L'Oroscopo del giorno 8 febbraio 2020 vuole sottolineare due importanti transiti a livello planetario, certamente in grado di rendere ''appassionate'' tantissime storie d'amore. Curiosi di sapere di cosa stiamo parlando? Nulla di segreto ovviamente, ma tutto in bella mostra e decisamente pronto a splendere. Trattasi del cambio di settore di Venere in Acquario e il transito della Luna in Leone, entrambi messi in agenda per la tarda serata di venerdì 7 febbraio, ma con i relativi effetti a pieno regime proprio in questo sabato d'inizio weekend.

A risultare positivamente interessati da tali passaggi, quattro segni, ovviamente identificati nei sei simboli in analisi in questo contesto. Per la precisione ricordiamo che ad essere messi sotto controllo sui settori relativi ad amore e lavoro saranno i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Nella sestina in oggetto a gongolare saranno Bilancia, Sagittario, Acquario e Pesci, mentre ai rimanenti segni, secondo quanto esposto nell'oroscopo di sabato 8 febbraio, a trovare intoppi o situazioni abbastanza impegnative potrebbero essere coloro nativi del Capricorno, nel frangente considerati in periodo ''sottotono''.

Classifica stelline 8 febbraio 2020

Il prossimo weekend è ormai alle porte: ansiosi di metter mano sulla nuova classifica stelline interessante l'oroscopo di sabato 8 febbraio 2020? Ovvio, allora non resta altro che prendere visione del periodo al completo, anche se abbiamo già svelato in parte i segni migliori e peggiori del momento. Vediamo allora di dare seguito al discorso confermando definitivamente il responso dettato dalle effemeridi, come da prassi avallato dall'oroscopo per i sei segni da Bilancia a Pesci.

A voi il riepilogo astrale con le stelline quotidiane:

★★★★★: Bilancia, Sagittario, Acquario, Pesci;

★★★★: Scorpione;

★★★: Capricorno;

★★: nessuno.

Oroscopo sabato 8 febbraio: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: ★★★★★. La giornata dell'8 febbraio, periodo di partenza del nuovo weekend, sarà super positiva sotto moltissimi punti di vista. In amore, in base a quanto espresso dall'oroscopo di vostra competenza, continua il momento 'si' in molte situazioni di cuore.

Qualcuno con problematiche insolute, riguardanti soprattutto la persona amata, potrebbe trovare la giusta soluzione dopo una consultazione con un amico/a. Serata favorita da coccole a cui potrebbero far seguito ''ritmi infuocati''. Single, le previsioni del giorno invitano a non demordere nel malaugurato caso che non abbiate ancora incontrato la felicità di un tenero sentimento come l'amore. Il consiglio è quello di stare calmi e sereni: arriverà quanto prima una dolce sorpresa. In generale, il periodo si annuncia oltre la normale positività: questo sabato d'inizio weekend potreste avere grosse soddisfazioni da una bella persona appartenente all'attuale cerchia di amicizie.

Nel lavoro invece, l'oroscopo del giorno indica che, se nel caso aveste bisogno di essere comunicativi oppure se avete rapporti con il pubblico, questo sarà proprio il vostro momento. Raggiungerete finalmente i risultati che da tanto stavate aspettando.

Scorpione: ★★★★. Giornata di fine settimana in cui non vi saranno soddisfazioni eclatanti ma nemmeno troppe cose negative a cui mettere ''la pezza''. In amore, potrebbe iniziare un periodo indirizzato soprattutto verso la ricerca della tranquillità affettiva, in ogni genere e sotto tutte le forme. Acquisteranno importanza le piccole cose, le abitudini condivise dal partner e certi rituali di coppia.

Single, l'oroscopo del giorno in base a quanto previsto dall'Astrologia applicata al vostro segno indica che qualcuno di voi potrebbe conquistare il grande amore. L’incontro perfetto tra due anime complementari è pronto, sta solo a voi concludere o meno. Nel lavoro, se sognate di finire dei progetti, questo fine settimana proprio non ci riuscirete. In tanti sarete troppo pieni ed il tempo a disposizione sarà davvero poco: fatevi aiutare da chi sapete.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo preannuncia un sabato speciale, ottimo per mettere in pratica progetti, desideri sentimentali o nuove iniziative a livello d'amicizia.

