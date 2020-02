Le previsioni zodiacali per la giornata di giovedì 6 febbraio riserveranno delle sorprese per chi è nato sotto il segno del Sagittario, mentre purtroppo soffierà vento contrario per l'Ariete a causa del posizionamento di Saturno che non sarà del tutto favorevole. I segni zodiacali della Bilancia e del Leone, invece, attenderanno un giovedì molto impegnativo dal punto di vista professionale ma, allo stesso tempo, sarà anche una giornata molto appagante. Scopriamo cosa rivela l'Oroscopo dei dodici segni zodiacali per la giornata di giovedì 6 febbraio.

Previsioni astrologiche per giovedì 6 febbraio da Ariete a Gemelli

Ariete: giornata non buona quella di giovedì per i nati sotto questo segno. Secondo l'oroscopo, dovrete fare attenzione ad alcune situazioni che si verificheranno sia nell'ambiente di lavoro che in quello familiare: il posizionamento di Saturno sarà sfavorevole, per cui sono previste difficoltà.

Toro: giornata gratificante per il segno zodiacale del Toro. Il buon umore vi accompagnerà, sarete creativi e pieni di iniziativa. Avrete voglia di fare qualcosa di particolare e innovativo, un qualcosa che vi porti idee nuove e singolari.

Gemelli: Luna promettente per i Gemelli nella giornata di giovedì: sarete propensi a fare qualche piccolo investimento o qualche acquisto ma attenzione agli eccessi, potreste ritrovarvi con le borse piene ma con il portafoglio totalmente svuotato.

Previsioni astrali del giorno 6 febbraio da Cancro a Vergine

Cancro: non siete decisamente al top della forma. Avete bisogno di una bella ripresa ma anche di uno spirito più ottimista.

Avere fiducia in se stessi sarà fondamentale per affrontare ogni ostacolo che si presenterà. Giovedì giornata incerta.

Leone: i troppi impegni dal lavoro non vi permettono di passare il giusto tempo con i vostri familiari o con il vostro partner. Siete molto occupati ma, allo stesso tempo, riuscirete ad avere delle soddisfazioni nel lavoro: riuscite ad impegnarvi oltre a voler fare sempre di più per ottenere i migliori risultati.

Vergine: siete alla ricerca di qualcosa di particolare, non vi accontentate delle cose banali o scontate, volete qualcosa che vi travolga e possa catturare il vostro interesse. Giovedì giornata solare e armoniosa, avrete modo di valutare nuove prospettive.

Oroscopo giornaliero da Bilancia a Pesci

Bilancia: siete obiettivi, avete bisogno di ottenere qualcosa di più dal vostro lavoro. Siete intenzionati a raggiungere obiettivi importanti e per questo riuscirete a metterci tutto il vostro impegno e determinazione. Giovedì giornata faticosa, ma in serata potrete vivere momenti piacevoli con il vostro partner.

Scorpione: la giornata di giovedì sarà alquanto frastornata soprattutto per quanto riguarda il rapporto di coppia. Ci sono alcune difficoltà con il vostro compagno o compagna, avete bisogno di chiarire diverse situazioni che, ultimamente, vi fanno stare male. Il dialogo è importante ma sarà fondamentale anche mantenere un atteggiamento pacifico.

Sagittario: giorno di sorprese quello di giovedì per i nati sotto il segno del Sagittario. Una notizia o qualcosa di inaspettato potrebbe arrivare: tuttavia, secondo l'oroscopo, non è esclusa la possibilità che questa possa rivelarsi una notizia negativa.

Capricorno: Giove vi tramanda positività per la giornata di giovedì. Potrete sfruttare l'occasione per prendere una bella iniziativa che premi il vostro tempo libero. Serata gratificante in cui non mancherà la serenità.

Acquario: non riuscite più a tollerare alcune situazioni, siete comprensivi ma la vostra pazienza ha un limite: è il momento di avviare alcuni cambiamenti nella vostra vita, continuare in una determinata situazione non è più accettabile per voi. Giovedì giornata poco tranquilla.

Pesci: state attraversando un periodo alquanto strano. Alternate momenti pacifici ad altri di facile irritabilità.

Avete alcune questioni irrisolte che necessitano di essere chiarite. Le vostre incertezze stanno crescendo sempre di più e non riuscite più a sopportare determinati atteggiamenti. Giovedì giornata di dispute con il proprio partner.