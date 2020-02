L'oroscopo del segno del Sagittario, nella settimana che va dal 24 febbraio al 1° marzo, prende in considerazione l'andamento sentimentale di chi è in un rapporto di coppia, di coloro che sono cuori solitari e l'aspetto lavorativo e professionale. Sono state esaminate alcune caratteristiche proprie di questo segno zodiacale. Coloro che stanno vivendo un rapporto di coppia assisteranno ad una settimana sostanzialmente positiva. Per quanto riguarda coloro che sono alla ricerca dell'anima gemella, ci sarà la possibilità di conoscere persone nuove e confrontarsi in maniera costruttiva con loro.

Sotto l'aspetto professionale sarà una settimana particolarmente impegnativa, fatta di tanto lavoro e discussioni. Periodo in questione positivo per coloro che sono alla ricerca di una occupazione.

Sagittario: l'amore di coppia e per i single

La settimana in questione risulterà essere piuttosto positiva, comunque in netto miglioramento rispetto al periodo precedente. Riuscirete ad essere di nuovo sereni e a fare anche qualche progetto per il futuro. A metà settimana ci sarà il picco della sintonia, potreste decidere di portare a cena fuori il partner e regalargli una serata speciale.

Risulterete essere molto passionali e la sfera intima andrà alla grande. I single dovranno avere l'obiettivo di effettuare nuove conoscenze. Frequentate luoghi e locali che maggiormente si prestano e vi danno la possibilità di incontrare persone e scambiare con loro opinioni e punti di vista. Cercate di essere lucidi e oggettivi, se la persona che state corteggiando non vi degna di uno sguardo desistete.

Il Sagittario e la sfera lavorativa

Lo stress e la stanchezza saranno elementi che determineranno la vostra attività lavorativa. L'ambiente professionale non sarà quello delle giornate migliori e avrete modo di discutere con alcuni colleghi. Affrontate tutto con estrema calma e tranquillità, la professionalità e le capacità sono dalla vostra parte. L'aspetto economico non subirà variazioni particolari, state solamente attenti ad alcune spese inaspettate.

Coloro che sono in cerca di lavoro potranno sfruttare questa settimana per proporsi professionalmente ed inviare i loro curriculum.

Le caratteristiche del segno del Sagittario

Il Sagittario è un segno in costante movimento, non ama poltrire e annoiarsi e predilige le avventure. I nati sotto questo segno sono pieni di passione e sono dotati di sfrenato ottimismo. Sono persone estremamente tenaci e non si abbattono davanti alle difficoltà. Se cadono sanno benissimo come rialzarsi e traggono vantaggi enormi dalle esperienze di vita.