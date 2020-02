L’oroscopo del 19 febbraio è pronto a rivelare come sarà la giornata per ciascun segno zodiacale. La Luna, in fase calante, si troverà nel segno del Capricorno dove rimarrà fino a giovedì sera. Per i nativi dell'Ariete saranno 24 ore in netta ripresa, mentre per i Toro saranno in atto dei cambiamenti. Approfondiamo nel dettaglio le previsioni astrologiche di questo mercoledì.

L'oroscopo di mercoledì 19 gennaio: le previsioni dei dodici segni zodiacali

Ariete: affidatevi al vostro sesto senso, specialmente se dovete prendere una decisione importante.

Nessuno può sapere in anticipo quale sia la scelta giusta da fare, per questo motivo non dovete preoccuparvi troppo. Rispetto a qualche anno fa, avete fatto dei progressi notevoli. In queste 24 ore vi sentirete riposati e sarete pronti a rimettervi in gioco.

Toro: apritevi con una persona speciale, non fa bene celare tutto dentro. Nel lavoro qualcosa sta procedendo lentamente e questo potrebbe rappresentare un grosso fastidio. Sbarazzatevi delle cose che non fungono più e fate spazio al nuovo. Presto arriveranno una marea di sorprese.

Occhio al raffreddore.

Gemelli: siete un segno inarrestabile. In giornata qualcuno potrebbe mostrarsi infastidito dal vostro stare sempre connessi sui social. Dunque, staccate cellulare e computer, concentratevi sul presente. Momento di stallo nell’ambito professionale. Tenete sotto controllo un probabile attacco di stizza.

Cancro: l’Oroscopo del 19 febbraio vi mette in guardia da una possibile discussione che potrebbe sfociare con una persona cara.

Chi è in coppia e sta attraversando un periodo teso deve fare attenzione ed evitare eventuali polemiche. In verità, da tempo state cercando di ritrovare la forza e la spensieratezza di una volta. In giornata sarete più esigenti che mai. Non fatevi troppi problemi e scrollatevi l’ansia di dosso.

Leone: in arrivo una giornata positiva per la maggior parte dei nativi. Sbarazzatevi delle cose che non girano più, non ha senso trascinarsi dietro un peso morto.

Qualcuno dovrà fare una revisione o far controllare l’auto, altri invece dovranno sistemare un guasto tra le mura di casa. Se a lavoro riceverete un nuovo compito di cui occuparvi, non sbruffate.

Vergine: questa giornata permetterà ad alcuni nativi di ottenere successo in amore grazie al fascino che sprigionerete. Ultimamente siete fissati con qualcosa di particolare. Non rivangate tristi ricordi, focalizzatevi sul presente per costruire un futuro radioso. Non fate le ore piccole altrimenti faticherete ad alzarvi e avrete delle terribili occhiaie.

Bilancia: non lasciatevi coinvolgere in attività dubbie, concentratevi su quello che vi fa sentire maggiormente sicuri.

In amore non conviene tirare troppo la corda. Fate leva sulla vostra inventiva e portate a conclusione un progetto di vecchia data. In cucina dovrete prestare attenzione ai fornelli.

Scorpione: il romanticismo aleggerà nell’aria, quindi abbandonatevi alla dolce sensazione delle prime cotte. Non abbiate timore di soffrire di nuovo. Cupido sarà in agguato per i cuori solitari. Chi è genitore dovrà spronare il figlio ad inseguire la sua passione. Viaggi in vista, ma cercate di adottare delle misure precauzionali.

Sagittario: siete soliti attrarre persone sbagliate e poco affidabili. Siete (quasi) sempre in cerca del divertimento ma a giocare con il fuoco, prima o poi, si finisce per rimanere scottati.

Coltivate una nuova passione ma non trascurate il fisico che ultimamente appare poco tonico. In serata la passione sarà stellare per chi è in coppia da tempo.

Capricorno: l’oroscopo del giorno 19 febbraio invita a perdonare un torto subito. Non potete continuare a vivere in una situazione stressante, per cui attivatevi per ripianare le cose. In cucina dovrete prestare attenzione agli oggetti contundenti. In serata concedetevi una coccola appagante, meritate il premio di fine giornata.

Acquario: in amore c’è spesso tensione, ma in questo mercoledì tutto sembrerà filare liscio come l’olio. Anche in famiglia la serenità non mancherà e questo vi renderà tranquilli e sorridenti.

Nel prossimo fine settimana potrete tentare un approccio in amore, intanto occupatevi della vostra salute. Non prendete freddo.

Pesci: da un paio di anni state vivendo in maniera diversa perché qualcosa è cambiato. La vostra vita non è la medesima di prima. Le sofferenze passate vi hanno rafforzato, ma non comportatevi in modo cinico con le novità. Apritevi alle nuove conoscenze perché potrebbe arrivare l’amore vero.