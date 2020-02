Gli appartenenti al segno del Capricorno passeranno una buona settimana tra il 17 e il 23 febbraio, per quel concerne l'aspetto sentimentale di coppia, i rapporti amorosi dei cuori solitari e l'andamento lavorativo e professionale.

Coloro che sono in coppia potranno vivere un periodo davvero emozionante, i single potranno fare una nuova conoscenza o stabilizzare una loro frequentazione. La sfera lavorativa risulterà molto interessante, a patto che ci si metta impegno e sacrificio.

Capricorno: l'amore di coppia

I nati sotto il segno del Capricorno vivranno la settimana in questione in maniera davvero emozionante. Non mancheranno le discussioni con la vostra dolce metà e verrà fuori tutta la vostra sana ribellione. I conflitti che vivrete con la persona amata vi potrebbero far riflettere e procurare qualche turbamento.

Il vortice di emozioni che proverete saranno per voi una manna caduta dal cielo, era un po' di tempo che stavate svolgendo il compitino immersi nella noia e nella monotonia.

I single nati sotto il segno del Capricorno

I cuori solitari del segno del Capricorno passeranno dei giorni molto interessanti sotto l'aspetto sentimentale. Inizio settimana sarà particolarmente proficua per coloro che sono alla ricerca dell'anima gemella, avrete la possibilità di fare un incontro positivo e totalmente inaspettato.

Se state già facendo una conoscenza, o siete immersi in una frequentazione, potreste stabilizzare il vostro rapporto e pensare a qualcosa di più costruttivo.

Il Capricorno e la sfera lavorativa

La settimana potrebbe essere molto proficua ma dovrete mettervi maggiormente in gioco e credere di più in voi stessi. Potrebbe risultare vincente la presentazione di un progetto a cui tenete particolarmente, non abbiate paura del giudizio altrui e non peccate di autostima.

Si potrebbe verificare una bella intesa professionale con una persona che conoscete da un po' di tempo.

Non lasciate nulla di intentato e sappiate sfruttare questo momento astrologicamente favorevole.

Le caratteristiche del segno del Capricorno

Coloro che sono nati sotto il segno del Capricorno risultano essere introversi e ci mettono un po' prima di aprirsi agli altri. Passato il momento di conoscenza e valutazione, risultano essere gioviali ed inclini ad effettuare nuove amicizie. Il divertimento non risulta essere una priorità per i nati nel segno del Capricorno, preferiscono il lavoro e la loro carriera professionale. Sono particolarmente parsimoniosi e preferiscono risparmiare piuttosto che sperperare il loro denaro.

Credono molto nelle amicizie e sono in grado donare tutto ciò che hanno nel loro cuore.