L'Oroscopo del giorno 3 febbraio 2020 è pronto a dare le direttive al prossimo lunedì in vista dell'imminente ripartenza della nuova settimana. In gran fermento l'Astrologia del momento, pronta a mettere a disposizione la nuova classifica stelline quotidiana riguardante in questo contesto i soli segni rientranti nell'arco zodiacale degli ultimi sei. In primo piano in questo terzo giorno del mese appena iniziato, un evento astrale abbastanza interessante: l'arrivo del Pianeta Mercurio in Pesci e del passaggio della Luna in Gemelli: ansiosi di scoprire quali saranno i segni più fortunati in amore e nel lavoro?

Diciamo subito che ad avere il costante appoggio astrale nella giornata sotto esame, gli amici nativi del Sagittario e ovviamente dei Pesci, valutati entrambi con le cinque stelline riservate ai periodi a massima positività. Invece, secondo quanto esposto nell'oroscopo di lunedì 3 febbraio, gli astri vedono in salita questa parte della settimana per Acquario (sottotono) e Bilancia (ko). Andiamo pure a dare consistenza alle predizioni quotidiane segno per segno, subito dopo l'incontro con le stelline del giorno.

Classifica stelline 3 febbraio 2020

Un nuovo lunedì è pronto a bussare alla porta della quotidianità: curiosi di conoscere il grado di positività di questo nuovo giorno? In questo caso, l'Astrologia improntata sui sei segni relativi alla seconda metà dello zodiaco è pronta ad esprimere un giudizio mirato, ovviamente espresso nella classifica stelline interessante l'oroscopo del 3 febbraio 2020. Al vertice della scaletta, un segno di Fuoco e uno di Acqua: il Sagittario e Pesci, nel frangente meritatamente insigniti della prima posizione in classifica stelline provvisoria (in quanto relativa ai soli ultimi sei segni).

A reggere il confronto con i predetti simboli astrali solamente altri due segni, pronti per essere svelati di seguito. A voi il responso dettato dalle effemeridi, interpretato come sempre dall'oroscopo per i sei segni da Bilancia a Pesci:

★★★★★: Sagittario, Pesci (Mercurio nel segno);

★★★★: Scorpione, Capricorno;

★★★: Acquario;

★★: Bilancia.

Oroscopo lunedì 3 febbraio: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: ★★.

Una giornata negativa, su questo non ci piove! Purtroppo, gli astri hanno messo in luce un frangente poco positivo e questo è quanto. In campo sentimentale, il partner chiederà il vostro aiuto, ma non sarete pronti per dare consigli o supporto necessario. Potrebbero nascere discussioni o ripicche difficili da terminare. Single, le previsioni del giorno indicano che sarete parecchio agitati e non riuscirete a stare calmi. Forse la colpa è di chi vi ha rubato il cuore? Nel lavoro, in base all'oroscopo del momento, il prossimo lunedì si preannuncia non particolarmente complicato, anche se potrebbe presentare momenti abbastanza impegnativi ai quali porre rimedio: regolativi di conseguenza.

Scorpione: ★★★★. La giornata di partenza di questa nuova settimana sarà abbastanza buona nella parte centrale, un po' meno nella parte iniziale e finale. Le previsioni generate dall'oroscopo di lunedì annunciano in amore attimi di vera euforia affiancati da altrettanti decisamente poco positivi. In coppia certe ambizioni vi sembreranno all'improvviso meno utopistiche, ma se vi muoverete con intelligenza e tempismo potreste ottenere splendide soddisfazioni. Single, nella vita amorosa più di qualcuno di voi è già pronto a fare un passo in avanti per non essere più solo: giocate il tutto per tutto in quella questione che sapete, basandovi sul buon senso e sull'intuito.

L'oroscopo del giorno per quanto riguarda il lavoro, vi invita a buttare alle ortiche ogni indecisione: scordate ogni tipo di titubanza e sfoderate tutta la vostra grinta, in modo da centrare gli obiettivi tanto desiderati.

