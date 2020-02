Giovedì 20 febbraio 2020 troveremo sul piano astrale la Luna, Giove, Plutone, Saturno e Marte transitare in Capricorno, mentre Nettuno, il Sole e Mercurio sosteranno in Pesci. Venere permarrà in Ariete come Urano nel segno del Toro ed, infine, il Nodo Lunare rimarrà stabile sui gradi del Cancro. Oroscopo favorevole per Vergine e Toro, meno roseo per Cancro ed Acquario.

Sul podio

1° posto Vergine: intuitivo. Il sestile tra Mercurio e Giove in onda questo giovedì donerà presumibilmente ai nativi una buona dose di lucidità ed intuito, specialmente nelle faccende professionali dove sembreranno avere qualche marcia in più.

2° posto Toro: lavoro top. La moltitudine di Pianeti nel loro Elemento aiuterà i nati Toro a non sfigurare nell'ambiente lavorativo, dimostrando un'invidiabile stacanovismo che sarà ben apprezzato dai piani alti.

3° posto Leone: questioni pratiche. Il Sole esce dall'opposizione lasciando spazio ai nativi di concentrarsi sulle questioni pratiche e burocratiche, che sino a quel momento avevano dovuto fare i conti con rallentamenti e piccoli inceppi.

I mezzani

4° posto Capricorno: mondani. Galvanizzati dalla Luna congiunta al terzetto Saturno-Giove-Plutone il giovedì nativo potrebbe essere condito da un ottimo tono umorale, che farà optare molti nati del segno per concedersi una serata mondana assieme al partner.

5° posto Gemelli: sereni. Nel focolare domestico il clima potrebbe volgere al bello, accantonando le controversie a cui i nativi avevano dovuto far fronte nelle scorse giornate.

6° posto Bilancia: logorroici. Giovedì dove i nati Bilancia daranno, con ogni probabilità, sfogo al loro fare logorroico lasciando oltremodo perplesse le persone che si stanno apprestando a fare adesso la loro conoscenza.

7° posto Sagittario: shopping.

Malgrado il duetto Urano-Saturno suggerisca di avanzare coi piedi di piombo, i nativi quest'oggi potrebbero non badare a spese concedendosi un'intensa sessione di shopping.

8° posto Scorpione: pessimisti. La leggerezza del transito solare ha ceduto il passo ad un più malinconico transito in Pesci, il quale potrebbe stimolare il pessimismo con cui i nati Scorpione affronteranno questo giovedì.

9° posto Pesci: relax.

Sebbene le attività da portare a compimento saranno molte, i nati del segno opteranno probabilmente per rimandarle a data da destinarsi per ritagliarsi ampi spazi di relax.

Ultime posizioni

10° posto Cancro: bizzosi. Basterà una minuzia per scatenare la rabbia nativa in questa giornata, dono sgradito dell'assenza di Pianeti benevoli odierni a fronte di un parterre planetario poco conciliante.

11° posto Acquario: umore flop. Il tono umorale sotto i tacchi potrebbe mettere a repentaglio progetti professionali e rapporti interpersonali, anche se con un pizzico di diplomazia tutto si sistemerà.

12° posto Ariete: dispettosi.

Oggi i nati Ariete potrebbero rispondere malamente ad un colpo basso fatto da un collega, agendo con la stessa moneta.