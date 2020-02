L'Oroscopo del 20 febbraio lascia presagire una giornata vantaggiosa per il Sagittario, che riscopre la propria vena aromatica e passionale. Anche per il Toro è un buon momento con il Sole che influisce positivamente e regala vitalità ed energia. Giornata faticosa invece per la Bilancia.

Approfondiamo di seguito l'oroscopo completo di giovedì 20 febbraio 2020 per tutti i segni, da Ariete a Pesci, con le previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

L'oroscopo del giorno 20 febbraio da Ariete a Vergine

Ariete: sarà una giornata sottotono per il segno, per il quale continuano le complicazioni nate durante l’inizio dell’anno. E come se l’Ariete si sentisse messo alla prova e l’ansia di trovare delle soluzioni lo spingesse a complicare le cose. Il consiglio le stelle è quello di essere cauti, meglio agire con prudenza soprattutto per quanto riguarda l’ambito lavorativo la sfera finanziaria.

Toro: l'oroscopo di giovedì 20 febbraio lascia presagire una giornata vantaggiosa, grazie al Sole che torna in aspetto positivo.

Sarà una giornata vantaggiosa, ricca di energia e positività, qualcuno potrebbe ricevere delle sorprese. Sia per quanto riguarda la sfera lavorativa che l’amore È il momento ideale per farsi avanti, si potrà ottenere molto.

Gemelli: si rivelerà una giornata faticosa per il segno, che soprattutto per quanto riguarda l'ambito lavorativo e la sfera economica potrebbe incontrare delle problematiche. Per ritrovare il buonumore e la positività i nativi del segno avranno bisogno di circondarsi di persone positive e di fiducia.

Il weekend si rivelerà vantaggioso per coloro i quali intendono organizzare una serata tra amici, un evento o un viaggio.

Cancro: quella di domani potrebbe rivelarsi una giornata svantaggiosa per il segno, che potrebbe incontrare una certa fatica per quanto riguarda la gestione dei rapporti interpersonali. L’oroscopo consiglia di mantenere i nervi ben saldi, è importante muoversi con calma e pazienza, soprattutto in caso di contrattempi o conflitti.

Leone: L’oroscopo di giovedì 20 febbraio lascia presagire una giornata faticosa, che tuttavia potrebbe portare dei chiarimenti o delle gratificazioni. In amore potrebbero esserci dei contrasti, soprattutto per coloro i quali vivono una relazione appena nata, che potrebbero faticare a trovare un equilibrio. Ciononostante non è un momento svantaggioso, le stelle non sono contrarie e anche i nuovi incontri sono favoriti. Per quanto riguarda la salute potrebbero esserci dei piccoli fastidi, potrebbe essere necessario iniziare delle cure o dei trattamenti specifici.

Vergine: è un oroscopo di forza per i sentimenti, il segno è favorito dalle stelle per quanto concerne le relazioni e i nuovi incontri.

E' il momento ideale per chi intende sposarsi, convivere o avere un figlio, i rapporti sono stabili e armonici. Anche le iniziative lavorative sono ben viste da questo cielo vantaggioso, è un buon momento per avanzare una proposta o avviare un progetto. A fine giornata qualcuno potrebbe risentire della stanchezza accumulata, ma niente che un po' di recupero non potrà sanare.

Oroscopo giornaliero del 20 febbraio da Bilancia a Pesci

Bilancia: l'oroscopo di giovedì 20 febbraio lascia presagire una giornata sottotono dal punto di vista fisico. Potrebbero esserci dei contrattempi, la giornata potrebbe iniziare con dei rallentamenti o cambi di programma.

Lo stress accumulato potrebbe portare i nati sotto questo segno ad assumere un atteggiamento scontroso e aggressivo, che favorirà la nascita di contrasti e discussioni. Meglio agire con cautela e diplomazia, cercando di moderare i toni.

Scorpione: è un momento confuso per il segno, in amore potrebbero esserci delle situazioni da chiarire, vecchi rancori che continuano a minare la stabilità del rapporto ed è arrivato il momento di affrontarli e risolverli. In ambito lavorativo l'oroscopo consiglia di evitare le scelte azzardate, non è un buon momento per intraprendere delle trattative o concludere delle vendite.

Sagittario: un oroscopo positivo protegge il segno durante questa giornata, ci sarà energia e positività, la voglia di fare non mancherà e i nati sotto questo segno potrebbero mettere in moto importanti cambiamenti. E' un buon momento per i sentimenti, c'è serenità e passione in amore e anche gli incontri sono favoriti dalle stelle. Chi desidera ricominciare dopo una storia finita o una separazione farà bene ad approfittare di questo quadro astrale vantaggioso, è il momento ideale per aprire il proprio cuore.

Capricorno: è un buon momento per quanto riguarda la sfera lavorativa, avrete l'opportunità di eccellere e dimostrare le vostre qualità.

In amore al contrario potrebbero esserci delle situazioni da ridefinire, cercate di fare chiarezza nei sentimenti e capire quali scelte intraprendere. Non è un momento particolarmente positivo per fare nuovi incontri o avviare nuove relazioni, in tal senso bisognerà attendere l'inizio del mese di marzo.

Acquario: un oroscopo favorevole protegge il segno, che si prepara ad accogliere Saturno con l'arrivo della primavera. Per favorire il cambiamento potrebbe rendersi necessario tagliare i rami secchi e rivedere alcune delle scelte prese, soprattutto se da tempo si vive una situazione di disagio e conflitto.

E' un buon momento per gli incontri, le relazioni che nascono in questo periodo sono favorite dagli astri.

Pesci: è un momento in cui si ha voglia di svago, spensieratezza e avventura, ideale per organizzare un viaggio o un weekend in compagnia all'insegna del divertimento. L'oroscopo protegge i sentimenti, c'è serenità all'interno dei rapporti di coppia e anche gli incontri sono favoriti. Continua l'ondata positiva iniziata in ambito lavorativo, dove arrivano buone opportunità. Anche i giovani e gli studenti sono favoriti dalle stelle.