Nelle previsioni astrologiche riguardanti l'Oroscopo per la giornata di venerdì 7 febbraio avremo il segno zodiacale del Cancro in discesa a causa del transito lunare che darà negatività alla giornata, mentre più positivo sarà l'andamento per la Bilancia e per il Capricorno anche se quest'ultimo dovrà fare attenzione ad alcuni comportamenti da parte di qualcuno che mostra una falsa amicizia. Anche l'Ariete godrà di una giornata splendente e molto appagante. Ecco quali saranno le previsioni dell'oroscopo di tutti i segni zodiacali per la giornata di venerdì 7 febbraio.

Previsioni astrali per la giornata di venerdì 7 febbraio da Ariete a Gemelli

Ariete: secondo l'oroscopo, si prospetta una giornata promettente per i nati sotto il segno dell'Ariete. Il buon umore vi accompagnerà durante la giornata: inoltre, riuscirete ad essere al top della forma oltre ad essere anche molto produttivi nell'ambito lavorativo.

Toro: venerdì sarà una giornata calma e non troppo impegnativa, le ore trascorreranno fluidamente sul posto di lavoro senza alcun problema di particolare importanza da dover risolvere.

Anche dal punto di vista sentimentale, momenti di dolcezza in totale armonia con il vostro partner.

Gemelli: la fiducia è un aspetto di fondamentale importanza che deve essere presente nel vostro rapporto. Ultimamente avvertite delle insicurezze nei confronti del vostro partner e questo ha impedito di ottenere o di dare fiducia. Venerdì sarà una giornata grigia, potrebbe verificarsi qualche disputa nel rapporto di coppia.

L'oroscopo del giorno venerdì 7 febbraio, da Cancro a Bilancia

Cancro: giornata negativa per il segno zodiacale del Cancro. Il posizionamento lunare non sarà favorevole per cui si potrebbero presentare alcuni piccoli imprevisti che vi rovineranno l'umore.

Leone: non riuscite ad essere soddisfatti per diverse ragioni. Il lavoro non riesce a raggiungere le vostre aspettative mentre nel rapporto di coppia, nell'ultimo periodo, avete notato un certo disinteresse.

Siete alla ricerca di qualcosa che dia una svolta a questa vostra situazione negativa. Venerdì giornata monotona.

Vergine: avete bisogno di riflettere su determinate questioni che ultimamente non riuscite più a tollerare. Avrete bisogno dei vostri spazi e soprattutto di maggior comprensione da parte del vostro partner. Venerdì potrebbe essere una giornata di discussioni ma, nello stesso tempo, avrete anche l'occasione di fare chiarezza su alcune argomentazioni.

Bilancia: Marte sarà favorevole nella giornata di venerdì. Buoni propositi sul lavoro ed ottime prospettive nei rapporti di coppia. In serata potreste ricevere persino qualche sorpresa gradita.

Oroscopo giornaliero da Scorpione a Pesci

Scorpione: siete molto caparbi in merito ai vostri obiettivi. Siete molto precisi e determinati a raggiungere il prima possibile il vostro successo. Volete dare a tutti i costi una svolta alla vostra carriera e non transigete alcuna regola. Venerdì giornata dura, sarete messi duramente alla prova.

Sagittario: alcune situazioni stanno diventando piuttosto fastidiose da sopportare. Avete bisogno di prendere una decisione ma, nello stesso tempo, di riflettere su diverse cose che ancora risultano poco chiare. Venerdì sarà una giornata di incertezze.

Capricorno: venerdì abbastanza positivo per il Capricorno.

Secondo l'oroscopo, ci saranno buoni auspici sia per quanto riguarda il lavoro che per quanto concerne il rapporto di coppia. Ciò nonostante bisognerà fare attenzione ad alcuni comportamenti da parte di qualcuno che in apparenza sembra vostro amico.

Acquario: l'ipocrisia è un atteggiamento che non riuscite proprio a sopportare. Siete alla ricerca di persone vere e soprattutto sincere, chi non ha queste caratteristiche non fa certamente per voi. Venerdì giornata poco stimolante.

Pesci: giornata poco entusiasmante quella di venerdì. Le ore trascorreranno in maniera interminabile sul posto di lavoro e a fine giornata avrete sicuramente esaurito tutte le vostre energie.

Tuttavia la serata sarà più gratificante e tranquilla, non vedrete l'ora di programmare il vostro fine settimana.