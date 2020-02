L'Oroscopo del giorno 20 febbraio 2020 è pronto a dare indicazioni utili in merito al prossimo giovedì. Sotto analisi mirata in questa sede sono gli ultimi sei segni dello zodiaco: Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Prima di dare la parola alle anticipazioni di rito, iniziando a mettere in evidenza i segni alla testa della nostra classifica giornaliera, è utile dare una notizia a livello astrologico sicuramente di prim'ordine: l'arrivo della Luna nel segno dell'Acquario.

Diciamo subito che ad avere il massimo appoggio da questo transito, positivo ai fini sentimentali o affettivi in generale, saranno solamente in due.

Ad avere il miglior supporto da parte dell'Astro d'Argento saranno i diretti interessati, ossia gli amici nativi nel simbolo astrale dell'Acquario, in questo frangente considerati al primo posto in classifica, dunque meritevoli della posizione al 'top del giorno'. A seguire a breve passo i fortunati nativi nel segno di Aria appena citato, il Sagittario, meritatamente classificato al secondo posto nella scaletta parziale (relativa ai soli ultimi sei segni) avvalorato dalla presenza di cinque stelline super-positive.

Intanto, secondo quanto esposto nell'oroscopo di giovedì 20 febbraio, a non poter fare affidamento sul periodo per via di convergenze astrali negative, saranno quelli dello Scorpione.

Classifica stelline 20 febbraio

Questo giovedì darà spazio alla felicità o all'amara delusione? In questo caso a decretare chi tra i sei segni in analisi potrà contare su un giorno fortunato è certamente la nuova classifica stelline interessante l'oroscopo del 20 febbraio 2020.

Intanto, come abbiamo visto in anteprima l'onore della prima posizione in scaletta spetta di diritto al segno dell'Acquario sostenuto da una splendida Luna nel segno, pienamente operativa a partire però dalle ore 20:41 della sera. In difficoltà invece lo Scorpione, previsto in giornata decisamente negativa, pertanto valutato con due stelle.

Di seguito il responso dettato dalle effemeridi, interpretato come sempre dall'oroscopo per i sei segni da Bilancia a Pesci :

Top del giorno : Acquario - Luna nel segno;

: Acquario - Luna nel segno; ★★★★★: Sagittario;

★★★★: Bilancia, Capricorno, Pesci;

★★★: NESSUNO

★★: Scorpione.

Oroscopo giovedì 20 febbraio: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: ★★★★. In generale è prevista una giornata buona, ma che potrebbe essere segnata da uno spiacevole imprevisto in grado di interferire con i vostri programmi. Calma e sangue freddo; alla resa dei conti questo imprevisto potrebbe rivelarsi vincente o anche un ottimo vantaggio. Se sarete al posto giusto nel momento giusto metà dell'opera sarà vostra...

Chi vi ama, poi, senz'altro vi seguirà con lo stesso vostro passo spedito: qualcuno non ce la farà a starvi dietro e per questo vi criticherà. In amore, in base a quanto espresso dall'oroscopo di vostra competenza, avrete ben sotto mano alcune situazioni ritenute finora sfuggenti, riuscendo a venire a capo di parte 'della matassa'. Ci vorrà comunque del tempo e molta pazienza, ma alla fine potreste farcela. Single, le previsioni del giorno chiedono: vi piace 'volare di rosa in rosa'? Che domanda, ovvio che si, a chi non piacerebbe... Attenti però alle spine! L'importante sarà non soccombere, per il resto normalissima routine.

Nel lavoro, visto il periodo routinario sembra che non ci sia nulla di evidente che valga la pena segnalare. Arriverà il momento in cui a gongolare sarete proprio voi, non dubitate.

Scorpione: ★★. Il prossimo giovedì non sarà troppo fertile per voi Scorpione. Venere in Ariete risulta nel periodo ancora troppo pesante in termini di negatività (speculare negativa al 90%) per poter essere sfruttata a dovere. In amore perciò, attenti a come andrete a muovervi nel corso del periodo: si consiglia, soprattutto nelle situazioni riguardanti l'intesa di coppia, di lasciar perdere ripicche o allusioni fuori luogo, quelle per intenderci con cui amate stuzzicare tanto il partner.

Single, l'oroscopo del giorno indica che in amore potreste facilmente passare dalla parte del torto, anche nel caso aveste in mano le prove di essere in ragione. Cercate di rimanere fuori da situazioni potenzialmente rischiose. Nel lavoro, l'oroscopo intravvede poche novità degne di nota: praticamente non vi saranno situazioni o occasioni a voi confacenti da segnalare, tutto dovrebbe scorrere nella norma.

Sagittario: ★★★★★. Giornata splendida, senza eccessive dispersioni o rallentamenti, con i vostri astri in primo piano. Positivo sarà Urano in Toro per voi speculare positivo al 85%, nel contempo in ottimo trigono astrale a Marte in Capricorno.

