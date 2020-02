L’Oroscopo del 25 febbraio è pronto a rivelare come sarà questa giornata per ciascun segno zodiacale. La Luna (fase crescente) nel tardo pomeriggio abbandonerà i Pesci ed entrerà in Ariete. Per i nativi del Toro saranno 24 ore ricche di emozioni, mentre per i Cancro si preannuncia una serata all'insegna della passione.

Approfondiamo nel dettaglio le previsioni astrologiche di questo martedì.

L'oroscopo di martedì 25 febbraio: le previsioni dei dodici segni zodiacali

Ariete: potrebbe arrivare una chiamata di lavoro o dalla banca, forse siete in attesa di una risposta in merito ad una questione di un certo spessore.

Qualcosa si muoverà a partire da queste 24 ore. A livello amoroso bisognerà prestare attenzione alle richieste dell’altro. Salute in rapida ripresa per coloro che hanno avuto delle giornate difficili.

Toro: martedì emozionante e pieno di possibilità. Prima di andare avanti è bene fermarsi a fare il punto della situazione. Alcune coppie risultano in crisi, ma a tutto c’è rimedio. Cercate di mostrarvi aperti a qualsiasi iniziativa, aggiungete un po’ di pepe nella vita amorosa. La giornata sarà abbastanza impegnativa e questo potrebbe comportare dei dolorini ossei.

Gemelli: giornata dedicata a delle faccende importanti anche se forse vi ritroverete chiusi in casa. State pensando di prendervi una pausa dal lavoro o dallo studio. Nei giorni scorsi qualcosa è stato rinviato e questo potrebbe generare un po’ di inquietudine interiore. Delle nuove speranze si intravedono all’orizzonte.

Cancro: l’oroscopo del giorno 25 febbraio parla di un martedì entusiastico e passionale.

La vostra libido sarà alle stelle e questo porterà bene all’amore. Chi è solo aspetta la primavera o l’estate per rimettersi in gioco. Sono giornate piene di impegni. Coloro che avranno modo di stare a casa si dedicheranno alle più disparate passioni.

Leone: spesso non sopportate l’idea di stare in pubblico, ultimamente vi sentite irritati da tutto e tutti. Chiedetevi come mai siete di umore irascibile e limitate eventuali danni.

Le parole trafiggono più di una lama dato che non si dimenticano. Occhio a quello che direte, soprattutto in famiglia o con il partner. Salute stabile, godete di una forma fisica invidiabile.

Vergine: possibili ritardi, la mattinata potrebbe cominciare con qualche rallentamento. Non tutti avranno modo di recarsi a lavoro o a scuola per via della situazione generale un po’ particolare. Aspettate che le acque si calmino e non spaventatevi per un nonnulla. Bene l'amore per le coppie molto affiatate.

Bilancia: l’oroscopo del 25 febbraio vi vedrà occuparvi di una questione lavorativa interessante. In amore, massima attenzione.

Non prendetevela con il partner se qualcosa non vi garberà. Tirate fuori il carattere e completate quel progetto che avete lasciato in stand-by da tempo. Occhio alla confusione.

Scorpione: la pressione di tanto in tanto fa le capriole e questo per via dello stile di vita di molti nativi. Non delegate quasi mai le vostre faccende e siete sempre in pena per un genitore o un figlio. In queste 24 ore arriverà una notizia interessante. Non sono giornate valide per allacciare nuovi contatti. In casa ci saranno molte cose da fare: prendetevi una pausa.

Sagittario: alcuni nativi saranno di corsa a causa di alcuni rallentamenti verificatisi di recente.

Cercate di non perdere la pazienza e affrontate eventuali intoppi con il giusto spirito guerriero. Possibili occasioni sul fronte lavorativo, alcuni nativi potranno chiedere un aumento o una promozione. Per la salute, invece, sarà una giornata discreta.

Capricorno: dovrete fare attenzione a non prendere troppo freddo dato che sarà una giornata un po’ particolare. In giro si respirerà un’aria tesa e ci sarà una grossa preoccupazione. Tutto bene sul fronte sentimentale, le coppie trascorreranno una serata intensamente passionale. Possibili riappacificamenti.

Acquario: sarete supportati da una buona energia, ma nonostante ciò vi sentirete poco tranquilli.

In amore molti nativi sentono un’assenza particolarmente pesante. Nuove acquisizioni per chi è sempre in cerca di affari. Chi accudisce il focolare domestico si sentirà molto stanco poiché badare alla casa è tutt’altro che un gioco da ragazzi.

Pesci: secondo le previsioni dell'oroscopo è in arrivo un discreto martedì. Dovrete tenere gli occhi ben spalancati ed evitare sbalzi di temperatura. In casa forse c’è qualcosa da sistemare, non rinviate ad oltranza. Sarà una giornata perfetta per mettersi a dieta o per tagliare i capelli. Per il momento sarà meglio evitare di muoversi troppo perché la salute potrebbe fare dei piccoli capricci.