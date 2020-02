L’Oroscopo del 24 febbraio è pronto a rivelare come sarà questa giornata per ciascun segno zodiacale. La Luna (fase crescente) sosterà nel domicilio dei Pesci fino a martedì sera. Per i nativi del Cancro si preannuncia un inizio settimana ricco di impegni, mentre per i Gemelli saranno 24 ore abbastanza positive.

Approfondiamo nel dettaglio le previsioni astrologiche di questo ultimo lunedì del mese di febbraio.

L'oroscopo di lunedì 24 febbraio: le previsioni dei dodici segni zodiacali

Ariete: guardatevi alle spalle, un collega potrebbe farvi uno sgarbo.

Non accettate quello che non vi garba, ma siate garbati nel porgere le vostre lamentele. State aspettando una risposta o un bonus extra per il lavoro eseguito. In casa cercate di non dilungarvi troppo nelle discussioni con i familiari. Sfruttate la vostra energia per accelerare il passo verso il traguardo.

Toro: prendete seriamente il vostro lavoro e non drammatizzate eccessivamente. Molti nativi sono ipocondriaci e temono sempre per la loro salute, tuttavia di queste tempi è meglio non andare in paranoia.

In amore ci vuole maggior supporto, non aspettate che sia l’altro a fare un passo avanti. I più giovani stanno vivendo un bel periodo spensierato.

Gemelli: quasi tutto filerà liscio nel lavoro e nello studio. Spesso tendete a enfatizzare quello che accade attorno a voi, ma attenzione a non esagerare. Non riuscirete a starvene con le mani in mano e questo potrebbe far venire il mal di testa a chi vi sta accanto.

Le vostre passioni saranno molto ispirate, per cui approfittate di questo influsso positivo.

Cancro: l’oroscopo del giorno 24 febbraio vi vedrà alle prese con le solite faccende del lunedì. Avrete tutto sotto controllo e questo segnerà un punto a vostro favore. I single dovranno sfruttare la loro intelligenza prima ancora del fascino per catturare l’attenzione di un potenziale partner. In giornata l’amore sarà nell’aria, forse pure sul luogo di lavoro.

Leone: in arrivo una giornata positiva per quasi tutti i nativi, ma attenzione alle distrazioni: in giornata sarà meglio cercare di fare uno sforzo in più per concentrarsi. La vostra testa sarà altrove e questo potrebbe creare dei problemi. Non fasciatevi la testa prima di esservela rotta. Presto avrete dalla vostra parte dei favolosi transiti planetari che vi supporteranno in tutti gli aspetti.

Vergine: problemi in dirittura d’arrivo, purtroppo sarà una settimana abbastanza travagliata per molti nativi. Dovrete cercare di stringere i denti e attendere la fine del mese di febbraio. Non dovrete in alcun modo preoccuparvi di quello che fanno gli altri.

La salute potrebbe fare dei piccoli capricci, non allarmatevi.

Bilancia: l’oroscopo del 24 febbraio vi invita alla cautela. In famiglia o a lavoro l’aria risulterà irrespirabile e avrete voglia di scappare altrove. Considerate l’idea di meditare o di fare attività fisica. Dopo i 40 i muscoli tendono ad afflosciarsi, per cui datevi da fare. Qualcuno si ritroverà ad uscire ma sarà meglio coprirsi a dovere ed evitare contatti diretti.

Scorpione: molti nativi non vedono l’ora che l’inverno volga a termine, sono stufi del freddo e del maltempo. In generale, sognate di fare una bella vacanza, magari in un’isola tropicale.

Comunque sia, focalizzatevi sul presente altrimenti rischierete di non concludere nulla. In casa tornerà il sereno al più presto. Se avete dei figli piccini non dimenticate mai di dar loro la buona notte.

Sagittario: in arrivo un'ottima settimana, si partirà a gonfie vele. Sarete molto produttivi e progettuali. Avrete un mucchio di idee e qualcuna di esse potrà fruttare. Ascoltate i consigli di chi è più esperto e fatene tesoro, ma soltanto a voi spetta la parola finale. Dovrete fidarvi del vostro istinto. In famiglia occorrerà essere più presenti.

Capricorno: novità in arrivo per le coppie che hanno un progetto tra le mani.

Nella vita non bisogna mai disperare poiché tutto può succedere. Una persona di vostra conoscenza vi riferirà una notizia interessante. Nel lavoro qualcosa potrebbe saltare, tuttavia, fate attenzione alle parole del cliente o del capo.

Acquario: la vicinanza del partner vi sarà di grosso aiuto, soprattutto in un momento così sconfortante per la maggior parte dei nativi. Non siate troppo orgogliosi e cercate di sorridere di più. Si attirano più mosche con il miele che con l’aceto. Questa giornata non sarà favorevole alle diete: alcune di essere potrebbero saltare a causa di certi dolci tipici di Carnevale.

Pesci: Luna ancora nel segno. Nulla vi bloccherà e riuscirete a terminare il vostro dovere prima del consueto. Non sottovalutate una eventuale crisi familiare ma dialogate con rispetto. Occhio alle ore piccole, avete bisogno di dormire perché il vostro corpo risulterà abbastanza provato.