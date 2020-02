Le previsioni zodiacali del 27 febbraio ci informano sull'andamento dei dodici segni zodiacali in ambito sentimentale e lavorativo. Il Toro sarà particolarmente soddisfatto del proprio rapporto di coppia, mentre i single dei gemelli avranno una voglia irrefrenabile di innamorarsi. I Pesci avranno novità molto interessanti in ambito lavorativo.

Oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: cercate di dedicare maggiori attenzioni al vostro partner, se le merita e non ne sta ricevendo tantissime. I single potranno effettuare nuovi incontri, siate accorti non tutti potrebbero essere positivi.

Il lavoro potrebbe decollare e avrete la possibilità di ricevere proposte davvero interessanti.

Toro: la giornata risulterà essere particolarmente positiva per quel che concerne l'amore di coppia. Gli incontri dei cuori solitari porteranno a qualcosa di entusiasmante, sarà necessario rimanere con i piedi per terra. Sappiate sfruttare il momento positivo della sfera lavorativa, mettetevi maggiormente in gioco e non abbiate timori.

Gemelli: l'amore di coppia non vivrà momenti particolarmente brillanti, evitate di rincarare la dose e di aggiungere ulteriori problematiche a quelle già esistenti.

I single avranno voglia di cercare l'amore, siate meno precipitosi e tutto andrà per il verso giusto. Il ramo lavorativo non vi sta dando grandi soddisfazioni, non demordete e sappiate sfruttare le poche occasioni che vi capiteranno.

Cancro: non appesantite un rapporto che ha bisogno di leggerezza e sta andando molto bene. L'amore incontrerà i single che avranno voglia di essere colpiti dalla fatidica freccia di Cupido.

Se ancora non è giunto il vostro momento non preoccupatevi e guardate avanti. Un progetto lavorativo continuerà ad essere particolarmente indigesto, sacrificatevi e ne verrete a capo.

Leone: splendida giornata da dedicare alla persona amata, saprete scegliere una sorpresa che sorprenderà positivamente il partner. I single avranno modo di provare qualcosa di inaspettato, lasciatevi inebriare dalla dolcezza e dalla passione.

Il lavoro sarà interlocutorio, nessuna situazione vi renderà particolarmente euforici ma nemmeno pessimisti.

Vergine: lasciate da parte la gelosia e cercate di chiarire le cose con il partner, in maniera decisa ma serena. I single avranno voglia di fare incontri effimeri, siate positivi e cercate di divertirvi il più possibile. L'ambiente lavorativo non sarà dei migliori, avrete bisogno di tutta la vostra tenacia e pazienza.

Previsioni zodiacali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: sarete molto vicini alla vostra dolce metà, nella giornata di oggi avrete la voglia di dedicarle tutte le attenzioni possibili.

Serata molto soddisfacente. I single avranno voglia di corteggiare una persona a cui tengono molto, impegnatevi per mandare tutto nella giusta direzione. Evitate di essere troppo saccenti. Le stelle saranno dalla vostra parte, il lavoro potrebbe fornirvi delle sorprese davvero positive. Attenzione ad un progetto in corso.

Scorpione: la giornata relativa all'amore di coppia sarà abbastanza tranquilla, qualche piccola disucssione non scalfirà la serenità della relazione. I cuori solitari effettueranno delle buone conoscenze, sfruttando la loro frequentazione di nuovi locali. Riceverete delle belle soddisfazioni in ambito lavorativo, oltre a offerte realmente interessanti.

Sagittario: non avrete molta voglia di socializzare, preferirete restare in casa comodi e tranquilli. Per questo motivo si potrebbero accendere delle discussioni con il partner. Se siete single lasciatevi andare maggiormente, sarete particolarmente schivi e questo non gioverà alla vostra causa. Bene il lavoro, ma state attenti a qualche collega particolarmente invadente.

Capricorno: non sarà una giornata molto tranquilla quella delle coppie, il rapporto difficile che attanaglia la vostra relazione sarà ancora in primo piano. I single non trascorreranno dei momenti, senza infamia e senza lode. Positivo l'ambito lavorativo, potrebbe essere il momento adatto per lanciarsi in qualche idea innovativa e correre dei rischi professionali.

Acquario: sarà il caso di domandarsi se la relazione che state vivendo possa avere o meno un futuro. Se siete single avrete voglia di fare nuove conoscenze e trovare l'amore attraverso esse. Non sarà facile ma tentar non nuoce. Il lavoro vi sta dando qualche grattacapo, cercate di risolvere i vostri problemi e di risollevarvi il prima possibile.

Pesci: il vostro partner non è particolarmente contento del modo che avete di relazionarvi, siate meno aggressivi e cercate maggiormente il dialogo. Serata all'insegna della passione per i single, non abbiate freni e divertitevi come non mai. Siete baciati dalla fortuna e il lavoro sarà l'attività che beneficerà maggiormente di questa situazione.

In arrivo qualcosa di molto stimolante.