In amore, soprattutto voi che non amate far scoprire all'altro/a i vostri intimi sentimenti evitando di essere diretti o espliciti, sforzatevi esprimere chiaramente il vostro pensiero. Nulla di sbagliato nel mettere a nudo i sentimenti, le paure o i desideri inconfessati. Single, avete voglia d’amore e di serenità? A domanda scontata, risposta scontata: i sentimenti sono per voi come il respiro e la loro mancanza vi manda in apnea. Allo stesso tempo volete essere liberi come l’aria e magari ambite poter godere la vita senza troppi legami. Difficile far convivere due situazioni non complementari tra loro: prendete una decisione!

Nel lavoro, l'oroscopo del giorno 8 febbraio al Sagittario indica finalmente un bel cielo pronto a concedere spazio a nuovi e positivi aspetti planetari. Proponete nuove idee: il forte impulso creativo regalerà numerose soddisfazioni.

Astrologia del giorno 8 febbraio: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: ★★★. L'oroscopo sulla giornata di sabato indica un periodo da tenere bene sotto controllo, soprattutto nelle relazioni sociali come anche in quelle di lavoro. Il motivo? La giornata di fine settimana è stata classificata con il ''sottotono'', dunque prudenza. In amore, l'oroscopo indica un po' la mancanza di concentrazione.

Ritagliatevi pure qualche spazio in più da dedicare al partner che, forse, avete trascurato un po’ troppo ultimamente: potrebbe essere il modo migliore per superare qualche malumore o contrasto in corso. Single, se state aspettando l'amore oggi lasciate correre! Se fosse il vostro caso, tenetevi quello che avete e anche qua fate passare. Dalla prossima settimana potete iniziare a pianificare nuove esperienze. Nel lavoro, agite con prudenza se avete un’attività per conto vostro. Invece se sotto contratto, a termine o a tempi illimitato, fate solo quanto richiesto tralasciando tutto il resto.

Acquario: ★★★★★.

Sarà un sabato molto positivo per sia per la sfera lavorativa che in ambito affettivo, se non altro perché sarete pronti a rimboccarvi le maniche se dovesse essere necessario, per ottenere i risultati migliori: ce la metterete tutta? In campo sentimentale, in base a quanto indicato dall'oroscopo sul segno zodiacale dell'Acquario, in tanti avete abbastanza bisogno d'affetto, magari sentite la voglia di accudire o di essere accuditi, di amare e di essere felicemente ricambiati; insomma, voglia di dare e di ricevere. Tranquilli, accanto a voi ci sarà un partner sensibile alle vostre esigenze, ben disposto a dimostrare tutto l'affetto di cui avete bisogno.

Single, un’amicizia particolare potrebbe trasformarsi in una travolgente passione, facendovi vivere il classico colpo di fulmine. Certamente potrebbe essere un amore a prima vista, anche se ''a scoppio ritardato''. Nel lavoro invece, inizierà ad andare meglio: vedrete un consistente riscontro economico e probabilmente potreste ricevere quella promozione da tanto attesa.

Pesci: ★★★★★. Il prossimo sabato partirà alla grande per voi nativi dei Pesci. Alcune circostanze favoriranno l'incontro con persone che non vedevate o sentivate da tempo: siate disponibili. Intanto, secondo l'oroscopo del giorno 8 febbraio riguardo l'amore, andrete incontro a un netto recupero generale.

Avrete buone opportunità di coronare sogni e speranze che da tempo avevate chiuso nel cassetto, finalmente è arrivato il momento di agire. Se single invece, il momento consiglia di muoversi all'interno delle situazioni con tanto buon senso: il successo è scritto nelle stelle, questo è assodato, ma dovrete metterci molto del vostro affinché tutto vi ritorni. Nel lavoro, per concludere, ci saranno molte frecce al vostro arco, farete centro in tante situazioni professionali: incoraggiati soprattutto gli impegni d'ufficio o compiti straordinari.