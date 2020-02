Le previsioni astrali del segno del Capricorno, relativamente alla settimana che va dal 10 al 16 febbraio, ci forniscono informazioni sull'amore, sul lavoro e sulla fortuna. Coloro che sono in coppia e appartengono al segno del Capricorno dovrebbero conservare parte delle loro energie per dialogare con il partner, visto il buon periodo che stanno attraversando. I single avranno la possibilità di iniziare una frequentazione che potrebbe rivelarsi duratura. Il lavoro, per demerito dei nati sotto questo segno, risulterà faticoso.

La fortuna non sarà un elemento determinante.

Capricorno: l'amore per coppie e single

Le cose in amore stanno andando abbastanza bene, cercate di non peggiorarle attraverso polemiche sterili con il vostro partner. Sarà molto importante conversare con la vostra dolce metà, solo attraverso un proficuo dialogo potrete risolvere quelle piccole incomprensioni. I cuori solitari del segno del Capricorno avranno buone notizie in questo periodo, non affrettate i tempi, ma una conoscenza che state iniziando potrebbe portarvi molto lontano.

Non fate il passo più lungo della gamba, ma dite tutto quello che provate per far andare bene la futura relazione.

Il lavoro per il segno del Capricorno

Il lavoro andrà bene, anche se voi nati sotto il segno del Capricorno dovrete faticare molto. La mancanza di un'organizzazione lungimirante vi costringerà a portare a termine in pochi giorni un'attività. Vi siete rilassati troppo in precedenza e ora ne state pagando le conseguenze.

Visto il clima sereno che regna nel vostro ambiente lavorativo, non sarebbe sbagliato ricorrere all'aiuto dei vostri colleghi. La parte economica non risulterà essere particolarmente florida, dedicatevi solo alle spese necessarie e rimandate qualche sfizio che vorrete togliervi.

La fortuna per coloro che appartengono al segno del Capricorno

La dea bendata non interverrà in maniera determinante nel periodo indicato.

I nati sotto il segno del Capricorno non dovranno aspettarsi molto dalla fortuna, dovranno rimboccarsi le maniche e fare leva esclusivamente sulle loro forze. Qualcosa di buono potrebbe avvenire nel fine settimana, ma non sarà niente di trascendentale.

Le caratteristiche del Capricorno

Coloro che sono nati sotto il segno del Capricorno hanno delle caratteristiche molto particolari. Risultano essere particolarmente introversi e si aprono difficilmente, o comunque in maniera piuttosto lenta, alle nuove amicizie. Il divertimento non risulta essere una loro priorità e preferiscono concentrarsi su situazioni più concrete.

Gli appartenenti a questo segno amano vivere bene e sono particolarmente attratti dalla sfera economica.