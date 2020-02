Le previsioni astrologiche della settimana dal 24 febbraio al 1° marzo del Capricorno ci informano sulle attività amorose di coloro che sono in una relazione di coppia, dei single alla ricerca della loro metà e dell'andamento lavorativo e professionale. Analizzate anche alcune caratteristiche possedute dal segno del Capricorno. Per quel che concerne coloro che stanno vivendo un rapporto di coppia, la settimana sarà serena, solo chi ha un rapporto logoro rischia di vederlo compromettere per sempre.

I cuori solitari avranno una voglia smodata di essere catapultati in nuove situazioni e in rapporti effimeri. Le idee dei nati sotto il segno del Capricorno faranno la differenza, saranno valutati positivamente dai capi e avranno soddisfazioni economiche.

Capricorno: l'amore di coppia e per i single

La settimana del Capricorno per coloro che stanno vivendo in coppia, sarà sostanzialmente tranquilla e serena. Evitate polemiche e prese di posizione troppo nette, che potrebbero peggiorare, specie nel fine settimana, il vostro umore e quello della persona amata.

Coloro che stanno vivendo una relazione particolarmente instabile, potrebbero decidere di allontanarsi definitivamente dal partner. I cuori solitari saranno, invece, estremamente pimpanti e avranno voglia di sperimentare nuove situazioni e buttarsi in nuove avventure. Questa ritrovata serenità e gioia di vivere contribuirà a rafforzare il vostro fisico e la vostra mente.

Il Capricorno e la sfera lavorativa

Il lavoro per i nati sotto il segno del Capricorno andrà particolarmente bene, saranno tante le idee che vi frulleranno per la testa e che siete desiderosi di mettere in pratica. Arriveranno sia buoni risultati che i graditi apprezzamenti da parte dei vostri superiori. Nel breve periodo tutto ciò porterà dei vantaggi anche dal punto di vista economico, probabilmente attraverso un piccolo aumento di stipendio.

Qualche collega potrebbe essere geloso di voi, tirate dritti e non mollate di un centimetro. Coloro che hanno una propria attività potrebbero vedere incrementati di molto i loro introiti.

Le caratteristiche del segno del Capricorno

Coloro i quali appartengono al segno del Capricorno sono molto introversi e prima di fare amicizie o di lasciarsi andare ci mettono un pochino. Risultano essere leali e corretti con le persone che vanno loro a genio, non amano particolarmente il divertimento ma prediligono cose più concrete. Amano il denaro ma risultano essere piuttosto oculati e, nella maggior parte dei casi, decisamente poco spendaccioni.

Sono altruisti e vengono considerati degli ottimi amici.