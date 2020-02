L’Oroscopo del 10 febbraio è pronto a rivelare come sarà questa giornata per ciascun segno zodiacale. La Luna (fase gibbosa calante) si trova in Vergine. Per l'Ariete si preannuncia un inizio settimana abbastanza insidioso, mentre alcuni nativi dell'Acquario vivranno 24 ore di agitazione.

Approfondiamo nel dettaglio le previsioni astrologiche di questo secondo lunedì del mese di febbraio.

L'oroscopo di lunedì 10 febbraio: le previsioni dei dodici segni zodiacali

Ariete: lunedì insidioso. La scorsa settimana avete avuto qualche episodio di rabbia, forse qualcuno vi ha provocato facendovi andare in escandescenze.

Occhio alle complicazioni dell’ultima ora, questa giornata richiederà la massima concentrazione nel lavoro/studio. Il freddo di questi giorni sta mettendo i vostri polmoni a dura prova.

Toro: attenzione a non eccedere con il lavoro, il troppo stroppia. Cercate, nel limite del possibile, di fare meno cose possibili e imparate a delegare. In famiglia non sarà da escludere una piccola incomprensione. In serata avrete un buon recupero, presto ritroverete la forma fisica di un tempo.

Gemelli: un po’ di calo fisiologico risulterà naturale, del resto siete sempre in movimento.

Non amate seguire una routine specifica, per questo motivo siete un segno sorprendente. In amore prendete l’iniziativa e stupite il partner. Presto qualcuno si concederà un bel viaggio. Forza fisica in netto aumento.

Cancro: occhio alle distrazioni! Questo lunedì potrebbe nascondere dei problemi, quindi cercate di non litigare con nessuno e di concentrarvi sul lavoro/studio. Possibili dolori di pancia o alla schiena, il troppo freddo non aiuta la salute.

Curate le vie respiratorie e copritevi bene. La sera rilassatevi con una calda tisana.

Leone: in questo lunedì sarà possibile recuperare un sentimento. Anche quei rapporti trascurati da tempo potranno tornare ad infiammarsi. Prestate attenzione a dove mettete i piedi. Cercate di essere più accorti perché potrebbero presentarsi delle occasioni golose. Avrete molta fame, cercate di controllarvi altrimenti rischierete di prendere qualche chilo in più.

Vergine: sarete colti da una bella dose di idee e propositi. La giornata riserverà qualche emozione d’amore per le coppie. Sfruttate la vostra creatività per realizzare dei progetti. Non rimanete inchiodati al punto di partenza ma prefiggetevi sempre dei nuovi obiettivi. Il vostro corpo sarà una bomba di energia, sarà la giornata perfetta per iniziare una dieta di successo.

Bilancia: molti nativi saranno agitati e al contempo tesi. Nel lavoro qualcosa sta per cambiare, forse un nuovo capo o una promozione. Dovrete accollarvi delle responsabilità, qualcuno vi chiederà un favore. In famiglia siate indulgenti.

Non lasciate che il vostro stato d’animo vi metta contro il partner.

Scorpione: l’oroscopo annuncia una giornata buona nel complesso. Gli astri saranno favorevoli per gli incontri. Sarete molto pazienti e rilassati, quindi riuscirete a venire a capo di un problema spinoso. Nel lavoro avrete delle buone sensazioni, presto potrete avanzare di grado oppure chiedere un aumento. Salute impeccabile.

Sagittario: tornerete ad essere vitali come un tempo, finalmente avrete 24 ore di appagamento interiore. L’irritabilità dei giorni scorsi sarà archiviata, non prenderete parte alle polemiche riguardati la vita di tutti i giorni.

Avrete bisogno di fare pace con voi stessi in quanto vi siete trascurati troppo. In serata vi troverete a corto di energie.

Capricorno: non rinviate un appuntamento, questo lunedì permetterà di vivere delle emozioni maggiori. Avrete un gran bisogno di essere coccolati e amati. Molti nativi hanno speso un po’ di soldi nel weekend, ma non dovranno preoccuparsi. Non saranno da escludersi dei fastidi fisici.

Acquario: in questo lunedì vi sentirete nervosi e in famiglia potrebbe esplodere una discussione. Occhio alle insidie del web, la truffa sarà in agguato. Se possibile, prendete in considerazione di fare un viaggio, questo 2020 riserverà maggiori emozioni.

In serata vi converrà stare sereni, una bella camomilla aiuterà ad addolcire il sonno.

Pesci: dovrete lavorare duramente, questo lunedì sarà faticosissimo. In amore ancora non ci saranno movimenti interessanti. La salute comincerà a migliorare, presto quel disturbo respiratorio di cui soffrono molti nativi sarà archiviato. Il corpo richiederà un maggior movimento, forse trascorrete troppo tempo seduti.