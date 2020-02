L’Oroscopo del 28 febbraio è pronto a rivelare come sarà questa giornata per ciascun segno zodiacale. In mattinata la Luna, in fase crescente, entrerà in Toro. Per alcuni nativi del Cancro e del Capricorno sarà una giornata a dir poco fantastica per quanto riguarda l'amore di coppia. Analizziamo nel dettaglio le previsioni astrologiche segno per segno di questo penultimo giorno del mese di febbraio.

L'oroscopo di venerdì 28 gennaio: le previsioni dei dodici segni zodiacali

Ariete: spesso alcuni nativi si comportano in maniera un po' presuntuosa ma solo perché sanno il fatto loro.

La giornata sarà discretamente buona anche se un pizzico di furbizia non farà male. Occhio alle discussioni che potrebbero spuntare in famiglia o nel luogo di lavoro. La pelle di alcuni nativi ultimamente appare più spenta, non trascuratevi.

Toro: in questa giornata molti nativi dovranno tirare fuori le unghie davanti ad una certa questione rovente. Potrebbe arrivare una bella scossa che vi farà venir voglia di superare tutti i problemi. In linea di massima continua il periodo caratterizzato da alti e bassi, ma nel weekend potrebbero arrivare dei miglioramenti.

Gemelli: tornerà la quiete in famiglia ed un vecchio problema spinoso sarà definitivamente archiviato. Dovrete concentrarvi sul vostro lavoro poiché forse lo avete rinviato a lungo. Sarete indaffarati anche nelle faccende casalinghe, considerate l’idea di farvi aiutare. Mangiate più frutta e verdura, inoltre non dimenticate di muovervi il più possibile.

Cancro: l’oroscopo del 28 febbraio si presenta formidabile soprattutto per le coppie che si amano senza sosta.

In serata la passione sarà alle stelle. Chi è solo presto avrà modo di incontrare qualcuno di intrigante e questo grazie al ritrovato fascino e a una buona dose di positività. Nel lavoro o nello studio sarà una giornata tranquilla, non si dovrebbero verificare disturbi o incasinamenti particolari.

Leone: in generale siete un segno abbastanza irascibile. Spesso vi infuriate o vi demoralizzate un po' troppo facilmente.

In giornata, con un po' di buona volontà, vi sentirete più cordiali e spiritosi del solito. Apritevi alla vita e fate delle nuove conoscenze. Pensate positivo, la negatività non aiuta a risolvere i problemi. Cercate di andare d’accordo con i compagni di scuola o con i colleghi di lavoro.

Vergine: questa sarà una giornata positiva ma abbastanza faticosa. Dovrete destreggiarvi tra lavoro/scuola, casa e questioni di famiglia. Sarete talmente affaticati che arriverete a fine giornata esausti. Non vedrete l’ora di andare a dormire. La salute risulterà in rapida ripresa, soprattutto per coloro che sono stati recentemente malati.

Bilancia: eliminate o diminuite il fumo ed evitate di esagerare con gli zuccheri, avete bisogno di rimettervi in forma. La primavera si avvicina a grandi passi, per cui non rimanete indietro e rimboccatevi le maniche. In amore la passione sarà estremamente strepitosa. Tranne poche eccezioni, il vostro partner è sempre più innamorato di voi. Bene anche le giovani frequentazioni che entro l’estate germoglieranno. Passi in avanti per i single.

Scorpione: le previsioni dell’oroscopo del giorno 28 febbraio preannunciano un po' di agitazione in alcune coppie. Forse qualcuno ha discusso a causa di un’opinione contrastante.

Cercate di essere più indulgenti e di venire incontro alle esigenze altrui. Nel lavoro dovrete concentrarvi perché nei prossimi giorni avrete bisogno di mantenervi liberi. Qualcosa sta per succedere, state in guardia!

Sagittario: in queste 24 ore non dovrete dare nulla per scontato dal momento che le insidie saranno in agguato. Cercate, nel modo più possibile, di evitare discussioni altrimenti finirete per guastarvi la giornata. Cercate di utilizzare sempre un tono gentile e cordiale. Presto molti nativi avranno modo di fare un bel viaggio e di sfuggire dal solito tran tran.

Capricorno: questo venerdì profuma di passione e sentimenti.

Chi è in coppia finalmente ritroverà l’intesa di un tempo. Qualcuno sta valutando l’idea di mettersi in proprio poiché stufo di sottostare alle dipendenze altrui. A buon intenditore poche parole, per cui tagliate corto davanti ad una situazione poco stabile. Non fate le ore piccole.

Acquario: per avere successo dovrete imparare a mettervi in gioco. Questo vale non solo nel lavoro ma anche in amore. I liberi professionisti e i commercianti stanno vivendo una difficile settimana, tenete duro perché presto ci sarà un miglioramento e (quasi) tutto si risolverà. Giornata perfetta per fare lo shampoo o il bucato.

Pesci: in questo penultimo giorno del mese di febbraio dovrete tenere alta la guardia perché qualcosa vi sembrerà più bella di ciò che è realmente. Occhio alle trappole velate, qualche amicizia, magari virtuale, rischierà di terminare al più presto. Se una questione spinosa si trascina da troppo tempo, cercate un chiarimento perché questa sarà una giornata favorevole. Bevete più acqua.