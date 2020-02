Le previsioni zodiacali dei Gemelli nella settimana che inizia lunedì 24 febbraio e finisce domenica 1° marzo, ci aiuta a capire l'andamento amoroso di coloro che sono in coppia, di coloro che stanno cercando la propria dolce metà e l'aspetto lavorativo e sentimentale. Prese in considerazione anche le principali peculiarità di questo segno dello zodiaco.

Le coppie non passeranno una buona settimana, ma ci potrebbe essere una leggera ripresa nel weekend. I single potrebbero ottenere dei buoni risultati, ma allo stesso tempo essere respinti e quindi potrebbero dover rivedere il loro modo di corteggiare.

Il lavoro andrà molto bene e, nonostante alcune gelosie, si potrebbero verificare soddisfazioni personali ed economiche.

Gemelli: l'amore di coppia e per i single

Le coppie con almeno un componente dei Gemelli non vivranno una settimana particolarmente felice, andrà meglio nel fine settimana. Avrete la possibilità di passare del tempo con amici di vecchia data e lenire un pochino le ferite amorose. Se avete discorsi importanti da affrontare con il partner non è sicuramente questo il periodo giusto.

I single vivranno una settimana a due facce, alcuni avranno la possibilità di effettuare incontri molto soddisfacenti, altri non otterranno i risultati sperati. Saranno determinanti, per la cattiva riuscita del corteggiamento, differenze caratteriali importanti.

I Gemelli e la sfera lavorativa

La settimana lavorativa andrà molto bene e regalerà notevoli soddisfazioni personali. State attenti alla gelosia di qualche collega che invidierà la vostra professionalità e la vostra competenza.

Un progetto che vi sta particolarmente a cuore potrebbe essere determinante, non solo acquisirete credito dai vostri datori di lavoro ma potreste ottenere delle gratificazioni economiche.

Nonostante una buona situazione economica, in questa settimana potreste andare in leggera difficoltà a causa di spese eccessive e inaspettate.

Le caratteristiche del segno dei Gemelli

I nati sotto il segno dei Gemelli sono dotati di una buona comunicazione ed amano molto viaggiare.

Sono particolarmente volubili e per questo motivo vengono tacciati di essere poco affidabili. Gli appartenenti a questo segno zodiacale sono scaltri e intelligenti, difficilmente si potrà avere la meglio in uno scontro dialettico con loro. Amano molto le amicizie, gradiscono confrontarsi con le persone per mettere in mostra le loro doti oratorie e avere conferma della loro sapienza. Quello dei Gemelli è un segno molto indipendente e rifiuta nettamente la noia e la monotonia. E' attratto dal contatto umano e dalla concretezza delle cose.