativi che non staranno con le mani in mano.

8° posto Scorpione: dubbiosi. La settimana potrebbe aprirsi con qualche dubbio in casa Scorpione, visto che le ultime scelte effettuate sembrano non convincerli più di tanto.

9° posto Capricorno: lavoro flop. Le faccende professionali risentiranno presumibilmente di un momentaneo periodo di stasi o rallentamento, che i nativi dovranno prendere con leggerezza senza amareggiarsi troppo.

Ultime posizioni

10° posto Bilancia: stressati. Tante, forse troppe le incombenze pratiche che potrebbero gravare sul groppone nativo quest'oggi. Farebbero bene a rimandarne alcune in modo da scongiurare lo stress.

11° posto Cancro: nervosi. Nel focolare domestico il clima potrebbe farsi nervoso ed insoddisfacente, dono sgradito delle numerose dissonanze astrali odierne. Basterà pazientare qualche giorno senza alimentare la polemica per uscirne indenni.

12° posto Vergine: amore sottotono. Si prospetta probabilmente una giornata nervosa nell'ambito domestico, dove sarà necessario dare sfoggio di diplomazia per evitare inutili battibecchi con l'amato bene.