L'Oroscopo di sabato 22 febbraio dedicato all'amore e alla fortuna di ciascun segno zodiacale regala un aiuto per affrontare il presente con maggiore fiducia e creare le basi per un futuro felice e concreto. Sole in Pesci splende in armonia con Nettuno e Mercurio, puntando un raggio luminoso sull'intelletto e una sensibilità molto comprensiva e romantica. È il momento di prendere in mano alcune situazioni lasciate in sospeso, per rivoluzionare l'amore seguendo i consigli sintetizzati nelle previsioni astrologiche.

Luna in Acquario nell'oroscopo di sabato

Ariete: una Venere molto affettuosa viene sigillata sia dai pianeti presenti in Pesci che da Urano posizionata nella casa astrologica adiacente alla vostra. Una nuova consapevolezza nettuniana fa reagire alle avversità in maniera più sensibile e comprensiva. Attingete alle vostre ampie vedute che diventano più idealistiche, portando avanti progetti vantaggiosi per l'amore.

Toro: l'influenza di Saturno e di Mercurio fa aprire maggiormente all'ascolto dei consigli altrui, attingendo a un buon senso che a volte viene offuscato dall'imprevedibilità di Urano nel segno.

Nettuno sensibile esorta ad apprezzare anche i piccoli particolari in amore.

Gemelli: i vostri scopi sono raggiunti facendo affidamento su una forza di volontà che potete trovare solo avendo maggiore fiducia in voi. Bando all'irrequietudine e progredite con sicurezza. Forse in amore vi sentite in dovere di dare delle spiegazioni al partner, ma ricordate che siete voi i padroni della vostra vita.

Cancro: tenete a bada un'opposizione di Giove, Plutone, Marte e Saturno un po' pesante per i sentimenti.

Ricordate che i pensieri tristi e ossessivi possono essere arginati facendo affidamento su Mercurio, Sole e Nettuno che splendono per voi dai Pesci e garantiscono sensibilità, intuizione e novità amorose.

Leone: in amore non vi allontanate dal partner, isolandovi e seguendo una scia molto orgogliosa e ostinata. Ricordate che amare è anche condividere tutto in due. Mercurio e Sole dai Pesci esortano ad avviare un dialogo chiarificatore che spazza via tutte le nubi, facendo giungere il sereno sui vostri cieli amorosi.

Vergine: siete in stretto collegamento con la persona amata e non temete, anche lei vi pensa. Non date tutto per scontato e in amore investite energia positiva. Se vi viene in mente di mettere in atto un'azione o un piano strategico atto a stupire una persona che vi ha rapito il cuore, fatelo e non tergiversate oltre.

Previsioni astrologiche fortunate

Bilancia: la quadratura di Giove con Venere spinge al bisogno di manifestare amore, ma attenzione a non farlo in maniera troppo prepotente. Impulsivi ed esibizionisti, spetta a Luna riequilibrare il tutto aprendovi alle amicizie e all'amore in maniera più costruttiva e socievole.

Scorpione: in amore, forse qualche storia è ancora in sospeso ed è giunto il momento di sistemare il tutto con decisione e maggiore consapevolezza. Attenzione a seguire una dieta più equilibrata che spazza via l'eccessiva stanchezza. Voi single mostratevi brillanti come siete sempre, gli astri sono propizi a concretizzare nuovi incontri amorosi.

Sagittario: la Luna viene in vostro aiuto e amplia una visuale mentale a 360°, in modo tale da farvi approfondire le sfere vitali con maggiore obiettività. Venere splende dall'Ariete e produce intriganti occasioni amorose, da cogliere al volo facendo affidamento a una maggiore affermazione della vostra personalità.

Capricorno: sono in arrivo splendide opportunità amorose proposte da Sole in sestile a Marte, ma dovete aprirvi anche ai bisogni della persona amata camminando insieme per concretizzare i desideri con maggiore fiducia. Venere dà un po' filo da torcere agli affetti poiché in quadratura, ma Saturno consiglia cosa dovete cambiare per progredire in modo costruttivo.

Acquario: Luna nella vostra casa dedicata alle amicizie punta un riflettore sull'affettività e una socievolezza che non ha limiti. Uscite quindi e divertitevi, frequentando la gente che conta e chissà che tra questi non ci sia una conoscenza che può diventare qualcosa di più.

Sondate il terreno con la naturalezza che vi è consona.

Pesci: le energie vitali sono ben equilibrate con Sole in sestile a Marte. Molto reattivi anche grazie a Plutone, Giove e Saturno dal Capricorno che fanno il tifo per voi, non evitate di battervi per portare avanti i vostri ideali. A vostra insaputa, state creando le basi dirigendo non solo i vostri desideri ma anche quelli della persona amata nel verso giusto.