L'Oroscopo del giorno 21 febbraio 2020 cercherà di dare certezze al prossimo venerdì, sottoponendo le effemeridi ad una profonda e mirata analisi. Lo scopo, lo sappiamo già, è quello di fornire indicazioni quanto più veritiere possibili in merito all'andamento di due settori molto importanti della vita, tra l'altro molto cari a voi lettori: l'amore e il lavoro. Di sicuro i più si aspettano buone notizie o novità quantomeno interessanti in merito all'ultimo giorno della settimana lavorativa. Sapete bene, amici lettori, come sono solite le nostre amate stelle nel cambiare umore, girando le spalle senza preavviso ai vostri segni.

In Astrologia, si sa, esistono regole fisse che però possono variano a seconda di chi le interpreta: questo forse è l'unico caso in cui la matematica è proprio un'opinione! Tornando al nocciolo della questione, le previsioni astrali sulla giornata in esame annunciano un ottimo momento in campo sentimentale per Bilancia e Acquario. Secondo quanto esposto nell'oroscopo di venerdì 21 febbraio, entrambi i segni saranno ben supportati dal Pianeta Venere: quest'ultimo si troverà in perfetto trigono con la Luna in Acquario, risultando nel contempo speculare positivo al 80% nei confronti della Bilancia.

Classifica stelline 21 febbraio 2020

Come ogni giorno che si rispetti, anche questo porta in dono ai lettori l'attesissima scaletta riguardante il grado di positività assegnato dall'Astrologia, in questo contesto interessante i segni appartenenti alla seconda metà dello zodiaco. Punto centrale su cui dirigere curiosità e aspettative, la sempre puntuale classifica stelline interessante l'oroscopo del 21 febbraio 2020.

In apertura abbiamo già sufficientemente dato spazio ai segni migliori del periodo, adesso non ci rimane che scoprire definitivamente il responso degli astri, per tutti i restanti segni. Andiamo dunque a valutare la tabella posta di seguito e vedere qual è il responso dettato dalle effemeridi, interpretato ovviamente dall'oroscopo per i sei segni da Bilancia a Pesci:

★★★★★: Bilancia, Acquario;

★★★★: Scorpione, Sagittario, Capricorno;

★★★: Pesci.

★★: nessuno

Oroscopo venerdì 21 febbraio: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: ★★★★★.

Giornata splendida, tutto attorno a voi sa di positivo: uscite, divertitevi, soprattutto se siete già in una fase di stress, cogliete l'attimo per rilassarvi. In amore, in base a quanto espresso dall'oroscopo di vostra competenza, Venere invita ad essere positivi verso chi amate e soprattutto nei confronti di voi stessi: la vita è meravigliosa e non importa se vi fanno arrabbiare, ignorate e andate dritti per la vostra strada. Voi della Bilancia avete un carattere fiero e forte, veri guerrieri nati, dunque lasciate che le cose vadano per il loro verso e regolatevi di conseguenza, ok? Single, le previsioni del giorno indicano in amore un 'pre-allarme giallo': la giornata potrebbe presentare una passione che non vi darà pace, tramutandosi fin da subito da attrazione fatale in qualcosa capace di mettere a soqquadro la vostra vita.

Alle stelle l'attrazione fisica e l'intesa sessuale. Nel lavoro, le difficoltà non si faranno attendere (e poteva essere mai il contrario?): attenti a non commettere l'imprudenza di fare ciò che nessuno vi ha mai detto di fare. Appena possibile, concedetevi pure una meritata vacanza in pieno relax, ok?

Scorpione: ★★★★. La giornata del 21 febbraio si presume possa essere 'buona' per le cose di casa, magari qualche piccolo affaruccio da cogliere al volo su internet, oppure messa a punto di brevi programmi per il prossimo weekend. A portare la barca, Urano in Toro, nel vostro caso speculare positivo al 65%, e nel contempo in ottimo trigono astrale verso Marte.

Occhio: pronto a rompere le uova, un pessimo Venere, speculare negativo al 40% e sotto dura quadratura da Giove in Capricorno. Le vostre stelle migliori in questo caso vi sorrideranno certamente poco da lassù, regalandovi si momenti discreti, conditi da attimi anche esaltanti riguardo la vita di coppia, ma quanta fatica! Chi avesse problemi di comunicatività con il partner, il consiglio è quello di metterlo in condizione di inferiorità: il parlare 'alla pari' potrebbe dare la sensazione di essere accondiscendenti, e questo non deve accadere... Single, l'oroscopo del giorno consiglia in amore di non dare troppo per scontate certe cose: certamente la giornata potrebbe essere quella giusta per mettere in campo alcune cose a cui tenete in particolar modo.

Sappiate comunque che la parte relativa al fine pomeriggio sarà molto più fortunata della restante. Nel lavoro, non avrete di certo successo specialmente se liberi professionisti o con attività in proprio: quasi tutto potrebbe sembrarvi più complicato del solito, difficile da smaltire come vorreste.

Sagittario: ★★★★. Il quinto tra i sette giorni dell'attuale settimana, a tutti voi del Sagittario regalerà un periodo buono, purtroppo non lungo abbastanza visto che il nuovo weekend non sarà affatto all'altezza delle vostre aspettative: curiosi di sapere il motivo? Lo scoprirete nel prossimo trattato sull'oroscopo del giorno, se siete veramente impazienti basterà dare una sbirciata alle previsioni della settimana: già pubblicata la classifica a stelline dei sette giorni.

