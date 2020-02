L’Oroscopo dell’8 febbraio è pronto a rivelare come sarà questa giornata per ciascun segno zodiacale. La Luna (fase gibbosa crescente) si trova in Leone. L'Ariete dovrà approfittare del weekend per concedersi qualche oretta di riposo in più, mentre i alcuni nativi del Cancro dovranno cercare di tirare fuori il proprio carattere.

In seguito approfondiamo le previsioni astrologiche di questo sabato.

L'oroscopo di sabato 8 febbraio: le previsioni dei dodici segni zodiacali

Ariete: se possibile, prendetevi almeno un giorno di riposo, ve lo siete meritato.

In questo sabato farete molto tardi poiché vi ritroverete a guardare la televisione. Nel pomeriggio concedetevi un riposino, anche di pochi minuti, in questo modo avrete a disposizione una maggiore carica di energia. La salute va salvaguardata, cercate di non mangiare troppi dolci.

Toro: spesso alcuni nativi tendono a commiserarsi, come se i loro problemi fossero più gravi di tutti. In questo sabato finirete per scontrarvi con una persona amica a causa del vostro egocentrismo. In serata non avrete molta voglia di uscire.

Finirete per addormentarvi davanti alla tv o dopo aver trascorso un po' di ore sui social.

Gemelli: le insidie saranno in agguato. L’oroscopo di sabato vi mette in guardia da probabili attacchi rabbiosi di un collega o di un familiare. La vostra creatività non passerà inosservata, ma non tutti vi daranno la soddisfazione di riconoscerlo. Se non vi sentite bene, un controllo dal medico servirà solamente per rasserenarvi.

Ultimamente molti nativi sono un po' ipocondriaci.

Cancro: anche in questo weekend ci saranno degli alti e dei bassi. Gli astri vi sfideranno a reagire, dovrete tirare fuori il carattere e farvi valere. Non mandate a monte una dieta, avete bisogno di disintossicarvi dall’eccesso di cibo. In giornata vi ritroverete a fare un paio di conti. I single dovranno accettare un eventuale appuntamento.

Leone: Luna nel segno, giornata da dedicare all’amore.

Siate più aperti e sensibili con la persona amata che forse sta attraversando un momentaccio. Nella vita bisogna dare per ricevere, per cui non siate egoisti. Non si escludono dolori fisici, il vostro corpo risulterà poco tonico. Avrete delle faccende di lavoro/studio da affrontare, non distraetevi troppo.

Vergine: l’oroscopo dell’8 febbraio invita a curare l’aspetto fisico e sentimentale che ultimamente avete trascurato per concentrarvi sul lavoro. Chi ha una famiglia dovrà badare ai figli che saranno maggiormente capricciosi. Gli aspetti astrologici spianano la strada al successo, presto otterrete (quasi) tutto quello che desiderate.

Bilancia: in arrivo una giornata abbastanza positiva per quasi tutti i nativi. Non fermatevi davanti al primo ostacolo e chiedete aiuto se occorre. Non fate promesse da marinaio. Se siete in coppia evitate di tenere il piede in due scarpe e prendete una posizione. Riguardatevi perché siete a rischio raffreddori e influenza.

Scorpione: in generale, state attraversando un brutto periodo, avete bisogno di prefiggervi dei nuovi obiettivi. Siete un po' stanchi di fare sempre le stesse cose, magari volete cambiare mestiere, ma anche un cambio look potrebbe risultare efficace. In serata avrete modo di lasciarvi andare e trovare conforto tra le braccia del partner.

Sagittario: avete bisogno di riposarvi a dovere, quindi tra sabato e domenica prendetevi una pausa. I soldi scarseggiano e le spese aumentano. Attenzione a non fare passi falsi altrimenti vi ritroverete con il conto in rosso a fine mese. Un familiare potrebbe chiedervi una mano.

Capricorno: la salute risulterà un po' sottotono, soprattutto a livello fisico. In generale, avete bisogno di muovervi di più, quindi considerate di fare delle lunghe passeggiate all’aria aperta. Consumate meno dolci e incrementate l’uso di frutta e verdure. Curate la mente con un po’ di meditazione e un adeguato riposo notturno, solo così terrete a bada lo stress.

Acquario: in arrivo una giornata romantica quasi per tutti i nativi, chi è in coppia organizzerà qualcosa di emozionante e appagante. Non si esclude una cenetta a lume di candela. I single si consoleranno davanti alla tv o sui social. Andrete a dormire tardi e al mattino alcuni si sveglieranno un po' rintronati.

Pesci: le previsioni del giorno 8 febbraio vi vedranno, tranne qualche nativo più fortunato, estremamente abbattuti e tesi. Da giorni non tutto procede a gonfie vele. Avete bisogno di una pausa dal lavoro/studio, non riuscite a reggere il ritmo. Prendetevi le vostre responsabilità e non puntate sempre il dito contro gli altri.