L’Oroscopo del 16 febbraio è pronto a rivelare come sarà questa giornata per ciascun segno zodiacale. La Luna (ultimo quarto) abbandonerà lo Scorpione per portarsi al domicilio del Sagittario.

Approfondiamo nel dettaglio le previsioni astrologiche di questa terza domenica del mese di febbraio.

L'oroscopo di domenica 16 febbraio: le previsioni dei dodici segni zodiacali

Ariete: giornata di riposo, mettete da parte il lavoro/studio e concentratevi su voi stessi. L’amore è tornato favorevole, specialmente negli ultimi giorni, anche se alcuni nativi hanno vissuto male il San Valentino.

Cercate di prendere la vita così come viene e gustatevi questa domenica facendo meno cose del consueto. La prossima settimana sarà abbastanza faticosa.

Toro: per molti nativi questo febbraio è cominciato tra mille incertezze e insidie. Siete stati troppo indaffarati, la preoccupazione vi ha spesso divorato. La testa, in questa domenica, sarà ancora altrove. Vi sforzerete di staccare la spina ma non tutti ci riusciranno. Qualcuno si ritroverà a rivangare un vecchio amore ma le minestre riscaldate non sono molto buone.

Gemelli: Un rapporto arrugginito potrà essere riparato ma tutto dipenderà da voi. Bisogna lottare per le cose desiderate. Non trascuratevi troppo, non mettetevi sempre in secondo piano. Sarà una giornata da trascorrere in famiglia o con gli amici fidati. Nella seguente settimana dovrete risolvere un disguido.

Cancro: l’oroscopo del 16 febbraio vi vedrà tranquilli e appagati. La vostra libido sarà alle stelle così come il vostro fascino.

I single di questo segno vivranno un periodo favorevole alle conquiste e anche a lavoro potranno togliervi qualche sfizio. Dunque, riposatevi a dovere in questo dì di festa.

Leone: in questa domenica aspettatevi un po’ di scossa. Rifletterete sulla vostra vita e sui sentimenti. Ci saranno delle questioni da risolvere a breve. Non potrete distrarvi anche se la vostra concentrazione vacillerà. Non temete il cambiamento, apritevi alle novità.

Attenzione alla salute, ma non sarà il caso di farsi prendere dal panico. Complessivamente ci sono dei miglioramenti all'orizzonte.

Vergine: si concluderà una lunga e difficoltosa settimana in cui la maggior parte dei nativi ha sudato sette camice tra lavoro, famiglia e casa. Ciononostante dovranno pulire, riordinare, cucinare, insomma non sarà una domenica tranquilla. Solamente nel tardo pomeriggio troverete un po’ di quiete e silenzio. Puntate verso l’alto, continuate a mirare alla vetta.

Bilancia: la situazione sarà migliore rispetto ai giorni scorsi. Chi è solo allaccerà nuove amicizie, anche virtuali.

Vi sentirete più forti e combattivi che mai. Stupite il partner e non trascurate la famiglia. In serata vi riposerete davanti alla tv o allo smartphone, ma cercate di non prendervela se qualcosa non andrà a finire come sperato.

Scorpione: in questa giornata festiva incomincerà a intravedersi una via d’uscita. Presto una preoccupazione sarà ripianata ed anche eventuali problemi economici. In famiglia il supporto non mancherà. Confidatevi con una persona cara, sarà una domenica propizia. Ciò che direte sarà molto importante, per cui non fate promesse da marinaio.

Sagittario: domenica sottotono, molti nativi non avranno voglia di parlare con nessuno.

Problemi all’interno della coppia, specie se c'è stata un po' di maretta e poi non vi è stato un chiarimento. La prossima settimana sarà faticosa ma produttiva, per alcuni un affare potrà dirsi archiviato. Riposate a dovere dunque. Avrete bisogno di racimolare tanta energia.

Capricorno: non avete (quasi) niente da temere, presto ogni eventuale problema sarà dimenticato. Gustatevi questa rilassante giornata e cercate di recuperare la forza perché la prossima sarà una settimana abbastanza frenetica. Qualcuno riceverà una telefonata da un parente, altri invece dovranno fare i compiti o rivedere un lavoretto.

Acquario: occhio a queste 24 ore domenicali. Molti nativi si alzeranno più tardi del solito. Fisico in buona ripresa anche se qualcuno sta meditando di mettersi a dieta in vista del mese di marzo. Bene l'amore per quelle coppie che hanno trascorso un buon San Valentino. In serata concedetevi un'uscita.

Pesci: l’oroscopo del giorno 16 febbraio dice che ve la prenderete con comoda. Sarete più pigri che mai e non avrete alcuna voglia di muovere un dito, anche se alcuni nativi saranno costretti a farlo per via del lavoro. Novità all’interno della coppia, presto la vostra vita cambierà in meglio. Per cena avrete voglia di pizza, attenzione a non mettere su altri chili.