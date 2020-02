L'Oroscopo del giorno 17 febbraio 2020 è pronto a rimettere in discussione i sogni e le speranze di ognuno di noi in merito al prossimo lunedì. Diciamo la verità, chi non vorrebbe leggere nel proprio oroscopo che tutto andrà bene e che questo nuovo inizio di settimana si presenta con il massimo della positività? Purtroppo (o per fortuna!) a decidere chi avrà il periodo fortunato sarà solo ed esclusivamente il quadro astrologico di ogni singolo segno. Come da titolo iniziale, sul piatto della bilancia in questo contesto gli ultimi sei della corolla zodiacale.

In pratica andremo ad analizzare i comparti relativi ai sentimenti e al denaro (lavoro), in esclusiva per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Prima di dare voce al responso degli astri, vogliamo sottolineare un transito molto interessante ai fini sentimentali: l'arrivo della Luna in Capricorno, precisamente alle ore 11:36 di lunedì 17 febbraio. Allora, pronti a scoprire i segni migliori del giorno? Bene, innanzitutto mettiamo in evidenza il segno più fortunato, in questo caso come è facile intuire, rappresentato dal meraviglioso Capricorno.

Per coloro nati in questo generoso segno di Terra si prevede una giornata 'al top' davvero eccezionale per le situazioni d'amore come pure nelle relazioni d'amicizia nonché nei rapporti parentali in generale. Invece, secondo quanto esposto nell'oroscopo di giovedì 17 febbraio, si anticipa una giornata negativa sia per coloro dell'Acquario, sottoscritti nel frangente con le tre stelle del 'sottotono'.

Scopriamo insieme il resto delle analisi astrali interessanti le stelline del giorno assegnate ai singoli segni.

Classifica stelline 17 febbraio

Le stelle hanno già dato il proprio benestare a quei pochi segni preventivati con massima fortuna, dunque al vertice della nostra nuova classifica stelline interessante l'oroscopo del 17 febbraio 2020. In primo piano il segno del Capricorno, valutato al 'top del giorno' in questo lunedì di avvio settimanale.

A seguire altri due specialissimi segni che andremo subito a confermare nella tabella preposta a tale scopo. Di seguito quindi il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo per i sei segni da Bilancia a Pesci ed espresso dalle stelline quotidiane:

Top del giorno : Capricorno - Luna nel segno;

: Capricorno - Luna nel segno; ★★★★★: Scorpione, Pesci;

★★★★: Bilancia, Sagittario;

★★★: Acquario.

★★: NESSUNO

Oroscopo lunedì 17 febbraio: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: ★★★★. Partirà sotto discreti auspici questo vostro lunedì d'inizio settimana, segnale inequivocabile dell'arrivo di un periodo assolutamente nella solita normalità.

Coraggio, non sentite in lontananza il 'profumo' di qualcosa di sfizioso? Date credito al vostro sesto senso e indagate... In amore, intanto, in base a quanto espresso dall'oroscopo di vostra competenza, alla base di quel senso di scontento c’è qualche problema irrisolto del passato. Prendetene atto e avrete (quasi) la soluzione in mano... In coppia sarete certamente più sereni e soddisfatti, soprattutto di voi stessi: stare in compagnia della persona amata sarà gradevolissimo! Single, le previsioni del giorno invogliano a lanciarsi alla conquista di una persona che sappia capire certi vostri modi di fare.

Forse quest'ultimi un po' confusi, ma certamente affabili e degni della vostra dolcezza. Nel lavoro, invece, riguardo la vostra attività potreste avere puntate le attenzioni di persone poco inclini al dialogo. Le stelle sono dalla vostra parte, dunque, sfruttate bene tutte le potenzialità specialmente dal punto di vista professionale.

Scorpione: ★★★★★. Lunedì giornata con vista positiva grazie a splendide formazioni astrali presenti nel settore (Urano e Venere speculari positivi al 75%). Cercate di essere organizzati e precisi, vedrete che vi godrete un inizio settimana sereno e molto soddisfacente.

In amore, una persona potrebbe offrirvi il suo aiuto, non rinunciatevi. In coppia, invece, è tempo di essere chiari con il partner: esprimete senza remore quali sono i vostri desideri, i sentimenti provati, le paure; la persona amata vi capirà senz'altro. Single, l'oroscopo del giorno preannuncia un cielo molto benevolo anche per voi in cerca dell'anima gemella. Diciamo che quasi certamente avrete il vostro bel momento di gloria: pronti a (ri)scoprire l'amore? Nel lavoro, soprattutto a causa della vostra insicurezza, vi troverete ad affrontare situazioni non facili in cui bisognerebbe avere maggior polso.

