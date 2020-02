L'oroscopo di venerdì 21 febbraio pone l'attenzione sull'aspetto lavorativo e professionale. Le previsioni astrali riguarderanno tutti i segni dello zodiaco. Il Toro trarrà buoni profitti economici da questa giornata, mentre la Vergine potrebbe essere particolarmente stanca e stressata.

Oroscopo dall'Ariete al Cancro

Ariete: Sarà una giornata molto buona sotto l'aspetto lavorativo. Coloro che hanno una posizione stabile potrebbero avere delle buone indicazioni, coloro che sono alla ricerca di un impiego potrebbero ricevere ottime notizie.

L'impegno garantirà risultati specialmente nella seconda parte della giornata.

Toro: L'attività professionale potrebbe portare degli introiti interessanti. Soprattutto coloro che hanno un'attività autonoma trarranno benefici da questa giornata, la clientela sarà in aumento e potrebbe arrivare una commessa inaspettata e molto interessante.

Gemelli: Non mancheranno delle opportunità interessanti sotto il profilo professionale, probabilmente non saranno tutte vantaggiosissime ma potrebbero comunque essere valutate.

Non bisognerà farsi prendere da eccessivi entusiasmi e comportarsi in maniera oggettiva.

Cancro: Ci potrebbe essere qualche novità lavorativa. Non sarà completamente negativa, ma neppure esclusivamente positiva. Potrebbero essere necessari alcuni cambiamenti e adattamenti che saranno da verificare nel medio periodo. Nel frattempo, sarà necessario impegnarsi più di prima.

Previsioni zodiacali dal Leone allo Scorpione

Leone: Giornata sufficientemente tranquilla sotto il profilo professionale. Non ci saranno attività particolarmente impegnative e stressanti, sarebbe il caso quindi di organizzarsi per tempo e programmare alcune situazioni che sono in divenire. Rilassarsi troppo, potrebbe voler dire essere costretti a correre nel breve periodo.

Vergine: Il lavoro potrebbe provocare stress e stanchezza, la giornata sarà molto lunga e si rischierà di tornare a casa esausti.

L'aiuto di qualche collega potrebbe risultare determinante, sarà necessario essere umili e accettare un ausilio.

Bilancia: Sarete colti da un improvviso lampo di genio, un progetto che era attualmente in stand by potrebbe trovare la sua definitiva consacrazione. I superiori saranno entusiasti del lavoro svolto e potrebbero pensare ad un aumento dello stipendio, in caso contrario rimarrà comunque una bella soddisfazione personale.

Scorpione: Il lavoro risulterà essere stabile, sia dal punto di vista delle attività che da quello della posizione professionale. In questa giornata i problemi potrebbero arrivare da una spesa inaspettata.

Il consiglio sarà quello di tirare la cinghia e non lasciarsi andare ad uscite superflue.

Predizioni astrali dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: Il ruolo lavorativo risulta essere particolarmente solido e professionalmente c'è l'apprezzamento indiscusso di colleghi e superiori. Alcune offerte potrebbero far vacillare delle certezze, bisognerà prendere una decisione e capire se realmente conviene intraprendere una nuova strada.

Capricorno: La giornata lavorativa sarà particolarmente proficua, soprattutto sotto l'aspetto economico. Coloro che hanno un lavoro indipendente, potrebbero fare qualche buon affare che risulterà essere estremamente remunerativo.

Coloro che svolgono un lavoro dipendente, potrebbero sfruttare questa giornata favorevole per chiedere un piccolo aumento.

Acquario: Non sarà una giornata troppo favorevole, colleghi e superiori ce la metteranno tutta per creare tensioni e nervosismo. Saranno necessarie importanti dosi di tolleranza e pazienza. Non bisognerà disperare, la giornata passerà e l'importante sarà non compromettere dei rapporti.

Pesci: Il lavoro risulterà essere molto buono, sarà necessario sfruttare tutte le situazioni positive che si presenteranno. L'unico neo potrebbe essere rappresentato dalla mancanza di opportunità, in quel caso bisognerà rimboccarsi le maniche e inventarsi qualche buona idea.