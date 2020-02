L'Oroscopo del giorno 15 febbraio 2020 è arrivato, pronto e già disponibile per essere valutato da voi lettori. In analisi in questo frangente, esclusivamente gli ultimi sei segni dell'arco zodiacale, analizzati sui comparti inerenti la parte sentimentale e quella professionale. Nella fattispecie, tanto per essere precisi e concisi, in questa sede andremo a trattare in esclusiva i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci: curiosi di mettere in chiaro quali saranno i segni più fortunati in vista del primo giorno di weekend?

Dunque, diciamo subito che a portare sorprese o delusioni riguardo la giornata del prossimo sabato sarà principalmente la Luna, in questo momento presente nel segno dello Scorpione ma da domenica entrerà in Sagittario. Non a caso dunque, il meraviglioso segno di Acqua è stato giudicato nelle nostre previsioni zodiacali al 'top' con cinque stelle super-positive. Diciamo subito che gli amici dello Scorpione non saranno soli al vertice della scaletta con le stelle quotidiane ma avranno al proprio fianco due simboli astrali del calibro di Bilancia e Sagittario.

Invece, sempre secondo quanto esposto nell'oroscopo di sabato 15 febbraio, ad avere il periodo poco affidabile saranno quasi sicuramente gli amici appartenenti al Capricorno: il perché, nel prosieguo, ovviamente subito dopo aver dato voce alla classifica a stelline del giorno.

Classifica stelline 15 febbraio 2020

L'imminente arrivo del prossimo weekend impone di sapere come sarà l'andamento relativo alla prima giornata e quanta positività è stata assegnata dagli astri al segno d'appartenenza.

In questo contesto quindi, pronta da 'divorare' in un attimo, la nuova classifica stelline interessante l'oroscopo del 15 febbraio 2020. Come messo in luce nella nostra anteprima d'apertura, il primo giorno di weekend mostra in primo piano i segni di Bilancia, Scorpione e Sagittario, giustamente al vertice della classifica in compagnia di altri due segni poco al di sotto del suddetto terzetto. Tutti gli altri li andremo a scoprire immediatamente: pronti a togliere il velo dalla scaletta di sabato?

A voi il responso dell’Astrologia espresso dalle stelline quotidiane, interpretato come sempre dall'oroscopo per i sei segni da Bilancia a Pesci:

★★★★★: Bilancia, Scorpione, Sagittario;

★★★★: Acquario, Pesci;

★★★: Capricorno.

★★: NESSUNO

Oroscopo sabato 15 febbraio: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: ★★★★★. La giornata del 15 febbraio sarà altamente positiva per quasi tutto il periodo. L'oroscopo giornaliero vede il momento come ideale per una bella rimpatriata con amici di vecchia data, oppure per chiarire eventuali malintesi o in qualche caso anche ottima per ristabilire gli equilibri all'interno dei vari rapporti.

In amore, in base a quanto espresso dall'oroscopo di vostra competenza, momenti emozionanti si annunciano quasi per tutti, ma un pelino in più per i più giovani: una persona che state strenuamente corteggiando da tempo vi dirà finalmente sì. Avranno pane per i loro denti coloro che amano inseguire e provare il brivido di un flirt, di un’avventura 'mordi e fuggi' oppure vivere una stuzzicante trasgressione. A coloro già in coppia invece, le previsioni del giorno indicano astri pronti a concedere alla maggior parte emozioni nuove e ventate di passioni, seppur brevi, decisamente travolgenti. Nel lavoro, vi attende un buon periodo sotto il profilo professionale.

L'attività lavorativa è molto importante per voi Bilancia, lo sappiamo, e anche se assorbe energie e attenzioni è molto gratificante, ed questo è quel che conta.

Scorpione: ★★★★★. Si preannuncia un sabato in linea con i vostri desideri più nascosti: grazie a due splendidi pianeti del calibro di Saturno e Plutone, entrambi in sestile alla vostra Luna nel segno, non avrete difficoltà a passare indenni la giornata. In amore, grazie allo splendido trigono in atto da Nettuno verso la Luna, molti nativi potranno recuperare una buona intesa in ambito di coppia: vi aspettano serate dolci, insieme alla vostra metà.

Questo sarà un ottimo frangente anche per chi ha rapporti un po' burrascosi con partner, amici, figli oppure per mettere in pratica un cambiamento in casa. Single, l'oroscopo del giorno invita a non demordere: datevi da fare e chissà, come per incanto potreste incontrare la persona del cuore proprio questo sabato. In generale tutto sarà accelerato, una corsa continua frastagliata da situazioni in atto e troppi impegni da portare a termine. Ok, avete mille cose da fare, ma perché non rallentare? Nel lavoro, cercate di approfittare del frangente positivo per concretizzare quei progetti che vi stanno particolarmente a cuore: potreste finalmente fare piccoli, ma importantissimi passi in avanti.

