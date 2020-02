L’Oroscopo del 26 febbraio è pronto a rivelare come sarà questa giornata per ciascun segno zodiacale. La Luna (fase crescente) continuerà a sostare al domicilio dell'Ariete. Per i nativi del Sagittario saranno 24 ore abbastanza impegnative, mentre per i Leone si preannuncia l'inizio di un periodo tutto sommato positivo.

Approfondiamo nel dettaglio le previsioni astrologiche di questo ultimo mercoledì del mese di febbraio.

L'oroscopo di mercoledì 26 febbraio: le previsioni dei dodici segni zodiacali

Ariete: una bella Luna crescente illuminerà questa vostra giornata di metà settimana. Mantenete la lucidità e affidatevi al vostro sesto senso, specialmente se dovete prendere una decisione abbastanza importante. Spesso non siete in sintonia con alcune persone ma è abbastanza normale, non preoccupatevi.

Toro: in arrivo un mercoledì abbastanza positivo, anche se caratterizzato da alti e bassi. La giornata trascorrerà con momenti buoni alternati ad altri meno soddisfacenti.

Il vostro sorriso però, sarà estremamente contagioso per i più piccini. Organizzate qualcosa di speciale da fare nell’imminente weekend.

Gemelli: alcuni nativi stanno attraversando un periodo delicato, forse a causa di una certa difficoltà economica. Qualche volta cadete tra le braccia dello sconforto perché non vedete la luce in fondo al tunnel, ma non dovete preoccuparvi. Cercate di essere ottimisti, il pessimismo non risolve gli eventuali problemi.

Cancro: non preoccupatevi, in questa giornata filerà (quasi) tutto liscio. In amore qualcuno sta vivendo un periodo difficile, ma non bisogna scoraggiarsi. A volte vi sembra che gli altri stiano meglio di voi, ma in realtà è solamente un'impressione. Attenzione alle relazioni sbocciate da poco: non sarà il caso di fare il passo più lungo della gamba.

Leone: la Luna in Ariete si rivelerà una vostra grande amica.

Secondo le previsioni dell'oroscopo di mercoledì 26 febbraio è in arrivo una giornata positiva per la maggior parte dei nativi. Se venite da una separazione dolorosa, sappiate che presto potreste fare un incontro che cambierà la vostra vita. Bene l'amore per le coppie più affiatate.

Vergine: in arrivo un mercoledì abbastanza promettente, ma cercate di stare alla larga da eventuali discussioni e/o polemiche. Questo è il periodo ideale per valutare una storia che non vi sta convincendo a pieno. A molti nativi piacciono le sfide, ma fate attenzione a non esagerare. Bene la salute, anche se cominciate a sentire la stanchezza.

Bilancia: questa giornata, con la Luna in Ariete, si preannuncia positiva ma complicata. Molti nativi ultimamente devono gestire mille preoccupazioni, ma non dovete lasciarvi sopraffare dalle emozioni negative. E' altresì importante che facciate chiarezza nelle cose che vi stanno a cuore. Se avete un problema, provate a confidarvi con qualcuno, non ha senso tenersi tutto dentro.

Scorpione: in arrivo un mercoledì positivo per la maggior parte dei nativi. Dopo un periodo un po' altalenante, finalmente riuscirete ad ottenere qualche piccola soddisfazione. Bene l'amore per le coppie, ma la fiamma dell'amore ha bisogno di essere sempre alimentata.

Chi è tornato single di recente, dovrà guardarsi dai ritorni di fiamma perché 'il lupo perde il pelo ma non il vizio'.

Sagittario: secondo le previsioni dell'oroscopo, quella del 26 febbraio sarà una giornata ricca di impegni e abbastanza stancante. Qualcuno o qualcosa vi impensierisce, avete bisogno di un po' di sano relax. Bene la salute per la maggior parte dei nativi, ma cercate di non prendere freddo.

Capricorno: ultimamente molti nativi stanno passando un po' troppo tempo sui social, forse è meglio non esagerare, soprattutto in tarda serata. Se siete in coppia, dovete avere più fiducia nel partner.

Se siete single, questo non è il periodo più favorevole per trovare l'anima gemella. Bene la salute, tranne pochissime eccezioni.

Acquario: le previsioni astrologiche del 26 febbraio preannunciano che in questa giornata la vostra mente risulterà più affaticata del solito. Cercate di lasciare da parte i pensieri negativi. Provate a concentrarvi su qualcosa di positivo e/o piacevole. Il partner potrebbe accusarvi di passare troppo tempo sui social e forse non ha neanche tutti i torti.

Pesci: in arrivo una giornata sopra la media per la maggior parte dei nativi. A volte siete un po' giù di corda, ma è normalissimo.

Cercate di essere più positivi, il bicchiere è mezzo pieno e non mezzo vuoto. Se siete in coppia, provate a sorprendere il partner. Se siete single, non accontentatevi, l'anima gemella è chi ci fa stare bene.