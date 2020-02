Arriva l'oroscopo del 7 febbraio con le previsioni astrologiche dettagliate su amore e lavoro per i 12 segni zodiacali. Per i nativi dei Gemelli è una giornata davvero sorprendente, invece, per il Cancro è poco scorrevole ma serena. Le persone nate sotto il segno del Leone sono determinate ma anche aggressive. Nel dettaglio, l'astrologia giornaliera per tutti i simboli dello Zodiaco.

L'oroscopo del giorno: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – C'è un'atmosfera di maggiore distensione tra voi e il partner d'amore.

L'insorgenza della famiglia, qualche problema di budget o la gestione del tempo potrebbero essere uno degli argomenti scottanti che dovete affrontare in questa giornata. Presto sarete più disponibili e malleabili, e con pazienza le questioni spinose si risolveranno. La sfera lavorativa riceve un impulso importante, aumentano i contatti e con essi le occasioni. Evitate colpi di testa.

Toro – Avete una gran voglia di innamorarvi, ma non siete affatto disposti a barattare la vostra dignità solo per una relazione incerta e fumosa.

Siete stufi di storie indefinite e mai come in questo periodo sentite il bisogno d'incontrare una persona responsabile, matura e affettuosa. Non volete la perfezione ma solo essere felici. Qualche imprevisto nel lavoro, magari un equivoco che rallenta tutto. Se siete in fase di contratto, l'oroscopo consiglia di leggere con attenzione ogni clausola.

Gemelli – Potrebbe essere un venerdì davvero sorprendente.

Spetta solo a voi come far andare questa giornata, concretizzare i vostri desideri ed aprirvi alle novità. Via la noia, i dubbi, le insoddisfazioni e le meschinità, e date un taglio netto alle cose che non funzionano o che non v'interessano più. Al resto ci pensa l'amore. In campo lavorativo la giornata potrebbe dividersi in due parti: la prima parte potrebbe rendervi lucidi e concentrati; la seconda, invece, potreste avere momenti di incertezza ed equivoci.

Previsioni di venerdì 7 febbraio: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – Mattinata poco scorrevole ma in serata tutto si rasserena. Se ci sono dei problemi, non li risolverete del tutto subito ma inizierete a viverli con maggiore leggerezza. Siete aperti al dialogo e disposti a lasciare la tensione alle spalle. Risolvere i problemi spetta solo a voi. Usate la sensibilità e il vostro intuito, ce la farete. In campo lavorativo le buone occasioni non mancano e potete sfruttarle con abilità. Evitate l'impulsività e state alla larga dai tipetti arroganti. Lasciateli cuocere nel loro brodo.

Leone – In questa giornata avete una grande determinazione che a tratti potrebbe trasformarsi in aggressività.

Occhio alle relazioni interpersonali, potreste avere momenti di incertezza o discussioni in famiglia, con gli amici o con le persone che vi stanno attorno. Presto l'atmosfera si alleggerirà. In campo lavorativo dovete assecondare gli imprevisti, se volete raggiungere il vostro obiettivo. Vivete alla giornata, navigate a vista e decidete di volta in volta. Niente battibecchi con colleghi e superiori, non è il momento giusto per avere ragione.

Vergine – In questa giornata vi sentite sereni, siete soddisfatti di alcuni risultati ottenuti e desiderosi di raggiungere altri traguardi. Purtroppo non potete prevedere tutto, l'Oroscopo avvisa che ci sono alcuni imprevisti che potrebbero costringervi a rivedere la tabella di marcia.

Non prendetevela! Se vi innervosite, rischiate di far arrabbiare chi vi sta attorno. Vi rifarete in fretta. L'ambito economico gode di ottimi aspetti: un affare, investimento, acquisto indovinato, sono tutte cose che vi portano soldini.

Astrologia giornaliera: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – Vi aspettano momenti piacevoli e sereni. Finalmente potete recuperare un po' di tranquillità, se nel periodo precedente ci sono stati dei problemi. Questa è una buona giornata per espandere il giro di amicizie, uscire, viaggiare o fare la pace con un parente o amico. L'oroscopo consiglia di approfittare di questo venerdì per rilassarvi un po', magari dopo le pulizie domestiche o il lavoro.

In campo lavorativo e negli impegni quotidiani riuscite egregiamente a smussare alcuni effetti negativi o imprevisti.

Scorpione – Non vi aspetta una giornata facile. Potreste essere gelosi, mostrare aspetti poco gradevoli del vostro carattere o al contrario vedere ripagata la vostra correttezza con la scorrettezza. I problemi non mancano ma per fortuna sono facilmente risolvibili. Non fatene una tragedia, sono solo fastidi e tensioni nervose. Preparatevi ad affrontarli con pazienza e molta calma. Se siete single e vi piace una persona, fate il primo passo. Favoriti gli affari, investimenti, colloqui, presentazioni e nuovi progetti.

La sfera economica è buona, ma occhio alle distrazioni.

Sagittario – Avete una gran voglia di divertimento e di regalarvi momenti spensierati. Siete davvero stanchi dei problemi, delle tensioni e del passato. È il momento giusto per voltare pagina e fare qualcosa diverso dal solito. Se qualche tensione dovesse affiorare, ricordatevi e ricordate agli altri che nessuno è perfetto. L'oroscopo consiglia ai single di farsi un po' desiderare. Gli incontri sono numerosi, magari trovate anche la persona giusta per voi. Se state cercando lavoro, non fermatevi. Anzi, continuate a cercare, poiché 'Chi cerca, trova'.

Un pizzico di fortuna potrebbe facilitare le vostre scelte.

Oroscopo di venerdì 7 febbraio: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – Qualcosa turba il sereno andamento della vostra relazione d'amore, potrebbe essere una scelta, una condivisone - vostra o del partner - un problema familiare o questioni legate ai soldi. Prima o poi troverete un accordo valido per tutto, siate pazienti. Qualcosa potrebbe agire come una trivella forando la corazza dei cuori solitari. Qualcuno si lascia andare, altri invece restano sulle loro, in attesa di un segnale o colpo di fulmine. Buon periodo per il lavoro ma non per i soldi.

Son favoriti colloqui, contratti, progetti. Per i progetti economici, l'oroscopo sconsiglia di rischiare, potrebbero esserci sgradite sorprese.

Acquario – Ci sono ancora cattivi pensieri che turbano la vostra quiete. Se dialogare con la persona amata non porta risultati sperati, usate la vostra tenerezza per addolcire l'atmosfera e chiarire ogni cosa. In questo modo capite che le vostre tensioni erano superficiali e passeggere. Non sono pochi i single segnati da una delusione e che adesso dovrebbero riprendere contatto con stessi, ritrovare sicurezza e il piacere di trovare la persona giusta. Avete la possibilità di iniziare una storia importante.

In campo lavorativo bruciate gli impegni uno dopo l’altro e potreste dar vita a idee geniali.

Pesci – Tempo di progetti. È arrivato il momento di mettere in cantiere qualcosa che desiderate da qualche tempo. Questa è una giornata molto favorevole per conoscere meglio la persona interessata, soprattutto se state insieme da poco. Periodo di successo in campo professionale. Un successo che potrebbe prendere forme diverse, in base alla vostra condizione di partenza. Una cosa è certo, farete un passo avanti, migliorerete e raggiungerete un traguardo che vi darà soddisfazione. La situazione economica inizia a migliorare ma occhio allo shopping.