Sagittario: ★★★★★. Amici del Sagittario, questo inizio di weekend per voi sarà tutto un programma! Astri a favore, belli e positivi quanto basta, non disdegneranno di appoggiarvi soprattutto nelle situazioni amorose più impegnative. Per quanto riguarda l'amore, la Luna in Scorpione, prossima ad entrare nel vostro comparto, già inizia a far sentire il proprio flusso positivo: sarà un armonico e prezioso alleato soprattutto riguardo sentimenti, amicizie e affetti in generale, soprattutto se attualmente un po' in crisi. Splendida si preannuncia la sfera affettiva di tutti coloro che vivono un rapporto d’amore importante: la felicità ha trovato casa nel vostro segno?

Si, è proprio il caso di affermarlo! Dunque, aprite il vostro cuore alle gioie dei sentimenti e non tiratevi indietro in nessuna circostanza. Single, tirate fuori il vostro 'saper fare' romantico e gioioso, godendovi il momento come e con chi vi aggrada. Nel contempo, lasciate che sia la fortuna (eventualmente) a darvi una mano e, nel fare le vostre scelte, ascoltate la voce del cuore. Nel lavoro, l'oroscopo del giorno 15 febbraio al Sagittario invita a distinguere le buone occasioni da quelle che lo sono solo in apparenza. Intanto iniziate a tenere alta la soglia di attenzione, poi il resto avverrà in automatico.

Astrologia del giorno 15 febbraio: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: ★★★. L'oroscopo sulla giornata di sabato annuncia un periodo decisamente sotto le attese, certamente non in linea con una sufficiente positività. Le previsioni, in merito al vostro oroscopo di sabato non sono del tutto negative, diciamo che non presentano particolari istruzioni a cui fare riferimento: basterà solo un po' di buon senso. Parliamo allora di sentimenti? In amore, dovete dedicare più tempo e attenzione a tutta la sfera sentimentale. Non che di solito la trascuriate, non sarebbe da voi, ma la giornata porterà qualche difficoltà a cui porre un freno: dateci dentro a suon di coccole e carezze, ok?

Single, per voi è previsto un probabile 'allarme rosso': la vostra vita sentimentale potrebbe essere travolta da una bella passione, dapprima stabile e piacevole potrebbe trasformarsi in seguito in un vero incubo. Forse vi sentirete combattuti: da una parte vorrete situazioni solide su cui contare, dall'altra avvertirete un'insana e prorompente voglia di trasgressione. Nel lavoro invece, tutto procederà come al solito: niente di nuovo all'orizzonte, almeno in questo momento, poi staremo a vedere...

Acquario: ★★★★. Giornata di fine settimana prevista con cadenza a fasi alterne: buono il primo mattino e parte del pomeriggio fino a metà, poi qualcosa cambierà nell'aria portandovi a sforare in alcune situazioni legate alla famiglia o a qualche amicizia già in odore di crisi.

In campo sentimentale, in base a quanto indicato dall'oroscopo sul segno zodiacale dell'Acquario, la domanda è: mica avete qualcosa da rinfacciare al partner? Se si, allora ecco il consiglio di oggi: evitate inutili giri di parole o tiritere senza capo né coda, tanto meno metterlo in difficoltà con infantili tranelli, ma andate subito al nocciolo della questione. Single, una persona aspetta un vostro cenno: ci siamo capiti, vero? In qualche caso potreste essere indotti a distrazioni dalla solita fretta: cercate di sfuggire ai ritmi stressanti, ma non prendetevela troppo se qualcosa non dovesse andare come nelle attese.

Nel lavoro invece, senza dubbio la dura quadratura della Luna verso il vostro Sole nel segno potrebbe dare vita a qualche grattacapo di cui fareste volentieri a meno: non prendetevela! Onde evitare discussioni o inutili problemi, mostratevi decisi e ben organizzati: calma e buon senso.

Pesci: ★★★★. Si preannuncia un sabato abbastanza buono, certamente esente da problematiche pesanti. In generale, le attività di routine avranno sufficiente appoggio dalle stelle, sempre altruiste e generose. Torna la serenità nei rapporti di coppia, fra amanti litigiosi o nelle relazioni clandestine: occhio, oltretutto l’eros non sarà un 'optional' ma andrà coltivato con dovizia e mestiere. Messo in chiaro quanto appena detto, l'oroscopo del giorno 15 febbraio, riguardo l'amore, è del parere che non sarà troppo facile per voi Pesci questo inizio di weekend. Tranquilli, probabilmente riuscirete a ritagliarvi qualche buon momento di relax da una giornata che, sulla carta, appare molto più impegnativa del previsto. Cercate di usare l'ingegno. Se single invece, in modo particolare se appartenete a coloro che hanno chiuso da poco una storia, l'invito è quello di far passare un po' di tempo e poi riprovarci ancora. In generale, potreste incontrare sul vostro cammino uno stop inatteso: non demordete, anzi ribaltate la situazione dimostrando a tutti quanto realmente valete! Nel lavoro, per chiudere, ci saranno probabilmente piccoli guadagni extra, anche se con qualche piccolo contrattempo o disguido da superare nella primissima mattinata o giù di lì.