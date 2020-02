L'Oroscopo del giorno 26 febbraio 2020 anche per questo prossimo mercoledì è pronto a portare soddisfazioni o inevitabili delusioni. Ansiosi di mettere a fuoco saranno le nostre nuove previsioni zodiacali? La nostra consueta scaletta ci impone di iniziare a svelare i segni più fortunati del periodo, ovviamente andandoli a 'pescare' all'interno dei sei rientranti nella seconda tranche zodiacale. Nella fattispecie, soprattutto per coloro poco esperti in materia, diciamo subito che andremo a trattare in esclusiva i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Come esplicitato nel titolo principale, questo mercoledì ad essere additato come simbolo astrale più fortunato, dunque meritevole della posizione al 'top del giorno', la Bilancia. A favorire questo splendido segno di Aria sarà il Sole insieme a Urano in Toro, entrambi speculari positivi al 85% e tra loro in splendido sestile. Altresì giudicati positivamente, anche se non proprio altamente fortunati come quelli della Bilancia, troviamo con cinque stelle lo Scorpione e l'Acquario. Invece in fondo al gruppo dei sei citati inizialmente, secondo quanto esposto nell'oroscopo di mercoledì 26 febbraio, troviamo il Sagittario in giornata 'sottotono', con i Pesci messi un pochino peggio visto il pessimo 'ko' restituito dalle effemeridi del momento.

Classifica stelline 26 febbraio 2020

L'imminente arrivo del prossimo mercoledì impone di sapere come sarà l'andamento relativo alla terza giornata dell'attuale settimana e quanta positività è stata assegnata dagli astri al segno d'appartenenza. In questo contesto, quindi, pronta da divorare in un attimo, la nuova classifica stelline interessante l'oroscopo del 26 febbraio 2020. Come messo in chiaro nella nostra anteprima iniziale, la giornata in analisi mostra in primo piano il segno della Bilancia, giustamente al vertice della classifica in compagnia di altri due segni poco al di sotto del segno di Aria: Scorpione e Acquario.

Tutti gli altri, invece, li andremo a scoprire immediatamente iniziando a togliere definitivamente il velo dalla scaletta di mercoledì. Allora, pronto da analizzare il responso dell’Astrologia espresso dalle stelline quotidiane e interpretato dall'oroscopo per i sei segni da Bilancia a Pesci:

Top del giorno : Bilancia;

: Bilancia; ★★★★★: Scorpione, Acquario;

★★★★: Capricorno;

★★★: Sagittario;

★★: Pesci.

Oroscopo mercoledì 26 febbraio: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: ’top del giorno’.

Partirà davvero con 'il vento in poppa' questo nuovo mercoledì di metà settimana. A far da apripista a indecisioni o problemi, anche abbastanza ostici, sarà compito di Sole e Nettuno, ancora in sestile tra di loro e per voi speculari positivi. Giornata molto tranquilla, quindi, con qualche momento persino un po' noioso, ma questo non dispiace. Pensate a qualcosa di interessante, tanto per impegnare il vostro tempo libero: un giretto per negozi a fare shopping, una passeggiata serena con il partner o, semplicemente, in compagnia di un buon libro. In amore, in base a quanto espresso dall'oroscopo di vostra competenza, molto bene le coppie già rodate, un po' meno le altre.

Oroscopo ottimo anche per i nuovi incontri, nuove conoscenze (anche online) e nuove amicizie a scopo affettivo. Una persona potrebbe giudicarvi pesantemente a causa di una vostra presa di posizione 'fuori dal coro'. Nel lavoro, con gli astri dalla vostra saranno favoriti i nuovi progetti a medio o lungo termine. Unica raccomandazione, un po' di calma in più e tanta convinzione.

Scorpione: ★★★★★. Il vostro giro di boa di metà settimana potrebbe sorprendervi in modo inaspettato, regalando un ottimo mercoledì 26 febbraio, positivo e ampiamente performante. Il buon sestile offerto dal Sole e da Nettuno ripagherà anche voi doppiamente per eventuali sacrifici fatti nei giorni scorsi, specialmente nel comparto lavorativo.

In famiglia, troverete tanto spazio in più da impiegare nelle giuste soluzioni. In ambito sentimentale, parlando di coppia, potrebbero arrivare presto consistenti e buone novità: preparatevi per dare il meglio di voi. Particolarmente gradito il periodo riguardo alcune situazioni di stampo sentimentale-affettivo attualmente in stallo. Partner gelosi, fidanzati apprensivi, amici troppo invadenti? Niente paura, riuscirete tranquillamente a mettere a posto, se non tutte, gran parte delle cose più 'storte'. Single, l'oroscopo del giorno a coloro con problemi relazionali invitano a non insistere più di tanto: dice il saggio 'a lavare la testa all'asino ci si rimette tempo e sapone!'.

A fine pomeriggio una notizia alquanto golosa potrebbe farvi fare salti di vera gioia. Nel lavoro, già a partire dalle prime ore del giorno vi sentirete più sicuri, sia fisicamente che emotivamente. Buone le performance in campo relazionale con la stanchezza e lo stress per molti un lontano ricordo.

