L'Oroscopo del giorno 25 febbraio 2020 è pronto a dare le giuste indicazioni, oppure a suggerire le migliori soluzioni per ovviare ad eventuali negatività. In evidenza in questo nuovo trattato astrologico i sei segni appartenenti alla seconda tranche dello zodiaco, ossia Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. A scombinare gli equilibri, in più di qualche formazione astrale sarà Venere, nel contesto in quadratura a Giove e Plutone presenti nel segno del Capricorno. Allora, curiosi di mettere sul piedistallo della positività i segni migliori di martedì 25 febbraio?

Diciamo subito, anche a conferma di quanto specificato nel titolo di apertura, che a meritare la palma d'oro della positività - leggasi pure 'cinque stelle' - saranno Bilancia e Capricorno. Gli amici della Bilancia saranno sostenuti dal Sole e Urano in sestile, entrambi speculari positivi verso il segno; invece i nativi del Capricorno, seppur sotto diretta quadratura da Venere avranno a supporto Urano, Luna, Nettuno e Sole, chi in trigono e chi in sestile ai pianeti presenti nel proprio settore.

Invece, secondo quanto esposto nell'oroscopo di martedì 25 febbraio, ad accusare nel periodo più di qualche difficoltà saranno Acquario e Sagittario, il primo valutato con la spunta del 'sottotono' e l'altro giudicato in giornata da 'ko'. Bene, senza soffermarci ulteriormente passiamo pure a dare spazio ai singoli segni e svelare definitivamente la scaletta con le stelle seguente.

Classifica stelline 25 febbraio 2020

La giornata di martedì sta per arrivare: curiosi di scoprire come saranno le stelle riguardanti il vostro simbolo zodiacale di nascita? In effetti, a dare le giuste indicazioni in merito a quanto appena detto è compito specifico riservato alla classifica stelline, interessante in questo caso l'oroscopo del 25 febbraio 2020. A prendere possesso, giustamente, della posizione relativa al 1° posto, come svelato in anteprima all'apertura dell'articolo, i soli Bilancia e Capricorno.

A seguire, in questo contesto valutati in media positività, Scorpione e Pesci con, a fine scala, i simboli astrali dell'Acquario e del Sagittario. Di seguito il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo per i sei segni da Bilancia a Pesci:

★★★★★: Bilancia, Capricorno;

★★★★: Scorpione, Pesci;

★★★: Acquario;

★★: Sagittario.

Oroscopo martedì 25 febbraio: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: ★★★★★. Questo martedì nascerà per voi sotto i positivi auspici di una positività più che assoluta. In amore, in base a quanto espresso dall'oroscopo di vostra competenza, a dare una grossa mano saranno Urano e Sole alla pari, speculari positivi al 75%.

Alla grande il comparto sentimentale altresì, con gli affetti che contano in prima lista: la curiosità sarà sostenuta dalla voglia di assaggiare cose o situazioni nuove, intriganti e in qualche caso anche dal sapore piccante. Al centro dell'interesse, come giusto che sia, il rapporto di coppia: più quest'ultimo risulta collaudato, maggiori soddisfazioni potrebbero arrivare. Single, le previsioni del giorno indicano che certamente dovreste lasciarvi un po' più andare andare, sentimentalmente parlando, senza ingaggiare inutili lotte con la vostra innata timidezza. Riguardo il lavoro, inaspettatamente si potrebbero aprire varchi positivi, di sicuro interesse, pronti a favorire sufficienti opportunità.

Scorpione: ★★★★. Questo secondo giorno della settimana, senza tergiversare inutilmente, vi diciamo che sarà in parte positivo, con una piccola fetta non proprio adeguata ai vostri gusti. Avrete ancora a disposizione buona parte della specularità positiva offerta da Urano in Toro, quest'ultima però contrastata in parte da Venere in Ariete, in questo caso speculare negativa per il segno. Parlando di oroscopo, la giornata si preannuncia, come anticipato, abbastanza tranquilla a cominciare dalla messa in programma delle cose da fare, stabilite in mattinata. Inizialmente il periodo aprirà un po' a rilento, diciamo pure noioso, poi però tutto inizierà a scorrere secondo le attese.

Da segnalare un piccolo particolare: assenza (o quasi) di qualsivoglia emozione. Single, con la persona che sapete, in effetti, potrebbero ancora continuare quelle antipatiche tensioni: pensate a come muovervi nei suoi confronti. Nel lavoro potrebbero essere favoriti incontri determinanti per smuovere l'attuale posizione, per molti ancora precaria.

