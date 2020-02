L’Oroscopo del 12 febbraio è pronto a rivelare come sarà questa giornata per ciascun segno zodiacale. La Luna (fase gibbosa calante) in Bilancia donerà ai nativi 24 ore abbastanza positive. Il Toro, invece, vivrà un mercoledì carico di energia. Andiamo ad analizzare nel dettaglio le previsioni astrologiche di questa giornata.

L'oroscopo di mercoledì 12 febbraio: le previsioni dei dodici segni zodiacali

Ariete: mercoledì importante per i rapporti interpersonali, dedicatevi alla famiglia, agli amici e al partner.

Occhio ai collaboratori e al superiore, nel lavoro potrebbero esserci delle questioni spinose da affrontare. Comunque sia, avvertirete un piacevole stato di benessere interiore. Se avete ricevuto una proposta, valutatela per un paio di giorni.

Toro: in giornata saranno messi sotto torchio i rapporti precari. Non lasciatevi insidiare dalle persone negative e pettegole, in questo periodo avete bisogno di essere spronati. Vi sentirete particolarmente reattivi, saranno 24 ore importanti e piene di impegni.

Tuttavia, cercate di non strafare e ponetevi dei limiti.

Gemelli: sarà un mercoledì valido per tentare un approccio amoroso e lavorativo. Qualcosa dovrà cambiare perché non riuscite a tollerare una certa situazione attuale. Muovetevi nella giusta direzione, non date retta alle considerazioni altrui. Attenzione ai mal di testa che potrebbero perseguitarvi tra questa giornata e quella di giovedì.

Cancro: l’oroscopo invita ad approfittare di questa giornata per trarre il massimo nel lavoro o nello studio.

Avete bisogno di spiccare il volo, di fare un bel salto di qualità. Contate pure sull’amore, l’intesa con il partner sarà stellare fino a fine settimana. Se siete single, entro la primavera potrete rimettervi sul mercato, ma per ora sarà meglio pensare esclusivamente alle vostre esigenze.

Leone: occhio ai piccoli problemi che potrebbero emergere in queste 48 ore di metà settimana. Un ritardo, una discussione, una critica rischierà di farvi imbufalire.

Converrà stare sereni, trascorrete la serata davanti ad un buon libro e aprite la mente. Presto potrete ottenere qualcosa in più dalla vita.

Vergine: in giornata potrebbero esserci degli incontri di spicco, ma tutto dipenderà da voi. Cercate di essere più spigliati e socievoli. Coltivate un rapporto, i sentimenti vanno tenuti accesi alimentando la fiamma giorno per giorno. La salute risulterà solida, proverete un piacevole stato di benessere interiore.

Bilancia: in arrivo una giornata positiva per la maggior parte dei nativi. Nel lavoro vi state impegnano tantissimo e questo va bene a patto che non finiate per trascurare la famiglia e il partner.

Brillate di intelligenza, per questo siete invidiati e ricercati. Avete bisogno di una vacanza o di una piccola pausa. Presto dovrete discutere di una questione importante. I single innamorati presto riceveranno una bella dimostrazione d’affetto.

Scorpione: giornata importante per l’amore di coppia. Chi vive insieme da anni avrà voglia di partire e di progettare qualcosa di avvincente. In famiglia si terrà una riunione speciale. Avrete un ottimo livello di energia e dispenserete ottimi consigli. Insomma, questo si preannuncia un mercoledì positivo.

Sagittario: l’oroscopo del giorno 12 febbraio vi mette in guardia da un piccolo calo che si verificherà in questa giornata.

L’amore sarà messo a dura prova. Nel lavoro, se ci sono stati dei problemi consistenti, non dovrete preoccuparvi. Presto otterrete risposte e chiarimenti e tutto si risolverà. State attenti a non prendere troppo freddo perché in giornata finirete per esporvi troppo alle intemperie.

Capricorno: non stressatevi troppo altrimenti finirete per sentirvi fisicamente male. Attenzione allo stomaco. Dovrete farvi valere nel lavoro ma anche a scuola. Studiate, approfondite e siate più intraprendenti. Prendete la vita così come viene senza fare troppi viaggi mentali. In questo periodo cercate maggiori sicurezze in coppia.

Acquario: la mattinata andrà molto meglio del pomeriggio, per cui concentrate in questa parte i compiti più complessi. Un rapporto potrà essere riscattato, ma tutto dipenderà da voi e dalla volontà impiegata. Investite sul vostro miglioramento personale, non è mai troppo tardi per imparare o aggiornarsi.

Pesci: questo mercoledì porterà delle buone novelle alle coppie più giovani. Quelle di vecchia data non avvertiranno particolari problemi anche se di tanto in tanto potrebbero emergere dei dubbi. Nel lavoro/studio qualcosa catturerà gran parte del vostro tempo. In serata dovete pensare solamente a rilassarvi.