L'Oroscopo di martedì 25 febbraio punta un riflettore sulla fortuna, l'amore e il destino di ciascun segno zodiacale alle prese con le faccende del cuore e con le opportunità lavorative. I momenti romantici sono garantiti soprattutto ai Pesci, allo Scorpione, al Toro, al Capricorno e al Cancro che devono però lasciarsi il passato alle spalle per beneficiare di splendide sensazioni indimenticabili. Di seguito le previsioni astrali dedicate anche alla sfera lavorativa.

Luna in Pesci nell'oroscopo di martedì

Ariete: sul lavoro attenzione a non distrarvi, perdendo di vista il nocciolo delle questioni. In questo periodo possono capitare delle sorprese non sempre piacevoli, quindi occhi aperti e state in allerta. In amore siete particolarmente distratti dagli astri in Capricorno che creano qualche ostacolo da arginare solo con una maggiore determinazione e puntando su una riflessione costruttiva.

Toro: buone prospettive amorose si fanno strada nel cuore e rivoluzionano la solita routine in maniera imprevedibile.

Attenzione però a non essere troppo possessivi, rischiate di rovinare tutto. In ambito professionale dovete essere più determinati per portare a termine alcuni progetti importanti.

Gemelli: attenzione a non assumere prese di posizione in ambito lavorativo che possono ferire i colleghi o comunque causare noie sul lavoro. Alcune situazioni amorose aggrovigliate sono risolte in maniera brillante da Venere in Ariete che bandisce le bugie e fa attingere a una concretezza veritiera, utile per progredire.

Cancro: molto emotivi con la Luna che elargisce un'ipersensibilità, possono sorgere delle discussioni in famiglia. Anche sul lavoro, così come in amore, non cercate di imporre a tutti i costi le vostre idee ma apritevi a un compromesso che soddisfi entrambi.

Leone: Venere regala sensazioni più armoniose in amore e una nuova intraprendenza che fa ampliare la visuale sentimentale, puntando lontano. Nulla sembra impossibile e affrontate eventuali ostacoli con coraggio.

Se siete alla ricerca di un lavoro, questo è il momento giusto per cercare seriamente.

Vergine: siete in piena progressione e vi accerchiate di persone che invogliano a portare avanti i progetti con coraggio. Giove favorisce i rapporti con gli altri, sia amorosi che lavorativi. Attenzione ai pianeti presenti in Pesci che creano un po' di confusione e un'ipersensibilità che cerca di frenare questi cambiamenti radicali.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: alcuni pettegolezzi ruotano intorno a voi e si fanno sentire, creando attrito in amore. Dovete essere più costanti in amore e attingere a una grande forza di volontà per evolvere in positivo, contrastando un'opposizione venusiana pesante per i sentimenti.

Attenzione ad alcuni grattacapi sul lavoro.

Scorpione: i momenti romantici sono molto profondi grazie alla sinergia degli astri favorevoli dai Pesci che fanno il tifo per voi, regalando splendide sensazioni indimenticabili. Buone notizie sono in arrivo sul lavoro, ma attenzione a non strafare.

Sagittario: in amore siete presi dalla smania di voler concretizzare i desideri subito. Agite quindi seguendo questo impulso che sprona ad affrontare le situazioni amorose con maggiore coraggio e intraprendenza. Sono in arrivo splendide novità anche sul lavoro. Attenzione a non fare spese eccessive.

Capricorno: Marte, Plutone, Giove e Saturno si impegnano al massimo per arginare alcuni pettegolezzi sprigionati dai pianeti in quadratura.

Non date peso alle critiche quindi, siete in grado di fare grandi cose sia in amore che sul lavoro, ma abbandonate l'apatia e la pigrizia.

Acquario: in amore cercate di allargare gli orizzonti sentimentali, applicando un dinamismo che fa fare le mosse giuste. Urano punta un riflettore su alcune difficoltà amorose che angustiano il progredire di una storia ancora in sospeso. È Mercurio che viene in aiuto, dandovi una dimostrazione obiettiva della situazione. Buono il lavoro.

Pesci: sul lavoro agite con calma e intuite quando vale la pena di passare all'azione, cogliendo l'attimo giusto per girare la situazione a vostro vantaggio.

In amore vi state impegnando al massimo nell'approfondire i sentimenti, aprendovi a una comunicazione che mette in sintonia il vostro cuore con quello dell'amato. Buone novità interessano anche i single.