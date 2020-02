Le previsioni astrologiche del Cancro, per quel che riguarda la settimana che va dal 24 febbraio al 1° marzo, ci regalano informazioni inerenti coloro che vivono una relazione di coppia, sulle attività di coloro che sono cuori solitari e sull'andamento professionale e lavorativo. Sono state prese in considerazione anche le caratteristiche principali appartenenti al segno zodiacale. La persona amata potrebbe essere scostante e nervosa, compromettendo la tranquillità di coloro che sono in un rapporto di coppia.

I cuori solitari dovrebbero essere molto più 'leggeri' e non farsi prendere dalla foga di cominciare una nuova relazione. Il lavoro potrebbe provocare qualche affanno ai nati sotto questo segno, ci sarà voglia di cambiamento.

Cancro: l'amore di coppia e per i single

Il rapporto di coppia in settimana potrebbe avere qualche problemino. Probabilmente non sarete voi la causa scatenante, il vostro partner avrà qualche sbalzo d'umore e risulterà particolarmente nervoso. Quello che potete fare voi sarà di non esasperare gli animi e limitare la polemiche.

Se dovrete affrontare temi importanti, sarà meglio rimandare tutto alle prossime settimane. I cuori solitari potrebbero conoscere delle persone in maniera totalmente inaspettata, alcuni luoghi inconsueti potrebbero diventare per voi fonte di incontri e conoscenze. Cercate solo di prendere le cose con leggerezza e non affrettate eccessivamente i tempi per qualsiasi tipo di frequentazione.

Il Cancro e la sfera lavorativa

Il vostro lavoro potrebbe cominciare a stufarvi, potreste non avere gli stimoli che avevate fino a un po' di tempo fa. Il consiglio è quello di non essere frettolosi e di prendere qualsiasi tipo di decisione in maniera razionale. Coloro che hanno una propria attività vedranno incrementate le loro entrate, alcune idee nuove potrebbero essere state decisive per l'aumento della clientela.

Qualche spesa di troppo potrebbe procurarvi delle preoccupazioni.

Le caratteristiche del segno del Cancro

Coloro che sono nati sotto questo segno zodiacale amano molto ricordare cose legate al passato e tendono a chiudersi troppo in loro stessi. Sono persone abbastanza lunatiche, pigre, ma attaccate a valori importanti come quelli della patria e della famiglia. Amano passeggiare nel verde e sono particolarmente attaccati alla natura. Il Cancro è un segno molto fedele, tende a fidarsi poco però del partner e teme molto di essere tradito. Preferiscono la tranquillità e il relax al divertimento serale e alla vita avventurosa.

Prediligono un bel film o una serata con gli amici piuttosto che scatenarsi all'interno di una discoteca.