Abbastanza buona anche la Luna, presente nel settore del Capricorno fino a tarda sera. In amore quindi pochissimi o nessun problema: potreste avere piccole discussioni con il partner, tuttavia non saranno da demonizzare in quanto permetteranno di dare un ulteriore sprint alla vostra già bella intesa. Fatevi avanti, il momento è perfetto. Single, questo giovedì darà ampio margine di manovra alle vostre azioni a stampo sentimentale/affettivo. In amore potreste avere un po' di disagio per alcune scelte fatte in precedenza, magari un po' frettolosamente, che adesso potrebbero farvi sentire non troppo convinti.

Sappiamo che avete idee e risorse per farcela, pertanto... Nel lavoro, l'oroscopo del giorno 20 febbraio al Sagittario indica che potrebbero aprirsi nuove opportunità soprattutto per i più giovani, oppure occasionali contratti a tempo.

Astrologia del giorno 20 febbraio: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: ★★★★. L'oroscopo riguardo la giornata del 20 febbraio non predice un periodo difficoltoso da superare, viste le quattro stelle positive, ma non vi sprona nemmeno ad esultare. Diciamo che nel complesso tutto evolverà in una via di mezzo tra positività e negatività. Starà a voi principalmente fare da anello della bilancia cernendo situazioni e distribuendo le relative energie nei casi più impellenti.

In amore, passabile e forse anche un po' statica la giornata in arrivo. Considerando il rapporto come già soddisfacente ed abbastanza stabile, inutile stressare ulteriormente il partner con richieste o conferme d'affetto: anzi, occhio, potreste ottenere l'effetto contrario! Single, lasciatevi pure coccolare da chi sapete, come anche corteggiare se la cosa dovesse essere di vostro gusto. In giornata l'oroscopo quotidiano predice che (forse) molte delle vostre aspettative saranno esaudite. Probabilmente alcune di queste solo in parte, ma andrà bene lo stesso. Nel lavoro infine, il periodo nell'insieme sembra promettere abbastanza bene.

Date più fiducia alle vostre possibilità. Il comparto economico altresì vedrà un problema importante risolversi parzialmente: bene anche così.

Acquario: ’top del giorno’. Il prossimo 20 febbraio sarà all'insegna dell'amore e della felicità sentimentale, a tutti gli effetti. In arrivo nel settore una sensuale e procace Luna in Acquario, certamente incisiva nei confronti delle relazioni con problemi ma anche per coloro che vivono già discrete o buone situazioni sentimentali. In campo affettivo pertanto, in base a quanto indicato dall'oroscopo sul segno zodiacale dell'Acquario, anche se l'entrata nel segno della 'musa dei poeti' avverrà a fine giornata i benefici si sentiranno già della primissima mattinata di questo giovedì.

In coppia il partner potrebbe avere finalmente la prova di supposizioni sbagliate riguardo a delle cose messe in dubbio nei vostri confronti. Nottata all'insegna della dolce passione: preparatevi! Single, anche se il momento è davvero 'd'oro', non aspettatevi grosse novità o sorprese eclatanti: a qualcuno potrebbe tornare a galla una vecchia situazione, mettendo un po' in crisi la nascita di un nuovo rapporto attualmente in fase di rodaggio. Agli altri single non si prevede nulla di diverso dal solito; guardatevi allo specchio: siete belle persone, dentro e fuori, pertanto fate pace con voi stessi!

Nel lavoro invece, a dominare sarà una certa stabilità, anche se molti risentiranno al mancanza di qualcosa di più concreto su cui fare affidamento. Tranquilli.

Pesci: ★★★★. Periodo sotto aspetto positivo certamente, anche se con piccoli momenti di indecisione responsabili di tensioni o stress generalizzati. A dar un po' fastidio sarà l'opposizione in atto tra Venere e Giove, pianeti per voi entrambi speculari negativi al 45%. A portare stabilità invece sarà Urano in trigono al Sole, quest'ultimo già presente nel vostro settore. Secondo l'oroscopo del giorno 20 febbraio quindi, riguardo l'amore, consigliato mettere sul piatto della comunicatività di coppia eventuali problematiche aperte: cercate di cogliere questa buona opportunità, offerta senza repliche dal vostro cielo astrale, per rimettere in sesto un pochino qui rapporti affettivi in crisi. Se single invece, a più di qualcuno tra voi arriverà molto probabilmente una bella boccata d'aria nuova: siete pronti? Agli altri, non troppo da dichiarare anche perché il periodo è quello che è, e la tendenza generale invita a guarda più a medio termine. Nel lavoro, per chiudere, continuate secondo le vostre idee o intenzioni, evitando di essere succubi di persone o situazioni.