Sagittario: ★★★. In arrivo un mercoledì segnato da un probabile 'sottotono'. Luna e Venere, speculari negativi al 75%, renderanno vani alcuni sforzi messi in campo con l'intento di sovvertire eventi attualmente in caduta libera. Possibilità di piccoli, ma importanti recuperi, interessanti fisico e stato mentale.

Sforzatevi nell'esprimere maggiore vitalità, soprattutto in amore: cercare serenità quando non c'è, è sempre un ottimo segno. In coppia, questo mercoledì avrete certamente l'opportunità per rilassarvi e di riflettere, specialmente sull'attuale condizione in cui versa un vostro rapporto affettivo. L'oroscopo del giorno 26 febbraio al Sagittario consiglia idee e/o iniziative da sviluppare tassativamente in due. Single, sarà molto meglio se alzerete la guardia, con le 'antenne dritte'. Qualcuno potrebbe farvi perdere le cosiddette staffe: evitate di rispondere alle provocazioni, lasciate cadere ogni desiderio di rivalsa.

Nel lavoro, potreste perdere pazienza e reattività, mettendo in serio pericolo certe situazioni abbastanza importanti. A venir meno, quel poco di energia in più, in grado di dare alle vostre azioni un guizzo risolutivo.

Astrologia del giorno 26 febbraio: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: ★★★★. L'oroscopo sulla giornata di mercoledì prospetta per molti di voi Capricorno un periodo abbastanza discreto, sotto molti aspetti, mentre per certi altri qualcosa da ridire ci sarà senz'altro. In amore, l'arrivo nel settore della Bilancia di una prosperosa Luna, quest'ultima porterà comunque una ventata di freschezza in certe situazioni personali, più di qualcuna attualmente ancora stagnante.

Il periodo è indicato per incontrare nuove e belle persone, nuovi amici con cui condividere i propri interessi e nuovi desideri da mettere in gioco. Single, la vostra giornata si prevede utile e molto alla mano per ciò che concerne l'aspetto sentimentale del periodo. Gli astri saranno pronti ad indicare, molto approssimativamente, la strada più giusta per voi da seguire: datevi da fare con quelle persone che vi restano più facili da portare dalla vostra parte. Nel lavoro, cercate di mettere un po' più di attenzione ad eventuali disattenzioni o sviste che potrebbero rendervi nervosi o, addirittura, rovinarvi interamente la giornata.

In certe questioni è consigliabile lasciarsi dietro sia la fretta che l'ansia.

Acquario: ★★★★★. La giornata si preannuncia a favore, con ottime opportunità da spendere nei settori lavoro, amicizia e famiglia. A dare energie e tanto coraggio saranno Marte e Urano, ambedue in specularità positiva quantificata al 85% (media tra i due). Il periodo, pertanto, è previsto generalmente ottimo: a qualcuno potrebbe riservare situazioni impegnative ma pronte a regalare enormi soddisfazioni una volta che sono state effettivamente risolte a dovere. Se non abituati a stare con le mani in mano, questo mercoledì potreste girovagare da una situazione all'altra: alla ricerca di cosa?

In campo sentimentale, in base a quanto indicato dall'oroscopo sul segno zodiacale dell'Acquario, potreste sentire il bisogno di modificare alcuni punti del rapporto, fin'ora considerati intoccabili. L'oroscopo giornaliero consiglia di dare spazio alle scelte importanti, specialmente in questa parte centrale della settimana, visto le stelle al vostro servizio. Single, la buona sorte camminerà per qualche ora al vostro fianco, solo che non sarà palese: in mancanza di riscontri, cercate pure di 'ascoltare' il vostro buon intuito, ok? Nel lavoro invece, le stelle favoriranno i progetti o la messa in cantiere di nuove attività, allargando possibilità e modo di vedere le cose.

Secondo quanto previsto dall'oroscopo, anche negli affari potrebbero arrivare novità inaspettatamente gradite.

Pesci: ★★. In arrivo la temuta giornataccia da 'ko'. Potreste mancare di una certa elasticità, soprattutto mentale, a scapito della bontà nelle scelte. La pressione di Astri dissonanti per il segno potrebbe incidere negativamente nei rapporti con le persone del vostro giro. Secondo l'oroscopo del giorno 26 febbraio riguardo l'amore, il periodo potrebbe stopparsi sulle cose che maggiormente vi stanno a cuore. Lasciate alle spalle gli impegni più leggeri, dando priorità alle cose impellenti, ma fatelo con il massimo dell'attenzione e soprattutto evitando azzardi inutili. Gli astri del momento consigliano di non lasciarsi scoraggiare da possibili inconvenienti, le stelle saranno dalla vostra parte: massima fiducia e via in scioltezza e tranquillità. Se single, invece, l'Astrologia del momento consiglia di dare un taglio netto ad eventuali discussioni aperte solo per ripicca o futili motivi: valutate la possibilità di un viaggio in due. Nel lavoro, per chiudere, discussioni sui differenti modi di vedere le cose potrebbero far saltare davvero i nervi, sia in ambito lavorativo che nei rapporti d'affari in generale: gettare 'benzina sul fuoco' peggiorerà la situazione.