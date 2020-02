L'Oroscopo di domani, sabato 15 febbraio 2020, è pronto a svelare che giornata sarà. Sotto il piano astrologico si preannunciano 24 ore importanti ed intense grazie all'ultimo quarto lunare in Scorpione. I nati del Toro purtroppo dovranno guardarsi alle spalle almeno nelle prime ore della giornata. Comunque sia, la settimana volgerà positivamente a termine per gran parte dei segni tra cui i nativi della Bilancia. Approfondiamo scoprendo nel dettaglio le previsioni del giorno per ciascun segno e relativa classifica disposta in ordine decrescente.

Classifica e previsioni del 15 febbraio

Toro - 12° in classifica - Non si prospetta un sereno sabato, almeno nelle prime ore della giornata, ma niente panico. Avrete la Luna in opposizione, per cui potreste sentirvi di malumore o arrabbiarvi per un nonnulla. Ultimamente avete bisogno di sentirvi liberi e spensierati. C'è qualcosa vi preoccupa nel profondo, forse un problema di famiglia o d'amore. Qualche insidia sarà in agguato, ma riuscirete a cavarvela molto bene perché siete testardi e battaglieri esattamente come l'animale che rappresenta il vostro magnifico segno.

Fortunatamente, a partire dal tardo pomeriggio le cose miglioreranno visibilmente ed anche domenica sarà una giornata serena. Se possibile, rinviate ogni appuntamento o impegno di lavoro perché dovrete assolutamente pensare a voi stessi. Il successo professionale è in agguato.

Acquario - 11° posto - Giornata perfetta per occuparsi di certi affari rimasti in stand by. Chi aspetta una risposta da un acquirente o da un possibile collaboratore, la riceverà entro la fine del mese.

Le acque della vostra vita ultimamente sono state un po' agitate, ma per fortuna le cose si stanno calmando. In giornata, dei piccoli fastidi fisici potrebbero appesantirvi rendendovi difficoltosa la concentrazione. Non siete un segno amante del cambiamento, infatti avete sempre timore che qualcosa possa andare storto. Cercate di essere più positivi perché non potete prevedere con esattezza se una scelta si rivelerà giusta o sbagliata.

Curate il vostro corpo altrimenti rischierete di beccarvi l'influenza stagionale. Bevete molta acqua e non eccedete con la caffeina, questo sabato volerà via in un baleno.

Ariete - 10° in classifica - Scivola via anche questa settimana che è stata condita da una serie di alti e bassi. C'è un'attesa che vi sta procurando un po' di agitazione. Qualcosa vi impensierisce, su di voi pende la spada di Damocle. In questo sabato sentirete un assoluto bisogno di riprendervi dalle recenti fatiche. Purtroppo, però, non tutti i nati di questo splendido segno potranno prendersi una pausa dal lavoro o dallo studio.

Cercate di affrontare queste 24 ore con lo spirito giusto. Lamentarsi non servirà a niente, anzi vi farà solamente perdere più tempo. Dunque, sarà meglio focalizzarsi sulle mansioni urgenti in modo tale da terminare al più presto ogni impegno. Uno è meglio di zero, quindi l'importante sarà cercare di ultimare almeno una cosa. Il vostro intuito si rivelerà più azzeccato che mai, dunque fate leva su questo punto di forza.

Capricorno - 9° posto - Spesso avete delle grosse difficoltà a prendere sonno o a dormire serenamente, probabilmente c'è qualcosa che vi preoccupa. Forse siete pervasi da un senso di inadeguatezza o di scoraggiamento.

Avete bisogno di supporto. Non celate il vostro stato d'animo, ma apritevi con una persona fidata. Confidarsi è un toccasana, alleggerisce il peso e aiuta a vedere il problema più chiaramente. In giornata qualcuno si ritroverà a fare le ore piccole per guardare serie tv o per leggere, il che non va bene se l'indomani dovrete lavorare oppure se vi state occupando di un familiare che sta poco bene. In questo periodo forse sentite l'esigenza di rimettere a posto la vostra vita e di darvi una bella regolata. Dunque, in questa giornata ritagliatevi del tempo per riflettere sul da farsi, con le vostre qualità potete conquistare anche la luna.

Non trascurate la vostra pelle e il vostro fisico.

Leone - 8° in classifica - Magari qualche innamorato ha deciso di concedersi una vacanza romantica prolungata, quindi anche questo sabato si rivelerà speciale. Chi è solo, spesso si ritrova a pensare che lo sarà per sempre, ma non le cose non andranno affatto così! L'amore arriva a qualsiasi età, a chi prima e a chi dopo. Per il momento siete presi da alcuni problemi di famiglia o di lavoro, anche per questo vi sentite appesantiti e perseguitati dalla sfortuna. Cancellate ogni forma di pessimismo dalla vostra vita e circondatevi di persone forti e tenaci.

Cercate di darvi da fare e, se la motivazione scarseggia, leggete. La lettura ha un potere incommensurabile, permette di allargare la visione della vita e aiuta a superare i momenti difficili. In giornata, qualcuno potrebbe trovarsi invischiato in un litigio tra amici o familiari, ma prima di giudicare sarà meglio ascoltare tutte le versioni.

Vergine - 7° posto - Sabato riflessivo. Spesso vi ritrovate invasi da mille dubbi attanaglianti e non fate altro che domandarvi se state percorrendo la strada giusta o se dovete tornare indietro e correggere il tiro. Dovrete essere molto prudenti. L'amore è come un giardino, va curato costantemente altrimenti i fiori appassiscono.

Mettete da parte l'orgoglio e siate comprensivi con il partner. Non fatevi bloccare dalla paura, soprattutto se siete alle prime armi con un lavoro o un nuovo percorso di studi. Queste 24 ore saranno utili per fare il punto della situazione, mettete nero su bianco quello che apprezzate della vostra vita e quello che volete cambiare. Da questa seconda metà del mese ritroverete la voglia di rimettervi in gioco.

