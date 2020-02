L'Oroscopo del giorno 10 febbraio 2020 si prepara a deliziarci con belle novità ed altrettanto buone notizie, proprio in concomitanza con la giornata di inizio settimana. Allora, ansiosi o no di sapere cosa riserveranno di interessante gli astri di questo lunedì? In preventivo nel frangente esaminato, il nuovo transito della Luna, prevista in ingresso nel comparto della Vergine a partire dalle ore 0:39 della notte. Tra i segni esaminati in questa sede, come da titolo Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, ad avere il massimo supporto da parte delle stelle solo due.

Il riferimento ovviamente è per Acquario e Pesci, in questo caso considerati in periodo a cinque stelle. Invece, secondo quanto esposto nell'oroscopo di lunedì 10 febbraio, ad essere un pochino 'tartassati' da diverse dissonanze astrali saranno coloro nativi in Bilancia e Sagittario, rispettivamente previsti con un lunedì 'sottotono' e da 'ko'. Passiamo pure ai dettagli.

Classifica stelline 10 febbraio 2020

Il prossimo lunedì, astrologicamente parlando, vedrà la bella posizione al 'top' assegnata meritatamente ad Acquario e Pesci.

A fare senz'altro la differenza sarà un transito davvero speciale: alle prime ore di questo lunedì assisteremo al passaggio della Luna in Vergine, di certo garante di una splendida giornata per le cose relative all'amore o ai buoni sentimenti in generale. Pronti a dare un vostro giudizio in merito alla seguente classifica stelline interessante l'oroscopo del 10 febbraio 2020?

Certo che si, quindi a voi il piacere di scoprire il resto del responso dettato dalle effemeridi, interpretato come sempre dall'oroscopo per i sei segni da Bilancia a Pesci:

★★★★★: Acquario, Pesci;

★★★★: Scorpione, Capricorno;

★★★: Bilancia;

★★: Sagittario.

Oroscopo lunedì 10 febbraio: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: ★★★. Si preannuncia un lunedì poco favorevole alle cose che già avete in corso, vista la classificazione 'sottotono' rilasciata al periodo.

In amore, in base a quanto espresso dall'oroscopo di vostra competenza, si consiglia di stemperare un po' eventuali tensioni in atto. Vi attende un periodo bizzarro, probabilmente dai contorni bui in cui si andranno a disperdere irrequietezze sentimentali e voglia di sensazioni nuove. Attenti, tutto potrebbe essere possibile, dal colpo di fulmine all'irrefrenabile desiderio di flirtare all'infinito con qualunque persona di vostro gradimento. Single, le previsioni del giorno, potreste essere proprio voi i più colpiti dal frangente 'no': la possibilità di perdere credibilità presso la persona di vostro interesse è molto plausibile.

Nel lavoro invece, la buona comunicazione tra colleghi e la relativa capacità di saper collaborare insieme, saranno i punti forti del periodo: giocatevi qualche buona carta.

Scorpione: ★★★★. Il prossimo lunedì sarà per voi Scorpione abbastanza virtuoso, siatene consapevoli. Avete tante idee da realizzare, dunque non statevene da parte come al solito, ma proponete a chi ritenete opportuno progetti o intenti, sicuramente saranno tenuti in considerazione. In amore, in base a quanto messo in luce dall'oroscopo di vostra competenza, tutto o quasi potrebbe andare per il verso giusto. Per voi che siete in coppia da un po' di anni, gli astri vi saranno fedeli e molto d'aiuto: voi ed il partner vi sentirete più uniti che mai.

Single, l'oroscopo del giorno prevede che forse sarete pronti già da subito per una relazione stabile, questo è un buon momento, dunque 'agite'. Mettetevi pure in mostra, magari gingillandovi tra le eventuali esternazioni d'ammirazione (leggasi pure 'invidia!') da parte di amici o conoscenti. Nel lavoro, continuate pure ad andare avanti spediti, così come adesso. Gli astri intanto hanno appena reso una buona notizia: ben presto ricevere una giusta ricompensa.

