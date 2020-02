L'Oroscopo del giorno 27 febbraio 2020 è arrivato, puntuale come sempre all'appuntamento con le previsioni zodiacali quotidiane. Come sempre, in evidenza sotto la nostra particolare lente astrale, gli ultimi sei segni dello zodiaco: ansiosi di scoprire chi tra Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci avrà un giorno positivo? Il cielo astrale sotto analisi in questo frangente mette in primo piano il segno dello Scorpione, favorito dalle stelle quindi meritevole della posizione 'top del giorno'.

Questo giovedì altresì, altrettanto favoriti saranno i nati in Bilancia e Acquario, entrambi sottoscritti in periodo a cinque stelle. Invece un tantino più sotto i primi in classifica risultano i nati in Sagittario, abbastanza in forma ma valutato con le quattro stelle riservate ai periodi routinari. Intanto a dover sottostare ad influenze astrali particolarmente aggressive, saranno intanto gli amici appartenenti a Capricorno e pesci, entrambi sottoposti ad influenze astrali negative rilasciate dalla Luna in quadratura a Giove.

Vediamo allora come si presenterà la giornata in amore e nel lavoro secondo quanto esposto nell'oroscopo di giovedì 27 febbraio.

Classifica stelline 27 febbraio 2020

L'Astrologia ha già emesso la sentenza in merito alla qualità del prossimo giovedì: pronti a scoprire la nostra nuova classifica stelline interessante appunto l'oroscopo del 27 febbraio 2020? Al vertice della scaletta con le stelle del momento figurano i già annunciati segni relativi a Scorpione, Bilancia e Acquario, vincenti soprattutto in campo sentimentale.

Positivo il periodo anche per gli amici del Sagittario, preventivati in giornata a quattro stelle. A fare da fanalini di coda, purtroppo, due meravigliosi segni in questo momento sotto pressione da astri poco congeniali ai rispettivi settori: Capricorno e Pesci. A questo punto andiamo pure a svelare definitivamente il responso dettato dalle effemeridi, interpretato come sempre dall'oroscopo per i sei segni da Bilancia a Pesci:

Top del giorno : Scorpione;

: Scorpione; ★★★★★: Bilancia, Acquario;

★★★★: Sagittario;

★★★: Capricorno, Pesci;

★★: NESSUNO.

Oroscopo giovedì 27 febbraio: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: ★★★★★.

Giornata splendida, degna di essere 'goduta' al massimo delle possibilità. Il sestile in atto tra Sole e Urano, entrambi speculari positivi al 80%, senz'altro porterà qualcosa di piacevole a voi nativi: meglio di così la giornata non si poteva desiderare. In merito alle attuali previsioni zodiacali giornaliere, il consiglio è quello di iniziare qualcosa di nuovo: date inizio a qualche buon progetto a medio termine ma controllate che tutto sia a posto. In serata potrebbero arrivare visite non attese, ovviamente molto gradevoli. In amore, in base a quanto espresso dall'oroscopo di vostra competenza e visto il buon periodo, soprattutto la voglia di apportare qualche utile cambiamento ci sarà tutta: sicuramente le stelle vi aiuteranno ad esprimere al meglio la vostra voglia di rinnovare.

Cercate soluzioni che possano aumentare la fiducia e l'entusiasmo verso il partner, in ogni momento della giornata. Single, non avete di certo i peli sulla lingua quando si tratta di mostrare la portata dei vostri desideri alla persona che vi interessa, vero? Bene, il modo in cui andrete ad atteggiarvi però dovrà essere quanto più disarmante possibile, in modo da rendere più facili sia il successo che l'eventuale conquista. Le previsioni del giorno invece, riguardo il lavoro, non mancheranno idee per portare avanti alcuni aspetti dell'attività: agite con senno, ma senza timore.

Scorpione: ’top del giorno’.

Si presume possa essere un giorno molto positivo per la stragrande maggioranza di voi dello Scorpione. Sole e Urano, entrambi in posizione speculare positiva rispetto al vostro segno, regaleranno un irresistibile fascino unito ad un altrettanto incantevole sex-appeal. Dunque, benvenute azioni e progetti da mettere in campo nel settore sentimentale/affettivo: non abbiate timore, tirate su le maniche e lavorate sodo, gli obbiettivi saranno alla vostra portata. In coppia, forse ve ne sarete già accorti: si sta avviando un cambiamento positivo dentro di voi e questa è cosa buona. Single, questa sarà una giornata interessante se state cercando di ritrovare la strada della felicità: non è una novità che, ogni tanto, per non sentirvi smarriti abbiate bisogno di trovare le giuste complicità sentimentali.

L'oroscopo del giorno invece, parlando di lavoro, prevede che (forse) alcune novità di prossimo arrivo stimoleranno a dare il meglio di voi. Forse vedrete in prospettiva dei miglioramenti che potranno riguardare anche la vostra futura carriera.

Sagittario: ★★★★. Il periodo in arrivo porterà, si spera, un po' più di calma e serenità soprattutto nelle questioni legate ai soldi. Se siete tra coloro in conflitto per un'eredità o in discussione per debiti non saldati, finalmente potrete scrivere la parola 'fine'. Il vostro cielo astrale risulterà vuoto, senza particolari turbolenze: avrete al vostro fianco due scudieri del calibro di Urano e Venere, il primo positivo e l'altro negativo ma entrambi speculari al 70%.

