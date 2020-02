Il 3 febbraio 2020 sul piano dell'Oroscopo troveremo la Luna sostare in Gemelli, mentre Saturno, Plutone e Giove saranno sui gradi del Capricorno. Marte permarrà in Sagittario, come Urano sui gradi del Toro. Infine Venere, Nettuno e Mercurio si troveranno nel domicilio dei Pesci ed il Nodo Lunare permarrà in Cancro.

Previsioni astrologiche favorevoli per Cancro e Leone, meno entusiasmanti per Toro ed Acquario.

Oroscopo del podio

1° posto Capricorno: strategici. Oroscopo dei nati Capricorno che li vedrà, con ogni probabilità, rallentare leggermente i ritmi lavorativi ma soltanto per ponderare con particolare dovizia le mosse da effettuare nel prossimo periodo, in modo da arrivare più velocemente alla meta prefissata.

Amore in secondo piano.

2° posto Cancro: sereni. Il clima nel focolare domestico presumibilmente volgerà al bello, dopo le burrascose giornate appena trascorse sul versante amoroso. Sarà bene, però, rinviare eventuali chiarimenti a data da destinarsi come suggeriscono le effemeridi giornaliere.

3° posto Leone: briosi. Umore alle stelle per i nati Leone che questo lunedì saranno guidati per mano dal loro entusiasmo che gli farà vedere, sempre e comunque, il bicchiere mezzo pieno. Serata divertente assieme agli amici dove le risate non mancheranno.

I mezzani dell'oroscopo

4° posto Gemelli: lavoro top. Oroscopo dei nati Gemelli favorevole sopratutto nelle faccende professionali dove, però, dovranno fare molta attenzione a non cadere nei tranelli dei colleghi invidiosi.

5° posto Bilancia: acquisti. I Pianeti Lenti suggeriranno ai nativi di non scialacquare il loro denaro per acquisti non necessari, ma probabilmente essi non seguiranno il consiglio concedendosi quel capo d'abbigliamento che avevano notato qualche giorno fa.

6° posto Pesci: relax. Sebbene le giornate appena trascorse non siano state molto faticose, i nativi potrebbero aver bisogno di rilassarsi questo lunedì in modo che possano affrontare il resto della settimana con un piglio più energico. Inviti galanti da cogliere al volo visto il sestile tra Venere e Saturno in congiunzione con Mercurio.

7° posto Toro: spossati. Il bottino energetico potrebbe risultare scarno per i nati Toro che, gioco forza, dovranno procrastinare alcune attività pratiche onde evitare che lo stress si palesi.

8° posto Sagittario: perplessi. Lo strano comportamento di un amico potrebbe far drizzare le antenne dei nativi che, ragionandoci a freddo, capiranno probabilmente già verso sera di aver preso fischi per fiaschi.

9° posto Scorpione: piedi di piombo. I nati del segno vorranno avanzare coi piedi di piombo nel settore professionale, viste le molteplici asperità planetarie che illumineranno a giorno gli ostacoli, rendendo più facile aggirarli.

Le ultime posizioni dell'oroscopo

10° posto Acquario: voltagabbana. Mercurio e la Luna si contrastano nel cielo e anche i pensieri dei nativi potrebbero andare in conflitto tra loro, tanto che qualcuno li rimprovererà di essere dei voltagabbana.

11° posto Ariete: nervosi. Basterà un nonnulla per far emergere il nervosismo dei nativi, specialmente sul luogo di lavoro dove i colleghi, capendo il loro tallone d'Achille, potrebbero punzecchiarli di proposito per metterli in cattiva luce coi piani alti.

12° posto Vergine: poco lucidi. La concentrazione potrebbe non essere il piatto forte in casa Acquario per il primo giorno di questa settimana. Rimandare ai prossimi giorni le incombenze pratiche meno urgenti sarà una saggia mossa, che li aiuterà a rilassarsi ed a non far subentrare lo stress.