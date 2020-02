L’Oroscopo del 15 febbraio è pronto a rivelare come sarà questa giornata per ciascun segno zodiacale. La Luna (ultimo quarto) sarà in Scorpione. Problemi economici per alcuni nativi del Toro, passione alle stelle per la Vergine.

Approfondiamo ora nel dettaglio le previsioni astrologiche di questo terzo sabato del mese di febbraio.

L'oroscopo di sabato 15 febbraio: le previsioni dei dodici segni zodiacali

Ariete: in questo periodo molti nativi sono troppo pensierosi e questo non fa bene alla relazione.

Chi si è separato sta avendo un periodo di lenta ripresa. Presto potrete voltare pagina e vivere delle nuove emozioni. Occhio ai colleghi e alla gente estranea, in questo periodo conviene ridurre i contatti al minimo.

Toro: problemi economici per alcuni nativi. Rivedete i conti e tagliate via il superfluo. Non lasciatevi insidiare dalle persone negative e pettegole. Entro la primavera riuscirete a mettere via un po’ di soldi, magari per fare una piccola vacanza o comprare un’auto. Qualcuno sogna una famiglia.

Gemelli: problemi per alcuni nativi, l’amore sta vivendo una fase di stallo. Forse siete preoccupati per qualcosa che vi rende irascibili e poco presenti. Non condite la relazione di dolorosi silenzi, parlatene. Avete bisogno di tempo per riprendervi, in fondo avete vissuto un mese molto spossante e fin troppo deludente.

Cancro: l’oroscopo del 15 febbraio parla di conflitti da risolvere. Una situazione ingestibile vi sta togliendo il fiato tenendovi sulla corda.

Entro domenica troverete serenità, dovete solamente pazientare. Non lasciatevi divorare dall’ansia. Nel lavoro/studio siete in cerca di idee per incrementare i guadagni. Presto riceverete una grande occasione.

Leone: gira una brutta influenza, per cui fareste meglio a coprirvi e a tenere tutto sotto controllo. Comunque sia, non dovrete andare nel panico, controllatevi. Non è un periodo facile per le relazioni interpersonali.

Domenica potrete recuperare e ricaricare le pile in vista della prossima settimana.

Vergine: sabato importante da vivere in coppia, passione alle stelle per la maggior parte dei nativi. Nelle prossime settimane saranno intrapresi nuovi progetti: matrimonio, figli, casa, auto. La vita è breve, per questo la vivete intensamente senza preoccuparvi dei soldi. La salute risulterà salda dato che mangiate sano e vi muovete a sufficienza. Occhio solamente ai possibili ritardi.

Bilancia: giornata sottotono per l’amore, in questo periodo preferite pensare a voi stessi piuttosto che preoccuparvi degli altri.

Il lavoro è tutto e vi prende tanto tempo. Gongolano i più intraprendenti i quali, presto, riusciranno ad arrivare in cima alla montagna. Desiderate accrescere i risparmi per la vecchiaia o semplicemente per vantare un conto più grosso.

Scorpione: sabato da prendere con le pinze. Da un po’ di tempo non ve ne va mai bene una, soprattutto in amore. Fortunatamente non sarà una giornataccia per tutti, qualche fortunato vivrà delle ore intense e piene di passione. Non vedete l’ora di avere più spazio e tempo per voi stessi, siete stanchi della solita quotidianità. Entro la fine del 2020 qualcosa cambierà.

Sagittario: avete bisogno di spiccare il volo, di fare un bel salto di qualità. Prendetevi del tempo, questo sabato vi permetterà di ottenere chiarimenti e risposte. Dovrete riflettere sulla vostra esistenza e chiedervi se ne siete soddisfatti. In caso negativo, valutate come muovervi e datevi da fare. Possibili ritorni di fiamma o colpi di fulmine.

Capricorno: sarete molto stanchi a causa della difficile settimana. Fate tutto voi, ma non potete continuare così. Se siete single fate attenzione alla scelta del potenziale partner. Prima di intraprendere una relazione valutate il comportamento dell’altro in ogni dettaglio.

Presto tornerete all’attacco, ma prima di tutto avete bisogno di riposare.

Acquario: in arrivo un sabato sereno e valido. Avrete modo di trascorrere del tempo con le persone care e che a causa del lavoro vedete poco. Un’amicizia potrebbe rivelarsi qualcosa di più, andate oltre l’apparenza. La salute andrà riguardata, cercate di evitare i colpi d'aria. Bene l'amore.

Pesci: l’oroscopo del giorno 15 febbraio invita ad uscire di casa e a vedere il mondo. Tuffatevi nella mischia e godetevi questo promettente sabato. In mattinata avrete del lavoro da sbrigare, dopodiché tutto si concluderete potrete dare il via alla festa.

Qualcuno è in attesa del compleanno.