Vecchie polemiche potrebbero riaccendersi a causa di ferite ancora aperte: evitate di girare il coltello nella piaga ma pensate piuttosto a guardare avanti con fiducia. In amore, potrete avere il giusto peso nel rapporto: date spazio al dialogo e alla comprensione, sarà questa la formula magica giusta per mantenere il buon feeling tra voi ed il partner. Intanto cercate di privilegiare le buone conversazioni analizzando insieme i temi scottanti relativi al ménage. Single, sarete capaci di persuadere con dolcezza. Non esitate a procedere con nuovi incontri, trovando magari modi alternativi, più allettanti, a cui aspirare per corteggiare in modo elegante.

A metà periodo infine, avrete nuove idee e grande grinta grazie alle influenze di Astri abbastanza amichevoli. Nel lavoro invece, l'oroscopo del giorno 27 febbraio al Sagittario invita, parlando sia in merito delle attività in proprio che sotto contratto, di imparare a battere i pugni sul tavolo: è fondamentale! In questa maniera riuscirete a venir fuori a testa alta da qualsiasi situazione.

Astrologia del giorno 27 febbraio: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: ★★★. L'oroscopo sulla giornata di giovedì in base a quanto già anticipato in apertura indica a voi nativi un periodo leggermente 'sottotono'.

I vostri Saturno e Giove, benché sotto effetti positivi dal Sole, risentiranno fortemente della doppia quadratura posta in essere da Venere e Luna. Come comportarsi? Senza remore o timori riverenziali, cercate invece di trovare validi punti di riferimento: le soluzioni ai problemi arriveranno più facilmente. In amore, i movimenti astrali vi regaleranno una grande intraprendenza. Se la coppia ha avuto una crisi, questo sarà il momento di fare scelte importanti e radicali per migliorare il rapporto stesso. In alcuni frangenti potreste sentire tutti contro, dunque dovrete cercare di essere più disponibili e tolleranti con le persone che vi interessano maggiormente.

Single, non lasciate che i crucci o le preoccupazioni quotidiane rovinino la voglia d'amare. Al contrario, cercate nelle persone che più vi ispirano quella serenità che vi manca. Nel lavoro, questo sarà un giorno pieno di energia. Diciamo che avrete mille cose da fare ma rimarrete ugualmente concentrati sull'essenziale: lasciate 'per dopo' le situazioni ininfluenti.

Acquario: ★★★★★. Splendido il vostro giovedì, capace di dare a questa parte della settimana una partenza davvero 'a razzo'. Sotto effetti positivi provenienti da Urano e Marte, speculari positivi in media del 70%, ritroverete facilità nelle comunicazioni, semplicità nelle cose di lavoro e tanta (ma proprio tanta) pazienza, a cui poter attingere in caso di bisogno.

In prospettiva, potreste avere intuizioni geniali riguardanti un progetto da mettere in cantiere prossimamente. Stabile la situazione in ambito lavorativo: probabili novità (positive) per i nati di prima e seconda decade. In campo sentimentale, in base a quanto indicato dall'oroscopo sul segno zodiacale dell'Acquario, alcune relazioni potranno beneficiare di un'armonia in crescita. In molti casi il partner ricambierà senz'altro colmandovi di tanto affetto: approfittatene per mettere in sicurezza ciò che più vi preme. Single, cercate di stare sereni, mettete pure in bella mostra la vostra indole generosa.

Qualcuno di voi in ascendente Ariete, Toro o Acquario potrà contare senz'altro su nuovi amori, affascinanti e passionali, solo che potrebbero non avere il futuro sperato: meditateci sopra. Nel lavoro invece, sarete animati da una buona dose di ottimismo in grado di rendervi solari e molto loquaci. A dare ottime possibilità al periodo, la vostra costanza: quest'ultima sarà giustamente premiata, e questo migliorerà notevolmente il vostro umore.

Pesci: ★★★. Giornata poco gradevole per certi aspetti, classificata nelle nostre previsioni astrali come 'sottotono'. Luna e Venere entrambe in specularità negativa per via della quadratura imposta da Plutone e Giove in Capricorno. A mancare saranno le forze, con cali drastici di energia e voglia di fare: troverete maggiori difficoltà nelle cose riguardanti l'ambiente familiare, con effetti poco piacevoli e molto difficili da riportare alla normalità. Serata in lieve miglioramento. Secondo l'oroscopo del giorno 27 febbraio riguardo l'amore, servirà massima concentrazione su tutto: cercate di essere più consapevoli delle vostre capacità sentimentali. In questa giornata dovreste trasmettere tutto il vostro amore alle persone che vi sono rimaste accanto. Ci potrebbero essere comunque dei momenti di malumore con il partner, ma non preoccupatevi più del dovuto perché fanno parte della normale relazione di coppia. Se single invece, vi sentirete un po' confusi per questo giovedì poco positivo verso il vostro segno. L'umore sarà meno solare del solito e vi sentirete lunatici. Per stare tranquilli avrete bisogno di affetto intorno a voi e più partecipazione da parte degli altri. Nel lavoro, per chiudere, giornata particolarmente creativa ma guai a chi dovesse intralciarvi la strada. Il motivo? Ovvio, perché questa volta non riuscirete a rimanere indifferenti come le altre volte.