Sagittario: ★★. Decisamente poco piacevoli queste previsioni, purtroppo non si poteva fare diversamente. Il motivo di tale valutazione è dovuto principalmente a Venere speculare negativo al 95%, stretto in una dura quadratura da Giove e Plutone. In campo affettivo, a dominare sarà un grande pessimismo che potrebbe condizionare negativamente il vostro modo di vedere le cose.

Qualcuno troverà certamente conforto dal proprio carattere, forte e fiducioso verso il futuro: lasciate che sia la voglia di andare avanti a dare il ritmo alla giornata, mettendo in secondo piano tensioni e grattacapi. Se doveste trovarvi in situazioni poco chiare o di difficile interpretazione, senza dubbio chiedete consiglio, rimboccandovi nel caso anche le maniche: 'chi la dura la vince!'. Nel lavoro, probabili spostamenti di settore, di sezione o di luogo, con relativo cambio di sede. In questo caso, l'oroscopo del giorno 25 febbraio al Sagittario indica maggior convinzione nelle proprie attività: prendete esempio da quelli che stanno un gradino avanti a voi, chiedendovi perché 'loro' stanno lì e voi invece no.

Astrologia del giorno 25 febbraio: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: ★★★★★. L'oroscopo sulla giornata di martedì preannuncia ottime possibilità da mettere in conto sia nel lavoro che in amore. Un grandissimo Urano in Toro, in questo caso accompagnato dalla Luna e dal Sole, sarà l'artefice delle vostre ottime performance amorose: tra le lenzuola sale la voglia di passione... In coppia, in primo piano affetti e sentimenti protagonisti assoluti nell'illuminare nuovamente la vostra sfera emotiva. Riuscirete perciò, quasi sicuramente, a compensare eventuali energie perse e anche parte della stanchezza fisica.

Oltre a favorire la sfera affettiva, Luna e Sole aiuteranno anche nel lavoro, grazie all'alleanza strategica posta in essere dall'attuale sestile con Giove e Marte. Single, l'oroscopo vi anticipa buone notizie in arrivo probabilmente verso sera: potreste riuscire a recuperare almeno alcune incertezze che, ultimamente, vi stanno dando pensiero. Nel lavoro, in vista nuovi progetti messi in campo a scopo economico: quest'ultimi riusciranno a soddisfare pienamente le vostre attese.

Acquario: ★★★. Le previsioni astrali interessanti questa parte della settimana, nello specifico, inerente il prossimo 25 febbraio, sono poco confortanti.

Sarà una giornata classificata dall'oroscopo come 'sottotono': fautore di tale previsione, certamente poco gradita, è sempre lui, il Pianeta Venere, ancora sotto quadratura da Giove e Plutone, per voi nativi speculare negativo al 80%. In campo sentimentale, in base a quanto indicato dall'oroscopo sul segno zodiacale dell'Acquario, potrebbero sortire incomprensioni con il partner, dovute in massima parte a comportamenti sbagliati, malintesi o azioni offensive non giustificate per tempo: calma, si trova sempre il modo per recuperare a certi errori, l'importante sarà di non gettare la spugna. Parlando di lavoro, se cercate un nuovo impiego o semplicemente un'occupazione, valutate attentamente proposte o richieste in quanto 'la fregatura' è sempre dietro l'angolo.

Poche chance, secondo l'oroscopo del giorno, anche riguardo i single, con l’eros poi a dir poco imbarazzante! Se doveste ritrovarvi con un amante 'focoso' o 'insaziabile', mettete pure qualcosa di rosso cercando (nel possibile) di apparire raffinate e sensuali.

Pesci: ★★★★. In linea di massima positivo ma immerso nella solita routine, questo secondo giorno dell'attuale settimana. L'oroscopo del giorno 25 febbraio prevede che sarà un martedì votato alla più semplice delle normalità, sicuramente da vivere in serena tranquillità con chi avete accanto. In amore riuscirete a portare avanti con profitto quanto da voi programmato, mettendo a frutto esperienze particolari vissute tempo addietro.

In famiglia, qualcuno potrebbe accusare il peso delle troppe responsabilità, mettendovi in situazioni disagevoli: concedetevi qualche momento di sano relax, vedrete che dopo sarete più carichi e motivati. Se siete single attenti, non è affatto il caso di farvi prendere dall'ansia, anticamera dell'incertezza: agite pure d'impulso, ma non aspettate che il momento passi e non torni più cercate di non esagerate con battutine mordaci e pungenti, soprattutto all'indirizzo del vostro capo! Date una scaletta alle cose da fare, organizzando al meglio le vostre giornate.