Sagittario: ★★★★★. Giornata più che ottima, valutata nell'oroscopo di lunedì con le splendide cinque stelle della buona positività. In amore potrete contare su uno sprazzo di novità, ottimo per rilanciare l'interesse nella relazione e/o mettere in moto nuovi modi per stare bene insieme. La monotonia e la routine 'ammazzano' il rapporto nella coppia, per questo vi esortiamo, con tutto il cuore, a mettervi in gioco con qualcosa di stuzzicante.

Single, le effemeridi di vostra competenza sollecitano a dare il meglio di voi stessi e/o a far emergere con forza le vostre migliori qualità e capacità. E’ un buon periodo per consolidare quelle posizioni sentimentali già acquisite. Nel lavoro, l'oroscopo del giorno 3 febbraio al Sagittario indica che avrete più soddisfazioni del previsto e tutto ciò cui ambite senz'altro procederà a vostro favore.

Astrologia del giorno 3 febbraio: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: ★★★★. La giornata si presume possa essere mediamente buona, anche se in determinati frangenti potrebbe risultare un po' pesante.

L'oroscopo prevede perciò, in amore, momenti con lievi tensioni. Qualche screzio è già nell’aria, pronto a colpire in primis quelle coppie che da un po’ di tempo fanno fatica a comprendersi. Anche se appare come un paradosso, appoggiatevi pure a chi vi ama aprendo il cuore sulle cose in cui avete differenti opinioni, senz'altro chi vi ama vi imiterà facendo altrettanto. Single, vi avvicinerete ad una persona interessante, forse scatterà anche quella "famosa" scintilla dell'amore. Nel lavoro l'oroscopo invita a non farsi mettere i piedi in testa da nessuno! Piuttosto, rivendicate il vostro ruolo e le vostre mansioni: il consiglio è quello di evitare di occuparvi di attività che non vi competono.

Acquario: ★★★. In base a quanto indicato dall'oroscopo sul segno zodiacale dell'Acquario, sarà una giornata valutata con il simbolo del "sottotono". A dare il colpo di grazia ai buoni propositi, Mercurio, sotto stretta quadratura dalla Luna in Gemelli, proprio nel momento del delicato cambio di settore verso Pesci. In amore quindi, chi vi ama asseconderà di certo i vostri desideri, anche quelli più originali: sappiate apprezzarlo e soprattutto cercate di ricambiare con il medesimo affetto. A chi ama 'l'erba del vicino' consigliamo di non rinunciare alla sicurezza affettiva solo per inseguire 'avventurette' da quattro soldi!

Single, più di qualcuno di voi trascorrerà una giornata a toni abbastanza bassi: le persone che avete intorno ne risentiranno, qualcuna si allontanerà da voi senza motivo apparente. Nel lavoro invece, non riuscirete a fare ciò che avevate programmato e, se non scenderete un po' a compromessi mostrandovi più flessibili, resterete delusi.

Pesci: ★★★★★. Il prossimo lunedì promette faville in campo sentimentale, ottimo comunque anche nelle attività quotidiane. Secondo l'oroscopo del giorno 3 febbraio riguardo l'amore, il momento è quello delle grandi gratificazioni palpitanti, specialmente per coloro in coppia stabile: finalmente vi sentirete amati in modo completo.

La vostra vita sentimentale sarà migliore di qualsiasi rosea aspettativa: a volte, i sogni si avverano. Se single invece, grazie a Venere in sestile a Plutone avrete un fascino irresistibile: farete capitolare anche chi appare insensibile alle vostre avance. Forse ci sarà chi busserà alla porta del cuore per chiedervi un po' della vostra attenzione e, questa volta, forse sarete pronti ad aprire il lucchetto della felicità. Nel lavoro, le vecchie abitudini, ormai passate di moda, andrebbero cancellate. Chiedete, e riceverete un valido aiuto per attuare un progetto che vi sta molto a cuore: via le incertezze.