Oroscopo del giorno

Bilancia - 6° posto - Le previsioni astrologiche di questo sabato vi vedranno alzarvi di buon umore, soprattutto se la serata precedente è stata gradevole. Con la persona amata tutto sembra procedere a gonfie vele anche se talvolta non mancano litigi.

I cuori solitari non dovranno demordere perché al più presto vivranno una nuova storia, soprattutto se in estate andranno in villeggiatura. Se il vostro cuore non è libero o non è pronto a voltare pagina per via di una recente rottura, sarà meglio prendersi del tempo per leccarsi le ferite. Cautela nelle discussioni in famiglia, esponete il vostro punto di vista senza andare in escandescenze. Presto riuscirete ad eliminare quel blocco interiore che frena la vostra creatività. Non trascurate l'abitazione.

Gemelli - 5° posto - Questa si prospetta una giornata piena d'armonia, vi sentirete bene con voi stessi.

Dopo una settimana nervosa ed intensa, avrete modo di tirare un respiro di sollievo. Sprigionerete un'intensa energia capace di rendervi le idee più chiare. Anche chi avrà la fortuna di avervi attorno si sentirà contagiato del vostro sprint. Avrete un po' di faccende da sbrigare ma riuscirete a cavarvela egregiamente. Si prevedono delle uscite in serata per le giovani coppie. Chi è solo spesso sogna di avere un partner fantastico e sempre attento ai propri bisogni, oppure desidera svolgere un lavoro soddisfacente e ben pagato. Siete un segno ipocondriaco, quando vi sentite poco bene andate a cercare i sintomi su internet.

La salute è importante, ma non bisogna andare nel panico per ogni malessere. Presto un buona opportunità busserà alla vostra porta.

Pesci - 4° in classifica - L’oroscopo di domani vi vedrà pensare a voi stessi in quanto saranno 24 ore favorevoli e piene di sprint. Da tempo vi siete messi in secondo piano per occuparvi delle faccende altrui, non a caso siete sempre pronti ad ascoltare i vostri familiari e i vostri amici. I single di questo segno sono molto pretenziosi, ma la perfezione non esiste e nemmeno il principe azzurro. Mettete da parte quello che non vi riguarda e dedicate questo weekend alla cura della pelle.

Il vostro corpo ha bisogno di muoversi di più, non perdete la connessione con voi stessi. In serata avrete modo di dedicarvi alla lettura oppure di gustarvi un bel film o la vostra serie preferita, tuttavia cercate di non fare troppo tardi soprattutto se nel giorno seguente dovrete alzarvi presto. Valutate l'idea di distribuire le pulizie di casa nell'arco della settimana, in tal modo non finirete per stressarvi.

Cancro - 3° posto - L’oroscopo del 15 febbraio avverte che questa settimana un po' improduttiva e tesa, si chiuderà abbastanza bene. Sarete più che pronti a scrollarvi di dosso le fatiche vissute nei giorni scorsi, anche se qualcuno rischierà di comportarsi in maniera lunatica. Dentro di voi, da tempo, si combatte una battaglia che vi priva di serenità e di energie. Comunque sia, nelle seguenti 24 ore vi ritroverete impelagati in una serie di faccende. Qualcuno si ritroverà a dover fare la fila al supermercato o in banca o all'ufficio postale, altri dovranno riordinare l'armadio o pulire casa, altri ancora dovranno lavorare/studiare. I single hanno vissuto una settimana un po' triste dato che sono piuttosto scoraggiati dall'assenza di una persona speciale al loro fianco. Sognate un amore pazzesco come quello delle serie tv o dei romanzi, ed è anche per questo motivo che avete delle aspettative alte. Regalatevi una serata di relax assoluto, il vostro corpo ringrazierà.

Sagittario - 2° in classifica - Sabato al bacio, soprattutto per le coppie reduci da un San Valentino appagante. In mattinata ci saranno delle incombenze da ultimare, non rinviatele altrimenti l'indomani vi ritroverete ancora più indaffarati e in crisi! C'è qualche nativo di questo segno che si sente poco realizzato nella vita, ma bando al pessimismo e rivedete tutte le cose positive che avete fatto sinora. Sarà una giornata efficace per fare riflessione introspettiva dato che avrete una buona configurazione astrale. Risulteranno favoriti i progetti riguardanti la casa e il benessere personale. Concedetevi una coccola a fine giornata, da tempo il vostro corpo ha bisogno di sentirsi amato. Risulteranno favoriti anche i dialoghi con terzi, per cui se state vivendo una situazione poco limpida, avrete finalmente l'occasione di rimettere i cocci a posto.

Scorpione - 1° posto - Queste saranno 24 ore importanti. La Luna, ultimo quarto nel vostro segno, accentuerà le emozioni e i sentimenti. Sarete un vulcano di idee e di amore. I più giovani si lasceranno trasportare dalla passione. L'amore è come un frutto, ha bisogno delle giuste condizioni climatiche per maturare e la fretta risulta deleteria. Attenzione ad un conflitto che rischierà di riportarvi al punto di partenza. Cercate di essere più solidali e comprensivi. Se ritenete che qualcuno si comporta in maniera scorretta nei vostri confronti, che sia un parente o un collega, chiudete ogni contatto al più presto. Nel lavoro o a scuola qualcosa o qualcuno vi sta dando del filo da torcere, ma in questo sabato troverete un briciolo di tregua. Spesso vi sentite poco importanti ma non è affatto così: tutti siamo speciali per qualcuno. Eliminate ogni tossicità dalla vostra vita e presto tornerete a rifiorire.