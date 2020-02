L'Oroscopo lascia presagire un inizio settimana molto interessante per il segno dei Gemelli, che potrà fare affidamento sul favore della Luna, al contrario il Leone dovrà scontrarsi con gli influssi dissonanti del satellite. Venere favorisce l'Ariete. Approfondiamo di seguito l'oroscopo completo della giornata di domani, martedì 4 febbraio 2020, per i segni da Ariete a Pesci, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo del giorno 4 febbraio 2020 da Ariete a Cancro

Ariete: l’oroscopo lascia presagire una settimana più vigorosa e positiva per il segno che con l’inizio del mese di febbraio potrà fare affidamento sul Venere in posizione vantaggiosa.

Sono giornate di recupero per la sfera sentimentale, dove sarà possibile trovare dei chiarimenti e riavvicinare la persona del cuore. Alti e bassi in ambito lavorativo.

Toro: nonostante un oroscopo positivo protegga il segno, il consiglio degli astri per queste giornate iniziali di febbraio è quello di agire con cautela, muovendosi un passo per volta. Soprattutto per quanto riguarda le questioni che concernono la gestione della casa, le finanze o il lavoro sarà bene pazientare. La prossima settimana sarà ideale per coloro i quali intendono apportare dei cambiamenti in tal senso.

Gemelli: la Luna in aspetto positivo aiuterà il segno a recuperare le energie durante questa prima settimana di febbraio. Quella di martedì sarà una giornata ricca di energie e vitalità, tuttavia gli astri invitano i Gemelli ad essere cauti soprattutto per quanto riguarda l’ambito lavorativo. Al contrario è il momento ideale per cercare di risolvere la situazione in ambito sentimentale, dove durante le precedenti non sono mancati i contrasti.

Cancro: un oroscopo difficile si rifletterà sul segno durante questa giornata. Contrasti, litigi e malumori potrebbero nascere tanto in ambito lavorativo quanto all'interno della sfera sentimentale, a causa di un continuo senso di insoddisfazione e di disagio provato dal Cancro. Meglio evitare di esporsi a concedersi un po’ di riposo, recupero con l’arrivo del weekend.

Previsioni astrali del 4 febbraio da Leone a Scorpione

Leone: sarà una giornata di alti e bassi per il segno, infatti se è vero che nel lavoro ci sono diverse questioni da riguardare, è anche vero che l’amore regala forti emozioni durante queste giornate iniziale di febbraio. L’oroscopo lascia presagire un martedì ricco di serenità e armonia soprattutto per quanto riguarda i rapporti di coppia. Anche gli incontri sono favoriti.

Vergine: l’oroscopo della settimana lascia presagire un inizio leggermente sottotono per il segno, che risentirà degli influssi della Luna dissonante. Ci sono diverse questioni aperte da risolvere, ma la soluzione potrebbe essere lontana.

Meglio evitare passi azzardati e riflettere bene sul da farsi. A fine giornata qualcuno potrebbe risentire di un calo fisico.

Bilancia: è un momento di revisione per il segno, che ora più che mai ha bisogno di rivedere alcuni rapporti sentimentali o interpersonali che non funzionano e che creano stress e agitazione. Durante queste giornate sarà possibile chiarire alcuni piccoli contrasti, con l'arrivo della primavera la Bilancia potrà tirare finalmente un sospiro di sollievo.

Scorpione: durante la giornata di martedì 4 febbraio, coloro i quali sono alle prese con un progetto di lavoro o hanno delle questioni pratiche da risolvere, potrebbero subire un rallentamento.

Dunque questa giornata potrebbe rivelarsi leggermente sottotono, ma a partire da venerdì si potrà recuperare e sistemare alcune questioni rimaste in sospeso. Alti e bassi in amore.

Oroscopo giornaliero 4 febbraio 2020 da Sagittario a Pesci

Sagittario: l’oroscopo lascia presagire un inizio settimana alquanto faticoso per il segno, qualcuno potrebbe risentire di un calo di energie ed accusare lievi malesseri fisici. A partire dalla giornata di venerdì Venere inizierà un transito molto importante per il segno e questo favorirà l’inizio di un momento di recupero che interesserà tanto i sentimenti quanto i rapporti interpersonali.

Capricorno: durante queste giornate potrebbero nascere delle agitazioni per il segno, soprattutto per quanto riguarda l’ambito lavorativo e le questioni pratiche. Ci sono delle problematiche da risolvere, ma il Capricorno potrebbe non disporre della pazienza e della lucidità necessarie per raggiungere le soluzioni e ricercate. A partire da venerdì inizierà un momento di recupero per il segno.

Acquario: questa prima settimana di febbraio inizia con delle controversie soprattutto per quanto riguarda l’ambito lavorativo. Lo stress e la stanchezza accumulati sul lavoro potrebbe riversarsi all'interno della sfera sentimentale o in famiglia portando la nascita di contrasti e malintesi.

Meglio evitare di alzare i toni e contare fino a 10 prima di parlare.

Pesci: l'oroscopo di martedì 4 febbraio lascia presagire una giornata movimentata, potrebbero esserci delle questioni da risolvere. Tuttavia già la giornata di mercoledì consentirà di recuperare le forze e ritrovare il buon umore. E' un momento vantaggioso in ambito lavorativo, ma anche all'interno della sfera sentimentale le stelle lasciano presagire delle giornate ricche di emozioni, anche gli incontri sono favorite.