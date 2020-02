L'Oroscopo del giorno 12 febbraio pone l'accento su un movimento astrale di notevole importanza. La curiosità è tutta incentrata sull'ingresso trionfale della Luna in Bilancia, portatrice di nuove esperienze in amore, rappacificazioni sentimentali e possibilità in campo affettivo. Certamente, a poter contare sul massimo aiuto da parte delle stelle tra i sei simboli sotto analisi in questo frangente, oltre allo scontatissimo segno della Bilancia in questo contesto al 'top del giorno', sarà lo Scorpione.

La giornata di mercoledì porterà un pizzico di buona fortuna anche a Sagittario e Pesci, tutti e due classificati a quattro stelle nelle attuali previsioni zodiacali. Curiosi di sfogliare il pensiero degli astri in merito ai restanti segni? Bene, iniziamo pure a dare voce in capitolo alla scaletta con le stelle del giorno e, subito a seguire, all'oroscopo di mercoledì 12 febbraio da Bilancia a pesci.

Classifica stelline 12 febbraio

Questo mercoledì, terzo giorno della corrente settimana, vede tra i vincenti in amore ma anche nelle attività quotidiane solo due segni: uno al 'top' e un altro a cinque stelle, ovviamente estrapolati dalla sestina in analisi in questo frangente.

Ansiosi di appurare come è stato valutato il segno presente nel vostro tema natale? Il resoconto finale è stato condensato ed è pronto da giudicare nella nuova classifica stelline interessante l'oroscopo del 12 febbraio. Bene, a questo punto passiamo pure al resoconto esposto nella tabella riassuntiva, come sempre interpretata dall'oroscopo per i sei segni da Bilancia a Pesci:

Top del giorno : Bilancia - Luna nel segno;

: Bilancia - Luna nel segno; ★★★★★: Scorpione;

★★★★: Sagittario, Pesci;

★★★: Capricorno, Acquario.

★★: NESSUNO

Oroscopo mercoledì 12 febbraio: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: ’top del giorno’.

Mercoledì, giornata vincente in tutti i settori, gli astri hanno scelto proprio voi della Bilancia a guidare la testa della classifica: approfittatene! A portare tanta positività sarà l'ingresso della Luna in Bilancia: con Urano e Nettuno si troveranno in posizione speculare positiva al segno per un buon 80%. In amore, in base a quanto espresso dall'oroscopo di vostra competenza, si presume possa essere il momento buono per mettere sul tavolo le cose che tenete nel cuore.

Logicamente, fate in modo che anche il partner faccia lo stesso. Se avete intenzione di mettere in ballo qualche richiesta particolare, consigliamo di scegliere il momento più idoneo per farlo: tra prima e dopo mezzogiorno. Single, le previsioni del giorno annunciano buone possibilità di portare a buon fine qualcosa di importante. Bene coloro con storie d'amore in procinto di spiccare il volo; ancora meglio chi ha chiuso un rapporto da poco e cerca di rifarsi una storia. Nel lavoro, mandate avanti con fiducia eventuali iniziative che avevate riposto nel cassetto: la vostra forza di volontà e la fiducia in voi stessi faranno la differenza.

Scorpione: ★★★★★. La giornata risultante al centro della corrente settimana si annuncia a voi dello Scorpione priva di 'effetti collaterali'. L'oroscopo di vostra competenza, dopo l'attenta analisi sul cielo del momento, sono pronte a scommettere sul buon esito del periodo. In amore, in primo piano la Luna in Bilancia pronta a favorire i buoni sentimenti e un rapporto positivo con il partner: in crescita la complicità di coppia e la passione. In generale, soprattutto a coloro che hanno una leggera crisi da far rientrare nei ranghi, diciamo di non mollare, prima o poi riuscirete a spuntarla. Single, l'oroscopo del giorno raccomanda di tenersi alla larga dalle persone appartenenti all'Ariete come pure ai Pesci, questo mercoledì altamente incompatibili con voi dello Scorpione!

Al contrario, chi nei giorni scorsi aveva messo in conto l'arrivo di una risposta positiva, oppure un cambiamento a livello sentimentale, le premesse per un buon fine ci saranno tutte: speriamo bene. Nel lavoro, il periodo potrebbe dare opportunità a più di qualcuno di assestare un colpo fortunato nel corso della giornata.

Sagittario: ★★★★. Questo mercoledì l'Astrologia applicata al segno del Sagittario indica che questa parte della settimana si manterrà sulla linea della buona sufficienza. Se riuscirete ad usare bene la concentrazione non avrete difficoltà a chiudere discretamente il periodo.

