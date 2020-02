L'Oroscopo della settimana dal 10 al 16 febbraio 2020 è pronto a decretare quali saranno i segni fortunati nei prossimi sette giorni a venire. In analisi in questo contesto la seconda settimana del corrente mese, con in primo piano le giornate interessanti e i segni della seconda tranche zodiacale, ossia Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Le effemeridi del periodo, ovviamente in relazione ai sei sotto osservazione nel contesto, sottolineano il momento straordinario riservato dall'Astrologia al segno dello Scorpione (voto 10): il simpatico segno di Acqua potrà contare su una meravigliosa Luna nel segno il 14 febbraio, giorno di San Valentino.

Con piacere, altresì, segnaliamo altri due segni altrettanto positivi: Bilancia (voto 9) e Sagittario (voto 8), a pari merito. Sette giorni impegnativi invece, pertanto periodo abbastanza in salita, per coloro nativi del Capricorno (voto 5), sotto stress da astri abbastanza scorbutici nei confronti del segno. Pronti a dare voce alle previsioni dell'oroscopo da lunedì 10 a domenica 16 febbraio?

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: voto 9. Non c'è che dire, l'oroscopo prevede l'arrivo per tanti di voi Bilancia un periodo davvero efficace.

Il 12 febbraio troverete ad attendervi la 'top del giorno' portata dalla Luna in Bilancia, come forse qualcuno di voi forse già aveva capito; pazienza, potrete rifarvi con tre splendide giornate a cinque stelle e tra queste figura quella più attesa dedicata a San Valentino, dunque preparatevi a gongolare! Vediamo pure cosa vi ha riservato complessivamente la classifica stelline giornaliera da lunedì fino a domenica:

Top del giorno mercoledì 12 febbraio - Luna nel segno;

mercoledì 12 febbraio - Luna nel segno; ★★★★★ giovedì 13, venerdì 14 (San Valentino) e sabato 15;

★★★★ martedì 11 e domenica 16 febbraio;

★★★ lunedì 10 febbraio 2020.

Scorpione: voto 10.

Questa settimana partirà leggermente a rallentatore proseguendo ed infine chiudendo molto bene. Molti di voi Scorpione, a detta dell'oroscopo di competenza del segno, certamente gongoleranno nel vedere come sono stati valutati i sette giorni prossimi. Curiosi? Vi diciamo subito che a portare massima positività in amore sarà proprio la giornata degli innamorati: la Luna in Scorpione porterà su un vassoio d'argento la festa di San Valentino.

A contorno, quasi all'altezza della Festa degli Innamorati, mercoledì, sabato e domenica. Andiamo pure a togliere il velo dalle stelline del giorno:

Top del giorno venerdì 14 febbraio ( San Valentino ) - Luna nel segno;

venerdì 14 febbraio ( ) - Luna nel segno; ★★★★★ mercoledì 12, sabato 15 e domenica 16;

★★★★ lunedì 10, martedì 11 e giovedì 13 febbraio.

Sagittario: voto 8. Questa settimana inizierà in modo pessimo per voi nativi, proseguendo poi dopo un po' di alti e bassi fino a mercoledì di metà settimana. Secondo quanto specificato dall'oroscopo, l'atmosfera inizierà a surriscaldarsi, positivamente parlando ovviamente, a partire da giovedì fino ad arrivare al clou: domenica 16 febbraio avrete il piacere nonché l'onore di ospitare 'a casa vostra' (leggasi 'nel vostro comparto') una conturbante Luna in Sagittario.

Bene, allora godetevi questa bella settimana con la giornata di venerdì 14 - San Valentino - valutata a cinque stelle: non pensate a nulla di negativo, ok? A voi come si presentano sulla carta i sette giorni di imminente venuta:

Top del giorno domenica 16 febbraio - Luna nel segno;

domenica 16 febbraio - Luna nel segno; ★★★★★ giovedì 13, venerdì 14 (San Valentino) e sabato 15;

★★★★ mercoledì 12 febbraio;

★★★ martedì 11 febbraio;

★★ lunedì 10 febbraio.