L'Astrologia per quanto concerne l'amore quindi, consiglia in primis a quelle sfortunate persone reduci da un rapporto fallito amaramente, di cercare di non perdersi di coraggio: arriverà a breve il momento in cui potrete finalmente rimettere ogni cosa al proprio posto. Single, tenete i nervi saldi, specialmente nelle situazioni agganciate ai sentimenti e alle affettività. Complici del vostro stato lo sapete bene: il periodo invernale, l'ansia per quelle cose che ancora non vanno e qualche incomprensione con l'amico/a di turno (ormai all'ordine del giorno!). Nel lavoro, l'oroscopo del giorno 21 febbraio al Sagittario indica che potrebbero arrivare gradite visite dai piani alti della dirigenza: pronti a stringere la mano alla fortuna?

In ambito professionale, la giornata potrebbe essere caratterizzata da riunioni in team e colloqui.

Astrologia del giorno 21 febbraio: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: ★★★★. L'oroscopo sulla giornata di venerdì 21 febbraio vede relativamente buono il periodo, anche se con piccole situazioni al limite facilmente intuibili, e altrettanto facili da riportare entro ranghi più consoni. Le effemeridi saranno parzialmente convincenti: in primis, svela un Marte - vostro pianeta di settore - per 2/3 coinvolto in formazioni astrali positive (trigono a Urano e sestile al Sole in Pesci) e, per il restante 1/3, sottomesso a forti turbolenze planetarie (Venere in quadratura al vostro Giove).

In amore perciò, mettete da parte eventuali incomprensioni affettive puntando decisamente verso qualcosa di divertente, tassativamente da fare in due. Piccole difficoltà nel coso del periodo dovute al troppo stress o alla stanchezza cronica: aiutatevi con la forza di volontà e tanto ottimismo, ok? Single, se dovesse presentarsi qualcuno disposto a farvi delle richieste o delle precise avance, tenete presente che non vorrà solo una semplice avventura, ma qualcosa di ben più serio e duraturo. Logicamente, sapendolo a priori, toccherà solo a voi scrivere l'esito finale: disposti ad accettare o darete come al solito 'picche'?

Nel lavoro, non lasciatevi abbattere da pensieri sconfortanti, anzi cercate di rafforzare la mente concentrandovi sulle cose da fare con urgenza: dai, troverete certamente la forza e il coraggio per farlo.

Acquario: ★★★★★. Inizierà forse un po' in sordina il vostro venerdì prima del d'inizio weekend per poi esplodere in tutta la sua positiva bellezza. Venere in Ariete, in ottimo sestile alla Luna in Acquario riuscirà a infondervi coraggio e buona grinta in alcune scelte fondamentali riguardanti l'amore. Riuscirete a superare indenni alcuni contrasti con il partner solo ragionando con calma e riflessione: mai provato, per una volta, ad indossare 'i panni dell'altro/a'?

In campo sentimentale, parlando più in generale, in base a quanto indicato dall'oroscopo sul segno zodiacale dell'Acquario, chi ha avuto problemi o difficoltà a comunicare con il partner, per questo fine settimana riuscirà a ritrovare la giusta intesa. Nei confronti verbali non lasciatevi trasportare dall'irruenza, anzi. Single, l'Astrologia predice con quasi certezza, soprattutto a chi è alla disperata ricerca dell'anima gemella, che potrebbero esserci felici novità in merito all'amore. Per non avere spiacevoli sorprese non posticipate a domani azioni che potreste iniziare già da subito. Nel lavoro invece, e più in prospettiva il denaro, nuove richieste per collaborazioni anche a tempo indeterminato potrebbero nascere improvvisamente: la precedenza a scelte consone al tipo di attività fin'ora svolte.

Pesci: ★★★. Non affatto una buona giornata, certamente recuperabile con gli interessi in questo prossimo weekend. La vostra spina nel fianco risulterà soprattutto la quadratura Venere-Giove, nel periodo speculare negativo al 80% potenzialmente in grado di mettere a rischio i rapporti d'amicizia. Pertanto il periodo in arrivo si profila quasi tutto sulla magra linea del 'sottotono': a far segnare il passo potrebbe essere anche Mercurio, presente già nel segno e fermo in stallo. A mancare potrebbero essere le residue energie, in gran parte utilizzate per far fronte alle incombenze settimanali. Secondo l'oroscopo del giorno 21 febbraio riguardo l'amore, un cielo astrale così poco performante, inquinato da astri non troppo contrari al segno, non porterà nulla di soddisfacente. Converrà procedere con calma, facendo piccoli passetti e, nel contempo, cercando di tenere ben stretto tutto quello che si ha. Se single invece, qualcuno con casi difficili alle spalle, per non dire estremi, troverà finalmente 'il bandolo della matassa' in merito ad una situazione sentimentale che da un po' vi sta facendo penare non poco. Nel lavoro invece, per concludere, a dare un buon motivo per aumentare la vostra fiducia sarà una ritrovata forza fisica: iniziate pure a praticare piccoli sport, ma senza troppi sforzi.