Sagittario: ★★. La giornata di questo lunedì sarà per voi, amici, svantaggiosa quasi in tutti i settori. Per evitare stress o tensioni inutili dovete cercare di rimanere assolutamente calmi e sereni.

Soprattutto, non provocate, altrimenti potreste uscirne sconfitti. In amore state attenti, la persona che avete a fianco potrebbe mettervi alla prova dei fatti! In generale, più di qualcuno di voi dovrà fare mente locale su alcune indecisioni avute nei giorni passati: evitate le provocazioni. Single, dovreste essere più incisivi nelle decisioni: non lasciatevi influenzare da come la pensano gli altri, ok? A metà giornata invece, qualcuno potrebbe accusare un poco di incertezza su alcune questioni di rilievo: fatevi consigliare... Nel lavoro, l'oroscopo del giorno 10 febbraio al Sagittario indica che avrete a che fare con qualche disservizio, forse dovuto a lievi malintesi generati soprattutto da una scarsa comunicazione.

L'esperienza farà la differenza.

Astrologia del giorno 10 febbraio: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: ★★★★. L'oroscopo sulla giornata di lunedì indica che partirà bene questo vostro primo giorno della nuova settimana, anche se con qualche momento decisamente impegnativo a cui dovrete prestare attenzione. In amore invece, avrete una grande responsabilità o qualcuno a cui accudire: donategli tutto il vostro più profondo affetto, vivendo al meglio delle possibilità, tale momento. In coppia, lasciatevi beatamente trasportare da impeti piacevoli, specialmente insieme a chi amate, evitando di pensare ad altro.

Single, sempre che interessi, se avete tempo dedicatelo alla ricerca di qualcuno da amare: almeno provarci, ok? In generale comunque non cambierà quasi nulla: non sottovalutate mai i primi indizi negli approcci, fonti di verità che potrebbero essere in seguito negate o addirittura nascoste. Nel lavoro, calma piatta: procederà abbastanza bene il periodo, senza intoppi o contraccolpi, quindi non chiedete di più.

Acquario: ★★★★★. Lunedì delizioso in tutti i settori, con le buone stelle al vostro servizio; e non potrebbe che essere così. Nel vostro cielo, proprio antistante al comparto, veleggia una spettacolare Luna in Vergine pronta a dare spettacolo nelle questioni legate ai sentimenti.

In amore pertanto, in base a quanto indicato dall'oroscopo sul segno zodiacale dell'Acquario, si intravvedono momenti indimenticabili, soprattutto se vissuti con la persona della vostra vita. Fine serata romantica con dopo-cena rosso fuoco... Single, iniziate a dare voce ai vostri intenti: fatevi avanti, senza paura, iniziando ad 'assediare' (sentimentalmente parlando) la persona che sapete. Nel lavoro invece, usate 'il genio' che alberga nell'indole di qualche collega per programmare o mettere a puntino quello che sapete.

Pesci: ★★★★★. Giornata importantissima per voi, carissimi amici e lettori nativi nel suddetto segno di Acqua: pronti a godere dei benefici rilasciati dall'arrivo della Luna in Vergine?

A volare saranno le emozioni, con la parte sentimentale in primo piano: ottimo momento da dedicare al rapporto cercando di rilevare eventuali situazioni che stentano a decollare come vorreste. In coppia sicuramente sarete favoriti nella messa in campo di progetti: qualcuno finalmente potrà gustare un desiderio atteso da tanto tempo. Secondo l'oroscopo del giorno 10 febbraio riguardo i single, una domanda è d'obbligo: avete mica pensieri da visionari per caso? Dai, scendete giù dal piedistallo dorato del vostro ego e appagatevi alla fonte della felicità (leggasi amore). Nel lavoro, per chiudere, malgrado alcune indecisioni iniziali, il momento sarà in graduale ripresa: ottimo, non trovate?