In amore, anche se in momento delicato, tanti di voi nativi si sveglieranno di buon umore, consapevoli che attenendosi a comportamenti non troppo esuberanti riusciranno 'a sbarcare' il periodo quasi in modo indolore. In definitiva comunque, non aspettatevi nulla in più di ciò che avete già. Single, sarà da impegnarsi molto per mantenere gli equilibri stabili in alcune situazioni. Anche da coloro in procinto di consolidare un rapporto amoroso, il periodo dovrà essere preso seriamente: facile cadere nella trappola del 'dare per scontato' certe cose; avvisati! Nel lavoro, l'oroscopo del giorno 12 febbraio al Sagittario indica una giornata non male, con piccoli problemi non difficili da risolvere.

Mostratevi calmi con colleghi e superiori: fate solo ciò che vi è richiesto

Astrologia del giorno 12 febbraio: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: ★★★. L'oroscopo sulla giornata di mercoledì è da considerate tutto o per buona parte 'sottotono'. Se doveste avere problemi nel cercate di mettere in gioco una soluzione sbrigativa, seppur blanda, senza meno dovrete fare un esame più approfondito della situazione. A fronte di quanto appena detto, forse coglierete i frutti da una scelta fatta in precedenza. In amore, non è certo il tempo dei compromessi: imparate a chiedere (non pretendere, che è diverso!) ciò che vi spetta.

Perché no, se dovesse essere necessario chiedete anche la Luna! Parecchi di voi potrebbero aver voglia di inventarsi qualcosa di nuovo per rimettere in moto l'intesa nella coppia: fatelo... Single, sarà molto difficile per voi riuscire ad ampliare la cerchia delle amicizie: cercate di concentrare attenzioni ed energie solo su alcuni soggetti, invece di occuparvi di qualsiasi essere vivente in grado di 'respirare', ok? Nel lavoro converrà non mettere troppa carne al fuoco, a rischio un grosso spreco di tempo e relative energie. Se impossibilitati a rispettare il consiglio delle stelle, allora concentratevi unicamente su un solo obiettivo.

Acquario: ★★★. l prossimo mercoledì si prevede possa portare poco o niente di interessante a voi Acquario. Infatti, quasi tutto il periodo è stato messo in conto come probabile 'sottotono'. In generale, potrebbero nascere discussioni per futili motivi: occhio a tenere a freno quella vostra irresistibile voglia di ribattere a tutto e a tutti! In campo sentimentale, in base a quanto indicato dall'oroscopo sul segno zodiacale dell'Acquario, farà molto bene meditare con dovuta attenzione e calma in merito alle vicissitudini appena trascorse. Il momento è quello giusto per cercare di dedicarvi a un sincero e veritiero bilancio di tutta la vostra sfera sentimentale, con tutti gli annessi e connessi.

Single, se state bene da soli, che cosa cercate di diverso che non avete già? Diciamo che sappiamo tutti cos'è che vi manca, solo che noi abbiamo il coraggio di dirlo apertamente: avete tanto bisogno d'amore! Nel lavoro invece, l'oroscopo consiglia di fare quello che avete sempre fatto, prestando però maggiore attenzione e concentrazione.

Pesci: ★★★★. Mercoledì giornata un po' a rilento per voi dei Pesci, anche se non è stata classificata negativa, intendiamoci. Solo che potreste dover far fronte a momentanee difficoltà, intermezzi abbastanza ostici da far rientrare nella normalità. Secondo l'oroscopo del giorno 12 febbraio riguardo l'amore, il vostro cielo astrale annuncia un periodo incentrato sulla comprensione o sulla volontà di porre rimedio ad alcune situazioni che ultimamente vi hanno dato filo da torcere.

In coppia, la parola d’ordine in questo momento dovrà essere una sola: 'sincerità'. Intanto, cercate di rimettere in riga i vostri principali problemi, evitando nel contempo di coinvolgere quelle persone che c'entrano poco o nulla con i vostri guai sentimentali. Se single invece, in questa parte centrale della settimana potreste avere a che fare con una situazione abbastanza stressante: evitate innanzitutto di mettere in discussione eventuali approcci amorosi ancora non ben definiti, caso contrario, chiudete il rapporto sul nascere se non sarete convinti al 100%. Nel lavoro, per chiudere, questa parte della settimana convince nell'invogliarvi a giocare eventuali buone carte, con fiducia.

Ovviamente, da evitare situazioni potenzialmente rischiose o altre in cui non siete particolarmente ferrati.