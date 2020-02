L'Oroscopo del 12 febbraio lascia presagire una giornata vantaggiosa per l'Acquario, che ritrova equilibrio e stabilità, grazie agli influssi di Saturno nel segno. Giornata di grande energia ed emozioni per i Gemelli, che potranno fare affidamento sugli influssi di Luna e Venere. Confusa la Vergine. Approfondiamo di seguito l'oroscopo completo della giornata di mercoledì per i segni da Ariete a Pesci, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo giornaliero 12 febbraio 2020 da Ariete a Cancro

Ariete: l'oroscopo preannuncia una giornata intensa dal punto di vista lavorativo. Voglia di fare e intraprendenza avranno la meglio e il segno potrebbe riscuotere belle soddisfazioni. Tuttavia la giornata potrebbe rivelarsi faticosa dal punto di vista fisico e con l’arrivo della sera qualcuno potrebbe risentire di un calo di energie e di lievi malesseri fisici. Recupero in amore.

Toro: questa giornata sarà caratterizzata da alcuni momenti sottotono e perplessità, soprattutto per quanto riguarda le finanze e la gestione della casa.

A tal proposito, potrebbero nascere dei contrasti all'interno della sfera sentimentale o in famiglia: il consiglio delle stelle è quello di esporre le vostre opinioni con diplomazia senza la pretesa d'imporvi sugli altri.

Gemelli: la Luna in ottimo aspetto, e gli influssi positivi di Venere, lasciano predire una giornata interessante soprattutto dal punto di vista sentimentale, dove potrebbero nascere delle belle emozioni.

Al contrario, in ambito lavorativo sarà bene agire con cautela ed evitare di fare passi azzardati.

Cancro: a inizio settimana il segno si è trovato a vivere alcune problematiche, soprattutto per quanto riguarda i rapporti interpersonali. Secondo l'oroscopo del 12 febbraio sarà necessario un cambio di direzione: avvertite su di voi una forte responsabilità e questo vi porta un po’ d'instabilità. Meglio muoversi con cautela.

Previsioni astrali del 12 febbraio da Leone a Scorpione

Leone: c’è un po’ d'insoddisfazione e disagio nell'aria, che potrebbe essere legato all'aspetto fisico o alla sfera lavorativa. L’oroscopo lascia prevedere una giornata favorevole, soprattutto per quanto riguarda l’amore e i rapporti interpersonali. È il momento ideale per cercare di risolvere i contrasti nati con il partner o per confessare i propri sentimenti alla persona amata.

Vergine: l’oroscopo di mercoledì 12 febbraio lascia profetizzare una giornata un po’ confusa per il segno, che dovrà risolvere alcune controversie nate all'interno della sfera sentimentale.

A partire da venerdì inizierà un netto momento di recupero, che riguarderà tanto l’amore, il fisico e l’ambito lavorativo.

Bilancia: sarà una giornata scandita da perplessità e tensioni, soprattutto per quanto riguarda il lavoro, dove nonostante gli sforzi qualcuno potrebbe vedersi negare i riconoscimenti meritati. Questo potrebbe mettere il nativo di cattivo umore e favorire la nascita di contrasti, non solo in ambito lavorativo, ma anche all'interno della sfera sentimentale.

Scorpione: il mese di febbraio è iniziato con qualche agitazione per il segno, soprattutto il fisico ha risentito di alcune problematiche.

Durante la giornata di mercoledì potrebbero non mancare i contrasti, tuttavia con l’avvicinarsi del weekend il segno recupererà le energie e il buon umore. Migliora la sfera sentimentale, anche gli incontri sono favoriti.

L'oroscopo del giorno 12 febbraio da Sagittario a Pesci

Sagittario: l’oroscopo di mercoledì 12 febbraio lascia pronosticare un cielo sereno per il Sagittario. Finalmente le nuvole si allontanano e sarà possibile trovare dei chiarimenti, soprattutto per quanto riguarda l’amore. Il giorno di San Valentino aprirà la strada a una metà del mese positiva ed emozionante, in cui sia i single che le coppie saranno accontentati.

Recupero in ambito lavorativo.

Capricorno: le stelle consigliano prudenza durante questa giornata, qualcuno infatti potrebbe accusare un calo di energie e risentire di fastidi fisici, come emicrania o mal di schiena. Le prossime 48 ore potrebbero non essere prive di contrasti e malumori, le stelle consigliano cautela. Recupero durante il weekend.

Acquario: Saturno nel segno invita l’Acquario a ritrovare l’equilibrio e la stabilità, ma soprattutto a prendere scelte ponderate. Le prossime giornate saranno fortunate, tuttavia sarebbe meglio evitare di fare passi azzardati. Serenità in amore. Migliora la sfera economica.

Pesci: l’oroscopo lascia presagire una seconda metà di febbraio decisamente più favorevole e serena per il segno. Saranno giornate vantaggiose per i sentimenti, chi vive in coppia potrebbe iniziare a parlare di progetti importanti, mentre i single potrebbero fare incontri fortunati per il futuro. Soddisfazioni in ambito lavorativo.