State concentrati e soprattutto sereni.

Sagittario: ★★★★. Partirà un po' a rilento il prossimo lunedì d'inizio settimana: curiosi di scoprire cosa dicono le stelle a riguardo? Sappiamo bene che quando prendete a cuore una questione sapete essere davvero instancabili. Questo primo giorno della settimana, però, cercate di ricaricare per bene le batterie prima di intervenire in qualcosa di impegnativo. In amore, potreste andare incontro a qualche piccolo fastidio, ma solo per quanto riguarda la giornata sotto analisi. Forse, troppi impegni da assolvere in ambito della famiglia o in coppia, magari sotto stress per l'ingerenza esterna di qualcuno, quasi certamente chi sapete...

Single, avete deciso di cambiare la vostra vita affettiva? Tranquilli, ci riuscirete alla grande, attenti solo ai soliti vostri inopportuni tentennamenti. Nel lavoro, l'oroscopo del giorno 17 febbraio al Sagittario indica un periodo nella norma con andamento buono: tutto andrà nel migliore dei modi e la giornata sarà propizia per nuovi contratti o per realizzare progetti.

Le predizioni del giorno 17 febbraio: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno ’top del giorno’. L'oroscopo sulla giornata di lunedì si presenta con i buoni auspici del periodo fortunato. In campo troverete una dolce quanto spigliata Luna nel segno, decisamente buona nei riguardi di sentimenti e affetti in generale.

In amore, vivrete un gran feeling erotico e fisico con chi amate, i nodi che da tempo vi tormentano finiranno per sciogliersi, la mente si libererà da pensieri negativi e la vostra relazione riprenderà finalmente quota. Siete, però, accoratamente pregati di non dimenticare eventuali impegni o promesse già fatte, altrimenti potreste perdere la fiducia di chi amate, ok? Single, molto probabile l’incontro fatidico: in questo caso gli amici potrebbero giocare un ruolo fondamentale con un invito a cena, una festa o una gita... Chissà, tutto potrebbe succedere questo lunedì. Nel lavoro, invece, grosse opportunità da sfruttare servite direttamente su un piatto d'argento da Urano in trigono a Marte: avendo valutato bene le conseguenze delle vostre scelte o azioni, d'ora in avanti vi ritroverete a raccogliere i meritati buoni frutti.

Acquario: ★★★. Lunedì giornata all'insegna del 'sottotono', in molti frangenti. Invece di fantasticare in merito a quello che staranno facendo questo lunedì i vostri amici, pensate soprattutto ai vostri impegni quotidiani. Eviterete inutili perdite di tempo in futuro e sarete più concentrati. In campo sentimentale, in base a quanto indicato dall'oroscopo sul segno zodiacale dell'Acquario, parlando delle questioni di cuore con problemi in corso, non amate proprio rispettare certe regole. Ma quando è il partner a non rispettarle, siete i primi voi a borbottare o ad alzare l'indice: dice il saggio: 'Chi la fa l'aspetti!'.

Single, le stelle in questo periodo non sono troppo d'aiuto nella ricerca dell’anima gemella: farlo potrebbe risultare abbastanza difficoltoso, ma non per questo meno eccitante. In ogni caso, l'andare alla ricerca di una persona da amare senza avere le idee chiare potrebbe costare davvero caro... Nel lavoro, invece, problemi di massima urgenza avranno bisogno di soluzioni tempestive. Per quanto vi riguarda voi non riuscirete proprio a vederle...

Pesci: ★★★★★. Partirà nel modo giusto questo primo giorno della nuova settimana annunciandosi già da subito per quello che poi effettivamente sarà: un giorno splendido da vivere in armonia con se stessi e con le persone amate.

In campo sentimentale, passionalità oltre ogni logica speranza da profondere senza risparmio e senza farvi domande: verrete ricambiati con uguale o maggiore intensità da un partner più innamorato che mai. Avrete a disposizione una marcia in più regalata dalle stelle, non sprecatela con inutili esitazioni, ok? Secondo l'oroscopo del giorno 17 febbraio, riguardo l'amore, non sempre servono molte parole per far capire all’altro di volergli bene; tuttavia non fate neanche l’errore opposto: non date niente per scontato, ok? Nel lavoro, potrete contare su grandi energie che daranno sicuramente buoni frutti, ma solo se saprete indirizzarle verso una fase creativa mantenendo alta la concentrazione.