Oroscopo e stelline settimanali per Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: voto 5. In base a quanto ricavato dall'oroscopo analizzando l'Astrologia di vostra competenza, sarà una settimana assolutamente da non prendere alla leggera.

Purtroppo per voi del segno questi prossimi sette giorni porteranno in dote tanta discontinuità, con fasi alterne e momenti anche abbastanza stressanti a causa di astri decisamente dissonanti. L'unica giornata buona, martedì 11 febbraio valutata a cinque stelle con lunedì, giovedì e il venerdì dedicato agli innamorati discretamente positive. A seguire le stelline giornaliere realizzate sull'aspetto delle effemeridi interessanti il vostro simbolo astrale:

★★★★★ martedì 11 febbraio;

★★★★ lunedì 10, giovedì 13 e venerdì 14 (San Valentino);

★★★ mercoledì 12 e sabato 15 febbraio;

★★ domenica 16 febbraio 2020.

Acquario: voto 6.

Settimana decisamente poco positiva, in questo frangente priva della tanto agognata 'top del giorno'. Infatti, questa seconda settimana del mese di febbraio a tanti voi Acquario porterà solamente due giornate classificate al 'top' con cinque ottime stelline (lunedì e Domenica). Anche se non positive al massimo perché potrebbe favorire disguidi o tensioni a livello amore/lavoro, martedì, venerdì e sabato non saranno da demonizzare, anzi. Vediamo quando potrete 'osare' e quando invece stare sicuramente in campana mettendo in chiaro la qualità dei prossimi sette giorni, come da copione segnati dalle immancabili stelline:

★★★★★ lunedì 10 e domenica 16 febbraio;

★★★★ martedì 11, venerdì 14 (San Valentino) e sabato 15;

★★★ mercoledì 12 febbraio;

★★ giovedì 13 febbraio.

Pesci: voto 6.

La settimana dal 10 fino al 16 del mese corrente potrebbe non avere quegli esiti che forse davate per scontati. L'oroscopo settimanale annuncia poche chance nei rapporti affettivi, con qualche amicizia in fase calante, in questo frangente messi in luce nei periodi relativi a giovedì e venerdì: peccato per il 14 febbraio, aspettato da molti innamorati aventi Pesci come simbolo del Tema Natale. Tranquilli, vi rifarete in altre situazioni: intanto godetevi al meglio lunedì e martedì, poi si vedrà. Adesso andiamo pure al riepilogo dei giorni migliori e peggiori con le relative stelline giornaliere:

★★★★★ lunedì 10 e martedì 11 febbraio;

★★★★ mercoledì 12, sabato 15 e domenica 16;

★★★ giovedì 13 febbraio;

★★ venerdì 14 febbraio 2020 (San Valentino).

Classifica dell'oroscopo dal 10 al 16 febbraio

Pronti a scoprire la nostra nuova classifica stelline della settimana?

Dando per scontata la risposta affermativa ricordiamo a tutti che il periodo preso in considerazione è quello che va da lunedì 10 a domenica 16 febbraio e, come da solita routine, riguarda l'intero zodiaco. Abbiamo già dato più di qualche indizio in apertura articolo svelando i segni migliori e peggiori del periodo: ricordiamo che a veleggiare al primo posto della scaletta settimanale risulta a pieno titolo è lo Scorpione. Per quanto riguarda i restanti simboli astrali, andiamo a scoprire insieme come sono stati valutati dall'oroscopo settimanale da lunedì 10 a domenica 16 febbraio visualizzando la scaletta completa esposta a seguire:

1° Scorpione , voto 10 segno al ' top della settimana ';

, voto 10 segno al ' '; 2° Bilancia, voto 9;

3° Vergine e Sagittario, voto 8;

4° Toro, Gemelli e Cancro, voto 7;

5° Ariete, Leone, Acquario e Pesci voto 6;

6° Capricorno, voto 5.

Il report interessante dell'oroscopo settimanale dal 10 al 16 febbraio, improntato sulla seconda settimana di questo mese finisce qui.

L'appuntamento con le stelle è fissato per la prossima settimana: target i sette giorni compresi tra il 17 e il 23 di febbraio.